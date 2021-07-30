Moskova’da Rus-Türk İş Forumu başladı. Etkinliğe Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılım gösteriyor.

Rusya-Türkiye, Türkiye-Rusya iş konseyleri başkanları Ahmet Palankoyev ve Mithat Yenigün’ün yanı sıra iki ülkedeki iş camiasının temsilcileri de forumda yer alıyor.

Forum Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun 17. dönem toplantısı çerçevesinde düzenleniyor.