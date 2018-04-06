Kayıt
16:30 06 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Ekonomi raporu

    Emlakçılar, sektöre standartlar getirecek düzenlemeden memnun mu?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Derya Yaşar
    0 0 0

    Nizameddin Aşa, emlakçılık sektörünü düzenleyecek yönetmelik taslağındaki cezai müeyyidelerin yetersiz olduğunu belirterek, yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Aşa, kamuoyunun sadece 'komisyon ücretleri'ne odaklanmasından duyulan rahatsızlığı da aktardı.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo/ Mark Lennihan
    Emlak piyasası için canlanma arayışları: 'Önce dene sonra al' dönemi başladı
    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı, gayrimenkul danışmanlığı mesleğine belli standartlar getiren taslak son aşamasında. Görüşe açılan yönetmelik taslağının kısa sürede son şekli verilip, uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. Emlak piyasasında yaşanan sorunların önüne geçmek için ilgili oda ve derneklerin de talebiyle hazırlanan yönetmelikte emlakçılık yapacak kişilere bakanlıktan 'yetki belgesi' alması zorunluluğu getiriliyor.

    Yönetmelik yetki belgesi alabilmek için gerekli şartları da düzenlerken, alım-satım ve kiralamalarda hizmet bedeline ilişkin de değişiklikler içeriyor. Sektör, yönetmelik taslağının içeriğinden genel olarak memnun olsa da birkaç başlıkta itirazları var.

    İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yeni düzenlemedeki detayları ve yapılmasının istedikleri değişiklikleri RS FM'de anlattı.

    'YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR ANCAK CEZAİ MÜEYYİDE YETERSİZ'

    Nizameddin Aşa, gayrimenkul danışmanlığı sektöründe uzun zamandır bir kayıt dışı ekonominin ve vatandaş mağduriyetlerinin söz konusu olduğunu belirterek, bu konuda uzun süredir mücadele ettiklerini söyledi.

    Önüne gelen herkesin emlakçılık yapabildiğini ve suistimallere yol açtığını ifade eden Aşa, bunun önüne geçilmesi için Türkiye genelindeki tüm emlak odaları ve derneklerin üzerinde mutabık olduğu bir kanun taslağını bakanlığa sunduklarını kaydetti.

    Bakan Bülent Tüfenkci'nin taslağı benimsediği ve üzerinde çalışılacağını belirttiğini aktaran Nizameddin Aşa, görüşe sunulan yönetmelik taslağında yeterli bulmadıkları maddeleri anlattı: "Yetki belgesi zorunluluğu getiriyor fakat cezai müeyyidesi yetersiz. Biz mutlaka cezai yaptırım istedik. En fazla 3000 TL para cezasından söz ediliyor. Bu, caydırıcı bir hüküm değil. Bu işi kayıt dışı yapan kişi cezayı öder ve bu işi yapmaya devam eder. Talebimiz yetki belgesi olmayan hiçkimsenin bu işi yapamaması. Ama yapanlar için cezai müeyyide yetersiz."

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo/ Mark Lennihan
    Türkiye'de yabancıların konut alımlarında birinci sıra Iraklılara
    'KAYIT DIŞI KİŞİLER MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR'

    İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sektördeki şu anki mevcut koşulları anlatırken, "Eline bir çanta alan emlakçıyım diye çıkıyor piyasaya" ifadelerini kullandı.

    Yaşanan mağduriyetlere vurgu yapan Aşa, vatandaşlara uyarıda bulundu: "Bu tür kişiler insanları dolandırıyor. Sonra emlakçının adı kötüye çıkıyor. Legal çalışan, odaya kayıtlı hiçbir emlakçı mesleğini kötü bir şekilde yapmıyor. Bunu yapanlar, sokaktaki o kayıt dışı kişiler. Mağduriyetler o kişilerden kaynaklanıyor. Vatandaşın da hatası var, üç kuruş komisyon ödemeyeyim zihniyetiyle dolandırıcıların ağına düşüyorlar. Bu insanları muhattap alıyor, kimliğini, tapusunu teslim ediyor. Vatandaşın da bu konuda bir hassasiyeti yok. Vatandaşlar ofisi olan emlakçılara bile belge, sicil kaydı sormalılar, kaydı olmayan kimseyi dikkate almasınlar."

    'KOMİSYON ÜCRETLERİ, VATANDAŞLA ARAMIZDA BİR SORUN DEĞİL'

    Başkan Nizameddin Aşa, yönetmeliğin kamuoyuna sadece 'komisyon ücretleri' olarak yansımasından duydukları rahatsızlığı da aktardı.

    Bu düzenlemenin asıl amacının kayıt dışı ekonominin önüne geçmek ve mesleğe bir standart getirerek suistimallerin önene geçmek olduğunun altını çizen Aşa, tüm kamuoyunun ise emlakçıların komisyon oranına odaklandığını söyledi: "Sanki bütün mesele emlakçının aldığı komisyonmuş haline getirildi konu. Oysa biz, vatandaşla komisyon konusunda bir sorunumuz olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Komisyonlar, emlakçı ile vatandaş arasında bir anlaşma konusu. Bu konuda yünetmeliğe bir madde konması, sınırlama getirilmesi gerekli değildi. Buna bir sınırlama getirilmesi piyasada karmaşa yaratacaktır."

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo/ Mark Lennihan
    Türkiye genelinde konut fiyatları arttı
    'TASLAK, MESLEK ODALARI İLE BİRLİKTE HAZIRLANMALI'

    İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, gayrimenkul danışmanlığına düzenleme getirmek amacıyla hatırlanan yönetmelik taslağının meslek odaları ile hazırlanmasının gerekliliğine de dikkat çekti.

    Öte yandan Aşa, ofislere, taşıt konusuna ve eğitim düzeyine getirilen kriterlerin, sabıkası olanların mesleği yapamamasına yönelik maddenin kendilerince çok olumlu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

    Aşa, itiraz ettikleri birkaç maddeyi ise bakanlığa ilettiklerini belirtti, "Bu haliyle yönetmelik sektörün sorunlarına çözüm getirmez" dedi.

    Etiketler:
    Emlakçı, Nizameddin Aşa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Efsanevi Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin'in çalışmaları
    Efsanevi Rus fotoğrafçının objektifinden siyasetçiler ve sıradan insanlar
    Karikatür
    Trump: 'Suriye'de kalırsak faturayı Suudiler ödesin'
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam