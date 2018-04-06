Emlakçılar, sektöre standartlar getirecek düzenlemeden memnun mu?

Nizameddin Aşa, emlakçılık sektörünü düzenleyecek yönetmelik taslağındaki cezai müeyyidelerin yetersiz olduğunu belirterek, yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Aşa, kamuoyunun sadece 'komisyon ücretleri'ne odaklanmasından duyulan rahatsızlığı da aktardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı, gayrimenkul danışmanlığı mesleğine belli standartlar getiren taslak son aşamasında. Görüşe açılan yönetmelik taslağının kısa sürede son şekli verilip, uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. Emlak piyasasında yaşanan sorunların önüne geçmek için ilgili oda ve derneklerin de talebiyle hazırlanan yönetmelikte emlakçılık yapacak kişilere bakanlıktan 'yetki belgesi' alması zorunluluğu getiriliyor.

Yönetmelik yetki belgesi alabilmek için gerekli şartları da düzenlerken, alım-satım ve kiralamalarda hizmet bedeline ilişkin de değişiklikler içeriyor. Sektör, yönetmelik taslağının içeriğinden genel olarak memnun olsa da birkaç başlıkta itirazları var.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yeni düzenlemedeki detayları ve yapılmasının istedikleri değişiklikleri RS FM'de anlattı.

'YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR ANCAK CEZAİ MÜEYYİDE YETERSİZ'

Nizameddin Aşa, gayrimenkul danışmanlığı sektöründe uzun zamandır bir kayıt dışı ekonominin ve vatandaş mağduriyetlerinin söz konusu olduğunu belirterek, bu konuda uzun süredir mücadele ettiklerini söyledi.

Önüne gelen herkesin emlakçılık yapabildiğini ve suistimallere yol açtığını ifade eden Aşa, bunun önüne geçilmesi için Türkiye genelindeki tüm emlak odaları ve derneklerin üzerinde mutabık olduğu bir kanun taslağını bakanlığa sunduklarını kaydetti.

Bakan Bülent Tüfenkci'nin taslağı benimsediği ve üzerinde çalışılacağını belirttiğini aktaran Nizameddin Aşa, görüşe sunulan yönetmelik taslağında yeterli bulmadıkları maddeleri anlattı: "Yetki belgesi zorunluluğu getiriyor fakat cezai müeyyidesi yetersiz. Biz mutlaka cezai yaptırım istedik. En fazla 3000 TL para cezasından söz ediliyor. Bu, caydırıcı bir hüküm değil. Bu işi kayıt dışı yapan kişi cezayı öder ve bu işi yapmaya devam eder. Talebimiz yetki belgesi olmayan hiçkimsenin bu işi yapamaması. Ama yapanlar için cezai müeyyide yetersiz."

© AP Photo/ Mark Lennihan Türkiye'de yabancıların konut alımlarında birinci sıra Iraklılara

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sektördeki şu anki mevcut koşulları anlatırken, "Eline bir çanta alan emlakçıyım diye çıkıyor piyasaya" ifadelerini kullandı.

Yaşanan mağduriyetlere vurgu yapan Aşa, vatandaşlara uyarıda bulundu: "Bu tür kişiler insanları dolandırıyor. Sonra emlakçının adı kötüye çıkıyor. Legal çalışan, odaya kayıtlı hiçbir emlakçı mesleğini kötü bir şekilde yapmıyor. Bunu yapanlar, sokaktaki o kayıt dışı kişiler. Mağduriyetler o kişilerden kaynaklanıyor. Vatandaşın da hatası var, üç kuruş komisyon ödemeyeyim zihniyetiyle dolandırıcıların ağına düşüyorlar. Bu insanları muhattap alıyor, kimliğini, tapusunu teslim ediyor. Vatandaşın da bu konuda bir hassasiyeti yok. Vatandaşlar ofisi olan emlakçılara bile belge, sicil kaydı sormalılar, kaydı olmayan kimseyi dikkate almasınlar."

'KOMİSYON ÜCRETLERİ, VATANDAŞLA ARAMIZDA BİR SORUN DEĞİL'

Başkan Nizameddin Aşa, yönetmeliğin kamuoyuna sadece 'komisyon ücretleri' olarak yansımasından duydukları rahatsızlığı da aktardı.

Bu düzenlemenin asıl amacının kayıt dışı ekonominin önüne geçmek ve mesleğe bir standart getirerek suistimallerin önene geçmek olduğunun altını çizen Aşa, tüm kamuoyunun ise emlakçıların komisyon oranına odaklandığını söyledi: "Sanki bütün mesele emlakçının aldığı komisyonmuş haline getirildi konu. Oysa biz, vatandaşla komisyon konusunda bir sorunumuz olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Komisyonlar, emlakçı ile vatandaş arasında bir anlaşma konusu. Bu konuda yünetmeliğe bir madde konması, sınırlama getirilmesi gerekli değildi. Buna bir sınırlama getirilmesi piyasada karmaşa yaratacaktır."

© AP Photo/ Mark Lennihan Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, gayrimenkul danışmanlığına düzenleme getirmek amacıyla hatırlanan yönetmelik taslağının meslek odaları ile hazırlanmasının gerekliliğine de dikkat çekti.

Öte yandan Aşa, ofislere, taşıt konusuna ve eğitim düzeyine getirilen kriterlerin, sabıkası olanların mesleği yapamamasına yönelik maddenin kendilerince çok olumlu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Aşa, itiraz ettikleri birkaç maddeyi ise bakanlığa ilettiklerini belirtti, "Bu haliyle yönetmelik sektörün sorunlarına çözüm getirmez" dedi.