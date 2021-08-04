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    Takıda 'yarım gram' dönemi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202108041045156536-takida-yarim-gram-donemi/

    Düğünde gelin ve damada takı takmak isteyen vatandaşlar, gram altın yerine ise yarım gram altına yöneldi. Vatandaşlar 830 TL değerindeki çeyrek altın ve 500 TL değerindeki gram altını değil, 250 TL bandında satılan yarım gram altını tercih ediyor.

    Yarım gram nedeniyle satış kârlarının azaldığına vurgu yapan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman,Geçmiş yıllarda altın fiyatları daha ucuz, insanların satın alma gücü daha faylayken yatırım yapma imkanı da vardı, hediyeleşme kültürü de vardı. O zamanlar kendilerine yakın hissettikleri kişilere yarım altın götürülüyordu. Yarım altın bugünlerde bin 660 TL civarında. Yakın olmayan kişilere ise düğünlerde çeyrek altın takılıyordu. Çeyrek altın da bugünlerde 830 TL bandında satılıyor. Eskiden düğünlerde yakınlara yarım, tanıdıklara da çeyrek altın takılırdı. Artık çeyrek altını yakınlarına bile götürebilen kalmadı. Son dönemde daha çok gram altın götürülmeye başlandı. Çeyrek altın yerine gram altın takmaya başladılar. Gram altın da 500 TL bandında seyrediyor. Bu günlerde ise bize en çok sorulan soru, ‘gram altının da yarımı var mı?’ şeklinde oluyor. Gram altınların yarım gramları da satışa sunuluyor. Kurdeleleri takılmış yarım gramlar aynı çeyrek altınlara benziyor. İsteyen paket şeklinde isteyen de çeyrek altına benzeyen şekliyle satın alıyor. Vatandaşlar ise genelde çeyreğe benzemesi açısından kurdeleli şekilde alıyor. Yarım gramın fiyatı da 240 TL bandında seyrediyor” dedi.

    '250 TL’ye yarım gram almak diğer altınlara olan ilgiyi düşürdü'

    Yarım gramın çeyrek ve gram altına göre daha çok rağbet gördüğünü ifade eden Özman, şunları söyledi:

    “240-250 TL ödemek, vatandaşlar için 500 ya da 830 TL ödemekten daha kolay geliyor. Yarım altının çeyrek altından görüntü olarak pek bir farkı yok. Çünkü yakaya taktığınız da gram mı yarım gram mı olduğu anlaşılmıyor. Hal böyle olunca da yarım gramlar şu anda en çok talep gören hediyelik olarak öne çıkıyor. Bu durum bizim satış cirolarımızı düşürüyor. Eskiden 10 kişiye 1 gram altın satsak 10 gram altın satmış oluyorduk. Bugün ise 10 kişi bile alamıyor 7 kişi yarım gram alsa günlük satış miktarımız otomatik olarak 3-4 grama düşüyor. Bu bizim kazancımızı düşürdü ama düğünde altın takmak zorunda olanlar için de böyle bir kolaylık var. Dolayısıyla altın fiyatları artsa da gramajı düşürerek altın takmak isteyenler kolaylıkla düğünlerde altın takabiliyor.”

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    Etiketler:
    Altın, gram altın, yarım gram altın, Enflasyon, Dolar, Türk Lirası
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