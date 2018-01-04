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    Ekonomi raporu

    Bu yıl Türkiye ekonomisi için riskler ve fırsatlar

    Ekonomi Raporu
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    Derya Yaşar
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    2018'de kurda daha ılımlı bir seyir bekleyen Arda Tunca, enflasyon üzerindeki kur baskısının azalabileceği görüşünde. Tunca'ya göre yılın ortalarında enflasyon tek haneye düşebilir.

    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
    © AA/ Metin Pala
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    Uzmanlara göre, 2018'de küresel ekonominin seyrinde ABD-Kuzey Kore gerilimi, Ortadoğu'daki gelişmeler, Brexit süreci, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve bağımsızlık hamleleri gibi siyasi faktörlerin yanı sıra merkez bankalarının atacağı normalleşme adımları belirleyicilerden olacak. Tüm bu küresel başlıklar Türkiye ekonomisi için de risk oluştururken, enflasyon, cari açık ve işsizlik de ilerleme kaydedilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

    Olağanüstü halin (OHAL) daha uzun süre devam etmesi ve olası bir erken seçim ihtimali de ekonominin önündeki belirsizliklerden.

    Ekonomist Arda Tunca, 2018'de Türkiye ekonomisi için riskleri ve fırsatları RS FM'de değerlendirdi.

    ‘KÜRESEL MERKEZ BANKALARI NORMALLEŞME SÜRECİNDE'

    Gelişmiş ülke ekonomilerinin ağır darbe aldığı 2008 küresel krizi sonrasında ekonomiyi, gelişmekte olan ülkelerin taşıdığını hatırlatan Arda Tunca, gelişen ülkelerin toparlanma süreciyle merkez bankalarının para politikalarında normalleşme dönemine girdiğini söyledi.

    Tunca'ya göre 2018'e yönelik beklenti; merkez bankalarının politikalarında normalleşme sürecinin ivme kazanması:

    Euro
    © REUTERS/ Eric Vidal
    Euro'yu Fed bile durduramadı
    "Küresel merkez bankaları, faiz oranlarını artırmak suretiyle ekonomiyi sıfır faiz-negatif faiz gibi çok normal olmayan uygulamalardan geri çevirdikleri, yeni bir krize karşı tekrar silahlarını donandıkları bir dönemdeler. Bu, gelişmekte olan ülkeler için de önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülkelerden bir miktar para çıkışlarının olabileceği, büyüme performanslarının bekledikleri kadar hızlı olamayacağı ve kurların üstünde bir miktar etki yapabileceği gibi bir takım beklentiler söz konusu. Ancak başta Fed (ABD Merkez Bankası) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları, gelişmekte olan ülkelerin dengelerini çok fazla bozmayacak şekilde, küresel boyutta iletişimi iyi tutarak bu işi yapıyorlar."

    ‘2018'DE YÜZDE 5'LİK BÜYÜME BEKLENEBİLİR'

    Ekonomist Arda Tunca, Türkiye'nin darbe girişimi, terör olayları, bazı siyasi gelişmelerin yaşandığı 2016'nın ardından, 2017'de ekonominin aldığı yaraları toparlamaya odaklandığı bir yıl olduğunu belirtti.

    Geçtiğimiz yılı güçlü bir büyüme ile tamamlanacağı öngörülen ekonominin, 2018'de küresel gelişmeler ışığında yavaşlayacağını ifade eden Tunca'nın 2018 için büyüme beklentisi yüzde 5 civarında.

    15 Temmuz hatıra para
    © AA/ Berk Özkan
    Economist'ten Türkiye analizi: Büyümede yavaşlama kaçınılmaz
    ‘BÜYÜMENİN KALİTESİ ÖNEMLİ'

    Büyümenin kalitesine dikkat çeken Arda Tunca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politikalarına dikkat çekti:

    "Büyümenin kalitesini belirleyen çok önemli unsurlardan biri de TCMB'nin politikası. Çok belirleyici bir unsur.

    O cephede, olması gereken ve elindeki para politikası araçlarını güçlü bir şekilde kullanamadığını görüyoruz.

    Türkiye, hem merkez bankası politikalarının, hem yapısal reformların hem maliye politikalarında atılacak adımların iyi düşünülüp planlandığı bir ekonomik düzende ilerlemek zorunda. Böyle bir dönemde enflasyon ve kurları daha az konuşuruz. Büyümenin kalitesinin artığı bir sürece giren Türkiye'de 2019'un başında çok başka şeyler konuşuyor olabiliriz."

    ‘KURDAKİ HAREKETLERİN TETİKLEDİĞİ BİR ENFLASYON VAR'

    2018 için enflasyon cephesindeki tabloyu da değerlendiren Arda Tunca, 2017'de çift haneli seyreden enflasyon oranının sadece gıda kaynaklı olmadığını anımsatarak, "Bu, talep enflasyonu değil. Türkiye, ağırlıklı olarak kurlardaki anormal gelişmelerin kaydettiği bir maliyet enflasyonu ile karşı karşıya" dedi.

    Tunca şöyle devam etti: "Kurdaki gelişmelerin tetiklediği bir enflasyonla karşı karşıyayız, bu da üretim yapısından kaynaklanıyor. Euro/Dolar paritesindeki durum da ağırlıklı olarak (ABD Başkanı) Donald Trump'tan kaynaklanıyor. Amerikan ekonomisi, Avrupa ekonomisine göre daha iyi gitmesine rağmen euro sürekli değer kazanıyor. Bu tamamen Trump etkisi, siyasi etkiler. Türkiye de bundan zaman zaman etkileniyor. Yani kurlardaki gelişmeleri arz-taleple değil, siyasi gelişmelerle açıklayabiliyoruz. 2018'de kur cephesindeki gelişmelerin 2017'ye göre daha ılımlı olacağını varsayıyorum. Kurdaki ılımlı seyir, enflasyonu tekrar tek hanelere çekebilir."

    ‘İYİ BİR DIŞ POLİTİKA EKONOMİYİ DE GÜÇLENDİRİR'

    Ekonomist Arda Tunca, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine de dikkat çekerek, fırsatlara vurgu yaptı:

    "Küresel ekonominin, siyasi gelişmelere bağlı olduğu şartlarda Türkiye, iyi dış politikalarla kendisini çok daha iyi bir konuma ve önemli bir oyuncu haline getirebilir. Türkiye'nin en önemli gücü buradan geliyor. Tüm dünya ile ilişkilerin stratejik olarak iyi konumlandırıldığı bir yapıda Türkiye bu gücü her zamankinden daha fazla kullanabilir."

    Etiketler:
    Olağanüstü Hal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Arda Tunca
    Topluluk kurallarıTartışma
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