JPMorgan'dan Bitcoin fonu

CoinDesk gibi kripto varlıklarla ilgili haber sitelerinde nisan ayında duyurulan JPMorgan'ın Bitcoin fonu hayata geçiyor.

Son dönemde düzenleme haberleriyle gündeme gelen Bitcoin bu sefer ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan'ın yeni fonuyla konuşuluyor.

Kripto para haberleri yayımlayan CoinDesk'in haberine göre banka varlıklı müşterilerine Bitcoin fonu sunuyor. CoinDesk, iki kaynağa dayandırdığı haberinde bankanın JPMorgan Private Bank müşterilerine NYDIG ile ortaklaşa yönetilen bir fon sunduğunu söyledi.

CoinDesk'e yapılan açıklamada, henüz müşterilerden herhangi bir yatırım alınmadığı, ancak bankanın yakın zamanda danışmanlarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

CoinDesk, nisan ayında JPMorgan'ın böyle bir fon sunmayı planladığı haberini yapmıştı.