ABD’den 3 Rus şirketine yaptırım kararı

ABD Federal Tescil sitesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Pulsar Bilim ve Üretim Şirketi ile Charter Green Light Moscow ve Asia-Invest şirketlerine yaptırım kararı alındığı ifade edildi. 29 Temmuz’da yürürlüğe girdiği belirtilen kararın, 2 yıl vadeye sahip olduğu, ama ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kararıyla bu sürenin kısalabileceği kaydedildi.

INKSNA, İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye nükleer, kimyasal, bakteriyolojik silah geliştirmeye yardımcı olacak teknolojilerin aktarılmasını yasaklıyor.

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’e bağlı Roselektronika Holdingi çatısı altında faaliyet gösteren Moskova merkezli Pulsar, yarı iletken elektronik ve sivil bilgi sistemleri için elektronik ekipman üretiyor.

Charter Green Light Moscow, hava taşımacılığı organizasyonu alanında faaliyet gösteriyor.

Ufa merkezli Asia-Invest, yurtdışına ekipman, alet ve petrokimya ürünleri tedarik ediyor.