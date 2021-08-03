Enflasyonda yeni zirve: 18.95

TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18.95'le 26 ayın zirvesine çıktı.

Temmuz enflasyonu, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Tüketici fiyatları, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1.80 arttı.

Bir önceki ay yüzde 17.53 olan yıllık enflasyon yüzde 18.95'e çıktı. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1.62 artacağını ve yıllık TÜFE'nin yüzde 18.74'e çıkacağını hesaplıyordu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, 2003 yılında kaydedilen yüzde 23.59'luk enflasyonun ardından en yüksek temmuz enflasyonu gerçekleşmiş oldu. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2.46 artarken, yıllık Yİ-ÜFE 44.92'e yükseldi.

Enflasyon sonrası dolarda düşüş

Beklentinin üzerinde gelen Temmuz enflasyonu sonrası dolar/TL 8.3150 seviyelerine kadar inerken, euro/TL 9.88 seviyelerini test etti.