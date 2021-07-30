Rusya’dan ABD’ye petrol ve petrol ürünü sevkiyatı ocak-mayıs döneminde yüzde 78 arttı

Rusya’dan ABD’ye petrol, petrol ürünleri ve mineral yakıt sevkiyatı hacminin Ocak-Mayıs 2021 döneminde yüzde 78 artarak 6.7 milyar dolara çıktığı belirtildi.

RBK’nın ABD Nüfus Sayım Bürosu istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, Rusya’dan ABD’ye petrol, petrol ürünleri ve mineral yakıt sevkiyatı hacmi Ocak-Mayıs 2021 döneminde yüzde 78 artarak 6.7 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Rusya’dan ABD’ye değerli metal, değerli ve yarı değerli taş sevkiyatı hacmi de yaklaşık bir buçuk kat arttı ve 1.6 milyar dolara kadar çıktı.

İthalat bazı mal dışı ürün kategorilerinde de arttı.

Aynı dönemde donmuş yengeç sevkiyatı hacmi de 263 milyon dolardan 395 milyon dolara ulaştı. Geçen yıla kıyasla Rusya’dan ABD’ye roket motor sevkiyatı hacminde de artış gözlendi. Bu alandaki sevkiyat hacmi 126.2 milyon dolara yükseldi.