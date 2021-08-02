Temmuz'da öncü dış ticaret açığı yüzde 52.5 arttı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat yüzde 10 artışla 16.4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 4.3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bloomberg'in aktardığına göre, dış ticaret açığı Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Temmuz'da yüzde 52.5 artışla 4.3 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre Temmuz'da yüzde 10.2 artışla 16.4 milyar dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 34.9 artışla 121.4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Temmuz'da ithalat yüzde 17 artışla 20.7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 5.8 yüzde puan azalışla yüzde 79.2 olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek Temmuz ayı ihracatı

Bakan Muş, Temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarına ilişkin, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16.4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek Temmuz ayı ihracatı" dedi.

Muş "Son 12 aylık ihracatımız da 201.5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Muş, dış ticaret ihracat rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ocak-Temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 Ocak–Temmuz dönemine göre yüzde 16.4 arttı. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268.2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25.5 milyar dolara gerilemiştir."