'Dolar/TL'deki dengelenme devam ederse, yıl sonu enflasyon hedefi aşılmaz'

Global Menkul Değerler'den Stratejist Rıdvan Baştürk, enflasyon tahminlerindeki sert revizyonu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri RS FM'de değerlendirdi.
‘ENFLASYON RAPORUNDAKİ REVİZYON, PİYASALAR İÇİN SÜRPRİZ OLMADI'
Özellikle son dönemde TL'de yaşanan değer kayıplarının enflasyon ve ÜFE tarafında yarattığı baskıyı hatırlatan Rıdvan Baştürk, yeni beklentilerin piyasalar açısından sürpriz olmadığını söyledi.
Dolar/TL'nin 5.50 civarında dengelendiğini işaret eden Baştürk, kur tarafındaki dengelenmenin devamı halinde yüzde 23.5 yıl sonu enflasyon hedefinin yakalanacağı değerlendirmesini yaptı:
"Kur tarafından 5.50 civarında dengelenme olduğu sürece bu hedefin yakalanabileceğini, hatta biraz daha altında yıl sonunu kapatabileceğimizi söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde herhangi bir şekilde dolar tarafında kur şoku yaşarsak, yıl sonu için hedeflenen rakamın üzerini görebiliriz."
Stratejist Rıdvan Baştürk, Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyon üzerindeki baskısını anımsatırken, makro göstergelerin yanı sıra siyasi gelişmelerin etkisine dikkat çekti.
ABD ile yaşanan siyasi gerginliğin TL'deki sert değer kaybının önemli sebeplerinden biri olduğunu anımsatan Baştürk, casusluk iddiasıyla yargılanan Amerikalı din adamı Andrew Brunson'un serbest bırakılması sonrası yaşanan süreci işaret etti:
"Son 2-3 haftalık süreçte, Brunson'un serbest bırakılması ve ABD'den gelen nispeten ılımlı açıklamalar, gerginliğin normalleşmeye döneceğine ilişkin beklenti oluşturdu. Piyasaların şu anda beklentisi ve fiyatladığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ortadan kaldırması ve hızla normalleşmenin yaşanması yönünde. Ancak önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki gerginlik tekrar yükselirse mutlaka Dolar/TL üzerinde stres ortamının yeniden ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz."
Stratejist Rıdvan Baştürk, Enflasyonla topyekûn mücadele programının yansımalarını da değerlendirdi.
Baştürk, bu adımların kısa vadede enflasyon üzerinde normalleşmeye katkı sağlayacak, yararlı bir program olduğunu ancak orta ve uzun vadede enflasyon tarafına etkisinin nötr olacağı görüşünü paylaştı.
Bu noktada Baştürk, yapısal reformlara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
‘MERKEZ BANKASI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI'
Rıdvan Baştürk, para politikası ve mali taraftaki sıkı duruşa da değindi.
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz aylarda üzerine düşeni yaparak, TL'deki sert değer kayıplarının nispeten önüne geçtiğini kaydeden Baştürk, yeni bir faiz artırımı için kur tarafını işaret etti:
"TCMB, öncelikle kur tarafını baz alarak faiz artırımı ya da indirimi yapıyor. Kurda riskli bir bölgeye girilirse faiz artırımıyla müdahale ediyor, kur gevşediğinde ise diğer gelişmelere pek bakmayarak faiz tarafında mevcut görünümü koruyor. Dolar/TL'deki 5.50 seviyesindeki dengelenme bozulur, kur 6 ve üzeri seviyelere yerleşirse o zaman Merkez, faiz artışı yaparak müdahale edebilir."
Mali tarafta ise hükümetin verdiği 'bütçe tarafının kontrol altına alınacağı ve harcamaların kısıtlanacağı' mesajlarını değerlendiren Stratejist Rıdvan Baştürk, yeni KDV ve ÖTV indirimlerine dikkat çekti.
Yeni vergi indirimlerinin bu sıkı duruşu hırpaladığını ifade eden Baştürk, "2 aylık bir dönemi kapsadığı için, bütçeye sınırlı bir etkisi olacağını söyleyebiliriz ancak indirimlerin süresi uzatılırsa bütçe tarafına olumsuz yansımasını bekleyebiliriz" diye konuştu.
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