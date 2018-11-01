'Dolar/TL'deki dengelenme devam ederse, yıl sonu enflasyon hedefi aşılmaz'

Stratejist Rıdvan Baştürk, dolar tarafından yeni bir kur şoku yaşanmaması durumunda enflasyon hedefinde sapma olmayacağı görüşünde. Enflasyonla mücadele adımlarının kısa vadede olumlu yansımaları olduğunu kaydeden Baştürk, buna karşın uzun vadede yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

© AA / Murad Sezer Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Raporda beklendiği gibi yıl sonu ve 2019-2020 enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. TCMB, 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseltti. 2019 enflasyon tahmini yüzde 15.2, 2020 için ise beklenti yüzde 9.3 oldu. Enflasyon raporunda gıda enflasyonunda ise 16 puanın üzerinde artış yapıldı, beklenti yüzde 29.5 olarak güncellendi. Merkez'in yeni enflasyon tahminleri, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahminlerin bir miktar üzerinde.

Global Menkul Değerler'den Stratejist Rıdvan Baştürk, enflasyon tahminlerindeki sert revizyonu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri RS FM'de değerlendirdi.

‘ENFLASYON RAPORUNDAKİ REVİZYON, PİYASALAR İÇİN SÜRPRİZ OLMADI'

Özellikle son dönemde TL'de yaşanan değer kayıplarının enflasyon ve ÜFE tarafında yarattığı baskıyı hatırlatan Rıdvan Baştürk, yeni beklentilerin piyasalar açısından sürpriz olmadığını söyledi.

Dolar/TL'nin 5.50 civarında dengelendiğini işaret eden Baştürk, kur tarafındaki dengelenmenin devamı halinde yüzde 23.5 yıl sonu enflasyon hedefinin yakalanacağı değerlendirmesini yaptı:

"Kur tarafından 5.50 civarında dengelenme olduğu sürece bu hedefin yakalanabileceğini, hatta biraz daha altında yıl sonunu kapatabileceğimizi söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde herhangi bir şekilde dolar tarafında kur şoku yaşarsak, yıl sonu için hedeflenen rakamın üzerini görebiliriz."

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 24.22'ye yükseldi

Stratejist Rıdvan Baştürk, Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyon üzerindeki baskısını anımsatırken, makro göstergelerin yanı sıra siyasi gelişmelerin etkisine dikkat çekti.

ABD ile yaşanan siyasi gerginliğin TL'deki sert değer kaybının önemli sebeplerinden biri olduğunu anımsatan Baştürk, casusluk iddiasıyla yargılanan Amerikalı din adamı Andrew Brunson'un serbest bırakılması sonrası yaşanan süreci işaret etti:

"Son 2-3 haftalık süreçte, Brunson'un serbest bırakılması ve ABD'den gelen nispeten ılımlı açıklamalar, gerginliğin normalleşmeye döneceğine ilişkin beklenti oluşturdu. Piyasaların şu anda beklentisi ve fiyatladığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ortadan kaldırması ve hızla normalleşmenin yaşanması yönünde. Ancak önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki gerginlik tekrar yükselirse mutlaka Dolar/TL üzerinde stres ortamının yeniden ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz."

Prof. Ulusoy: Enflasyon, büyümeyle istihdamla ele alınır, web sayfası kurmayla, simgeyle zor

Stratejist Rıdvan Baştürk, Enflasyonla topyekûn mücadele programının yansımalarını da değerlendirdi.

Baştürk, bu adımların kısa vadede enflasyon üzerinde normalleşmeye katkı sağlayacak, yararlı bir program olduğunu ancak orta ve uzun vadede enflasyon tarafına etkisinin nötr olacağı görüşünü paylaştı.

Bu noktada Baştürk, yapısal reformlara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

‘MERKEZ BANKASI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI'

Rıdvan Baştürk, para politikası ve mali taraftaki sıkı duruşa da değindi.

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz aylarda üzerine düşeni yaparak, TL'deki sert değer kayıplarının nispeten önüne geçtiğini kaydeden Baştürk, yeni bir faiz artırımı için kur tarafını işaret etti:

"TCMB, öncelikle kur tarafını baz alarak faiz artırımı ya da indirimi yapıyor. Kurda riskli bir bölgeye girilirse faiz artırımıyla müdahale ediyor, kur gevşediğinde ise diğer gelişmelere pek bakmayarak faiz tarafında mevcut görünümü koruyor. Dolar/TL'deki 5.50 seviyesindeki dengelenme bozulur, kur 6 ve üzeri seviyelere yerleşirse o zaman Merkez, faiz artışı yaparak müdahale edebilir."

© REUTERS / Umit Bektas Kommersant: Türkiye'de enflasyon, Venezüella'nın hızına yetişti

Mali tarafta ise hükümetin verdiği 'bütçe tarafının kontrol altına alınacağı ve harcamaların kısıtlanacağı' mesajlarını değerlendiren Stratejist Rıdvan Baştürk, yeni KDV ve ÖTV indirimlerine dikkat çekti.

Yeni vergi indirimlerinin bu sıkı duruşu hırpaladığını ifade eden Baştürk, "2 aylık bir dönemi kapsadığı için, bütçeye sınırlı bir etkisi olacağını söyleyebiliriz ancak indirimlerin süresi uzatılırsa bütçe tarafına olumsuz yansımasını bekleyebiliriz" diye konuştu.