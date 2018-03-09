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    Ekonomi raporu

    Tek haneli enflasyonun önündeki engeller: Gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve kur

    Ekonomi Raporu
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    Derya Yaşar
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    Ekonomist Özlem Derici Şengül, enflasyonda tek hane için gıda enflasyonunda kalıcı düşüşü işaret ederken, enerji maliyetleri ve kur baskısının da sürdüğünü söyledi. Şengül, Merkez Bankası'nın 'çekirdek enflasyon' vurgusuna da dikkat çekti.

    Goldman Sachs
    © AP Photo/ Richard Drew
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. Bankanın karar metninde, öncekinden farklı olarak enflasyonun ana eğilimindeki 'katılığa ve çekirdek enflasyonun yüksek seyrine' vurgu yapıldı. Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun korunacağını da yineledi.

    Öte yandan Merkez Bankası'nın takip ettiği enflasyon verisi Şubat ayında beklentileri aştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0.73 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0.5 civarındaydı. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Çekirdek enflasyon, şubatta yüzde 0.49 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 11.94 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, enflasyon düşüşünü gıda fiyatlarının sınırladığını bildirdi.

    Spinn Danışmanlık kurucu ortağı-ekonomist Özlem Derici Şengül, enflasyon gerçekleşmeleri ve Merkez Bankası'nın mesajlarını RS FM'de değerlendirdi.

    ‘MERKEZ BANKASI'NIN ÇEKİRDEK ENFLASYONA YAPTIĞI VURGU ÖNEMLİ'

    TCMB'nin faizleri sabit tutmasının beklenen bir karar olduğunu belirten Özlem Derici Şengül, piyasaların bankanın karar metninde vereceği mesajlara odaklandığını söyledi.

    Şengül, Merkez Bankası'nın 'çekirdek enflasyon'a yaptığı vurgunun piyasalar açısından önemli olduğunu belirtti: "Merkez Bankası, geçen toplantıdaki notundan farklı olarak çekirdek enflasyona vurgu yapmış. Dolayısıyla bankanın asıl hedefi manşet enflasyon ama çekirdek enflasyondaki yüksek seyir de kararları açısından önemli bir girdi. Biz bunun böyle olduğunu biliyorduk ama altını çizmesi çok önemli. Diyor ki: Enflasyonda gevşemeler olabilir ama kalıcı ve belirgin bir iyileşme bekliyorum. Merkez, enflasyonla ilgili henüz iyimser olmayı gerektirecek herhangi bir şey olmadığının farkında ve bunu da notuna eklemiş durumda."

    tüketici, alışveriş, market
    © AA/
    Enflasyon şubatta beklentileri aştı
    ‘GIDA ENFLASYONU HALA BELİRLEYİCİ'

    Ekonomist Özlem Derici Şengül, TÜFE'de gıda enflasyonun hala belirleyici olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

    Geçtiğimiz 5 yılın şubat ayı ortalamaları baz alındığında piyasalarda şubat ayı enflasyonunda aylık yüzde 0.5'lik değişim öngörüldüğünü hatırlatan Şengül, "Bunun arkasındaki ana etken, gıda fiyatlarının geçmiş yıllar şubat aylarındaki ortalamasıydı. Dolayısıyla biz aylık enflasyonu yüzde 1 civarında beklerken yüzde 2.2 geldi. Bu bir şubat ayı gerçekleşmesi olarak oldukça yüksek bir oran" diye konuştu.

    ‘2018'DE MANŞET ENFLASYONDA ÇİFT HANE OLASILIĞI YÜKSEK'

    Gıda enflasyonundaki yıllık değişime de vurgu yapan Özlem Derici Şengül, ocak ayında tek haneyi gören gıda ve içecek enflasyonun şubat ayında da tek haneli olarak devam etmesinin beklendiğini ancak yüzde 10.3 olarak gerçekleştiğini söyledi.

    Mehmet Şimşek
    © REUTERS/ Ruben Sprich
    Şimşek'ten 5 başlıkta tek haneli enflasyon
    Gıda enflasyonunun mevsim normalleri yada geçmiş yıllar ortalamalarının üzerinde seyretmesinin, 2018'i manşet enflasyon olarak çift haneli bitirme riskini beraberinde getirdiğini ifade eden Şengül, "Dolayısıyla yıl sonu tek haneli enflasyon, yüzde 9'lar ya da 9'ların altını görmek istiyorsak, gıda enflasyonunun kesinlikle geçmiş yıllardan dahi iyi seyretmesi gerekiyor" dedi.

    ‘ENERJİ FİYATLARI VE KUR GEÇİŞKENLİĞİ DE ENFLASYONU YUKARIDA TUTUYOR'

    Ekonomist Özlem Derici Şengül, gıda dışında enerji maliyetleri ve kurun enflasyon üzerindeki baskısına da dikkat çekti.

    Şengül, petrol fiyatlarındaki yükselişin kademeli olarak fiyatlara girdiğini ve kurdaki geçişkenliğin ise henüz bitmediğini söyledi: "Evet kur sabit gidiyor ama bu geçişkenlik bir iki ayda olmuyor 12-18 aya yayılan etkisi oluyor. Yani fiyat koyucular bir süre bekliyor ama yüksek seyrettiğini görünce maliyetleri, nihai fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyorlar. Yani gıda fiyatlarını bir kenara bıraksak bile, emtia fiyatları, kur geçişkenliği, ikincil etkiler, çekirdek enflasyonu da genel enflasyon eğilimini de yukarıda tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğer tek haneli enflasyon için kalıcı düşüşlere şahit olmak gerek."

    Etiketler:
    Enflasyon, Özlem Derici Şengül
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