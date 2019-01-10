Kayıt
16:09 11 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi raporu

    Hükümetin yeni ekonomik teşvikleri uzun vadede ekonomiye ne getirir?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Derya Yaşar
    0 0 0

    Teşvik paketlerini değerlendiren Rıdvan Baştürk, kısa vadede olumlu, uzun vadede ise bütçe ve Türk Lirası üzerinde olumsuz bir tablo çizdi. Küresel konjonktürün tersine döndüğü uyarısı da yapan Baştürk, "Dolar ana yurduna geri dönerken bizim de uygun adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

    Şekib Avdagiç
    © AA / Emrah Yorulmaz
    İTO Başkanı Avdagiç'ten döviz faizi açıklaması: Bankalar düşürmeyi unuttu herhalde
    31 Mart yerel seçimi öncesinde hükümet, esnaf, KOBİ ve iş dünyasını yeni finansman desteği ve teşvikler açıkladı. Bazı teşvikler ve bazı sektörlerdeki ÖTV-KDV indirimlerinin süresi de uzatılırken, kredi kartı borçlusu vatandaşa da ödeme kolaylığı için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi imkanı sağlanacak. Bu teşvik ve destek paketleri ekonomiye canlandırıcı etki sağlayacak ancak bütçeye etkisi de tartışılıyor.

    Stratejist Rıdvan Baştürk, RS FM'de yeni kredi ve destek hamlelerinin kısa ve uzun vadeli etkilerini değerlendirdi.

    ‘TEŞVİKLER İMALAT, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA GİBİ SEKTÖRLERİ CANLANDIRIR'

    Rıdvan Baştürk, sözlerine tüm dünya ülkelerinde seçim öncesi dönemlerde biraz daha oy amaçlı olarak bu tür ekonomik teşvik paketlerinin yoğunlaştığını hatırlatarak başladı.

    Baştürk'e göre, ekonomik yavaşlamanın belirginleştiği bu dönemde gelen bu teşvikler kısa vadede olumlu, ancak uzun vadede bütçe, Türk Lirası ve enflasyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir:

    "Bu yılın ilk iki çeyreği için ekonomide yavaşlama sinyallerini sanayi üretim verileri, güven endeksleri gibi öncül verilerden aldık. İç talebin oldukça düşük seyrettiğini söyleyebiliriz, ki son üç aydır cari fazla veriyoruz. Mobilya, konut ve otomotiv gibi bazı sektörler daralma içerisinde, yardım edilmesi gerekiyordu. Bu teşvikler imalat, beyaz eşya, mobilya gibi sektörleri biraz daha canlandıracaktır. Ancak içinde bulunduğumuz mevcut konjonktürde bu etkinin çok kısa vadede kalacağını görülebilir."

    ‘MALİ DİSİPLİNDE GENİŞLEME, YABANCI YATIRIMCIDA KUŞKU UYANDIRIYOR'

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
    Albayrak, KOBİ'lere verilecek kredinin ayrıntılarını açıkladı
    Stratejist Rıdvan Baştürk, geçen yıl yaşanan kur şokunun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz artırımı ile para politikasındaki sıkı duruşu sergilediğini anımsatırken, mali taraftaki disiplinin önemine vurgu yaptı.

    Stratejist Baştürk, son dönemde hükümetten bütçe disiplinin sağlanması konusunda adımlar atılacağı mesajı geldiğini, buna karşın art arda gelen vergi indirimleri, destek ve teşvik paketlerinin yatırımcı açısından kuşku yarattığını söyledi:

    "Sıkı duruş sözleri verildikten sonra gelen yeni teşvikler, biraz kuşku uyandırıyor. Burada özellikle yabancı yatırımcının bakışı önemli. Çünkü onlar fon çıkışıyla hızla cezalandırabiliyor ve ülkenin dengeleri biraz bozulabiliyor. Yabancı yatırımcı yapısal reformların geciktiği ya da yapılmayacağını da görürse bunun TL varlıkları üzerindeki etkisi biraz daha sert olur.

    ‘POPÜLİST POLİTİKALAR, TL ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR'

    Rıdvan Baştürk, mali taraftaki bu genişlemeci politikaların bütçe tarafına zarar verebileceği uyarısında bulunurken, TL üzerinde baskı yaratacağını söyledi:

    "2018'de bütçe açığı 2017'ye göre iki kat artmış durumda. TCMB, Hazine'ye 37 milyar TL aktaracak. Piyasaya TL sürülmesiyle Türk Lirası üzerinde baskı yaratılacak ve kur tarafında yukarı yönlü bir hamle görülecektir. Kurda daha yüksek seviyeler görürsek, bu da enflasyon özelinde yukarı yönlü hareketi canlandıracaktır. Böyle bir durumda ise Merkez Bankası'nın mevcut sıkı duruşunu koruması gerekecektir. Bu döngüde ekonomideki sıkışmanın biraz daha devamını bekleyebiliriz."

    ‘DÜNYADA FAİZLER YÜKSELİYOR, SICAK PARA EVİNE DÖNÜYOR'

    Dolar - TL
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Fed'in 'sabır' vurgusu doları frenledi
    Türkiye'deki ekonomik süreçlerin dünyadan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Stratejist Rıdvan Baştürk, küresel ölçekte tüm düzenin tersine döndüğünü söyledi.

    2013 öncesinde tüm büyük merkez bankalarının faizi sıfırladıklarını, piyasaya sıcak para akışı olduğunu hatırlatan Baştürk, ‘dünyada konjonktürün tersine döndüğü, faizlerin yükseldiğine' dikkat çekti.

    Böylesi bir küresel ortamda içeride de sıkı duruşun hem para hem mali tarafta kullanılması gerektiğine vurgu yapan Rıdvan Baştürk, "Dolar ana yurduna geri dönerken bizim de uygun adımlar atmamız gerekiyor" dedi:

    "2013'ten sonra düzen tersine döndü. Merkez bankaları normalleşmeye, sıfırdaki faizleri yukarı çekmeye başladı, ki devamı gelecek. Yani genel anlamda faizlerin yükseleceği bir küresel ortamdayız; dolar çekiliyor piyasadan, bilançolar daraltılıyor. Bu da Türkiye gibi kırılgan yani dış finansmana bağlı ülkelerin artık sıcak paradan uzaklaşacağı anlamına geliyor. Ülkeler kendi iç dinamiklerine göre olumlu ya da olumsuz ayrışacak. Yani gelişmekte olan ülkeler için sıkıntılı bir döneme girdik."

    Etiketler:
    enflasyon, faiz, Rıdvan Baştürk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kızıl Meydan'da gerçekleşen 5 sıradışı olay
    Kızıl Meydan'da gerçekleşen 5 sıradışı olay
    Karikatür
    Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet