Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık çalışanlarının ailelerine maddi yardım

Kovid-19 hastalarının tedavilerinin ücretsiz olduğu Suudi Arabistan'da dün de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleriyle ilgili bir karar alındı.

Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden her bir sağlık çalışanının ailesine yarım milyon riyal, yani 133 bin dolar verecek.

Nüfusu 30 milyon olan, yaklaşık 30 milyon doz aşının yapıldığı ve günlük vaka sayısının 1000'in altında olduğu Suudi Arabistan, uygulamanın yabancılar ve özel sektörde çalışanlar da dahil herkes için geçerli olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, pandemi süresince hayatını kaybeden 8 bin 320 kişiden kaçının sağlık çalışanı olduğunu açıklamış değil.