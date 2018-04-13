Piyasalarda Trump etkisi ne zaman atlatılır?

ABD Başkanı Trump'ın 'savaş' söylemlerine yol açan açıklamalarını değerlendiren Arda Tunca, gerilimin sürmesinin piyasalardaki anlık dalgalanmanın ötesinde bölgede ekonomik işbirliklerini tehdit ettiğini söyledi. Tunca, Türkiye'nin jeopolitik açıdan 'Ben küstüm' diyecek bir konumda olmadığına vurgu yaptı.

Doğu Guta'ya bağlı Duma'da Suriye yönetimi tarafından kimyasal saldırı düzenlendiğine yönelik iddialar, ABD'yi 'askeri müdahale' yönünde harekete geçirdi. Şam yönetimini sorumlu tutan ABD ile Suriye'de siyasi çözüm için mücadele eden Rusya karşı karşıya geldi. Başkan Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Hazır ol Rusya Suriye'ye füzeler gelecek" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez Dolar ve euro, haftanın son gününe sakin başladı

Küresel çapta 'savaş' söylemlerine yol açan Trump'ın açıklamaları piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Borsalarda rekor kayıplar, döviz kurlarında hızlı yükselişler görüldü. Ekonomist Arda Tunca, Suriye odaklı ABD-Rusya geriliminin piyasalara etkileri, olası senaryolara göre seyir ve Türkiye'nin konumunu değerlendirdi.

'TRUMP, 'BEN DE BURADAYIM' MESAJI VERDİ'

Arda Tunca'ya göre ABD Başkanı'nın çıkışı, gözdağı vermek amaçlı, 'Ben de buradayım' mesajını içeriyor. ABD'nin geçmişte Kuzey Kore ile yaşadığı gerilimi ve bir krize evrilen durumda tansiyonun düştüğünü hatırlatan Tunca, Suriye konusunda da ortamın sakinleşeceği görüşünde.

Donald Trump'ın başkan olduğu dönemden bu yana kamuoyunda onaylanma derecesi bu kadar düşen tek başkan olduğunu belirten Arda Tunca, iç kamuoyuna mesaj veren Trump'ın çelişkili açıklamalarına dikkat çekti: "Üç beş gün önce Suriye'den çekileceğini söylemişti, şimdi vuracağım diyor. Hep bir çelişki var ortada. Amerika'nın attığı adımlar tüm dünyayı etkiliyor. ABD, uluslararası politika açısından yönetmesi, ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülmesi zor bir ülke haline gelmiş durumda. Amerika en büyük müttefiki olan Avrupa Birliği (AB) ile de sorun yaşıyor. Bu sorunun kaynağının ABD'nin lideri olduğu gerçeği yadsınamaz."

'SURİYE GERİLİMİNİN SÜRMESİ EKONOMİK İŞBİRLİKLERİNİ TEHDİT EDER'

Arda Tunca, ABD ve Rusya'nın Suriye üzerinden savaşa gireceği söylemlerinin dillendirildiği bir ortamda bundan en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağına dikkat çekti.

Olumsuz bu senaryonun devam etmesi durumunda kurda ve faizde yukarı yönlü gidişler görüleceğini belirten Tunca, piyasalardaki anlık dalgalanmanın ötesinde 'yatırımlar'a vurgu yaptı: "Dolar 4.18'e çıktı, euro tarafında 5.20 görüldü. Bu hareketler önemli ama sakinleşme olduğunda bunlar geri çekilecektir. Böyle sürekli tedirgin bir ortam bölge ülkelerinde, uluslararası ekonomi açısından işbirliklerini ve birlikte yatırım yapma olanaklarını ortadan kaldırır. Bunu çok daha fazla önemsiyorum. Kalıcı adımların atılması, işbirliklerinin yapılması istikrar ve huzur ortamını gerektiriyor. Bu tür gerilimlerde ekonomiler işbirliklerini kaybediyorlar. En büyük yara buradan alınıyor."

© AA / Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Kurda oynaklığa karşı adımlar atılacak

Türkiye'nin jeopolitik önemi gereği her ülke ile her şeyi konuşabilmesi gerektiğini belirten Arda Tunca, Türkiye'nin güçler arasında kalan bir politika izlememesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin kendisini ABD'ye kapattığı algısının da yanlış olduğunu savunan Tunca'ya göre jeopolitik açıdan Ankara, 'Ben küstüm' diyecek bir konumda değil.

'MERKEZ BANKASI, GELİŞMELERİ İZLEMELİ'

Ekonomist Arda Tunca, Suriye konusunun jeopolitik risk olarak uzun zamandır Türkiye'yi etkileyen son derece önemli bir faktör olduğunu hatırlatırken, son gelişmede olduğu gibi Türkiye'nin inisiyatifi dışında yaşanan olayların piyasalar ve ekonomi üzerinde etkileri olduğunu söyledi.

Bu dönemde Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerin rasyonel olmadığı görüşünü paylaşan Tunca, "Bu koşullar, pek para politikasının işleyeceği koşullar değil. Biraz izleyip ne zaman sakinleşeceğine dair ipuçlarının yakalaması gereken koşullar" dedi.