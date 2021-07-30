Facebook'ta büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Sosyal medya devi Facebook'un geçen yıl 18.69 milyar dolar olan geliri, 30 Haziran'a kadar geçen süre içerisinde 29 milyar dolara (244 milyar TL) yükseldi.

Ancak şirket, satışların 'daha güçlü büyüme dönemlerini atlattığı için' bu büyümenin yavaşlayacağını bildirdi.

Facebook'un gerçekleştirdiği büyümede çevrimiçi reklamlarla tüketicileri hedefleyen firmalardan yararlandığı belirtildi. Ancak yine de şirket hisseleri son dönemde mesai saatleri sonrası işlemlerde yüzde 5 kadar düştü.

'Güçlü bir çeyrek geçirdik'

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "İşletmelerin büyümesine ve insanların birbirleriyle bağlantıda kalmasına yardımcı olmaya devam ederken güçlü bir çeyrek geçirdik" ifadelerini kullandı.

İkinci çeyrekte karı ikiye katlanarak 10.4 milyar dolara yükselmesine rağmen Facebook, 'yıldan yıla toplam gelir artış oranlarının sıralı olarak önemli ölçüde yavaşlamasının' beklendiği konusunda uyardı.

Öte yandan, Facebook'un aylık kullanıcı sayısının ise 2.9 milyara yükseldiği belirtildi.