Kurz: Rusya en önemli ticaret ortaklarımızdan biri

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya'nın Avusturya'nın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturyalı şirketler grubu Lasselsberger'in Rusya’ya bağlı Başkurtistan’ın Abzelilovskiy bölgesinde kurduğu ‘Tsemiks’ çimento fabrikasının video bağlantısı aracılığıyla katıldığı açılışında, Rusya'nın Avusturya'nın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Kurz, “Rusya pazarı Avusturya için özel bir önem sahip, çünkü Rusya, Avusturya'nın en önemli ticaret ortaklarından biri" dedi.

Lasselsberger şirketinin Rusya ve Avusturya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmedeki çalışmalarının önemine vurgu yapan Kurz, “Avusturya'nın önde gelen şirketlerinin çalışmaları sayesinde ekonomik bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz için özellikle memnunum” diye konuştu.

Kurz, Kovid-19 salgınının ardından ekonomide bir an önce kriz öncesi seviyeye ulaşılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Birlikte, krizi başarılı bir şekilde aşacağız, inovasyon ve dijitalleşme sayesinde ekonomide güçlü bir toparlanma sağlayacağız. Yeni bir tesisin açılması sadece şirket için önemli bir adım değil, aynı zamanda pandemi sonrası ekonomik iyileşmenin de önemli bir işaretidir” ifadelerini kullandı.