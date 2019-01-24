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16:43 24 Ocak 2019
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    Ekonomi raporu

    Marketlerde fiyatlar neden düşmüyor?: Etiket denetimi çözüm mü?

    Ekonomi Raporu
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    Kurdaki düşüşe rağmen fiyatların hala yüksek olduğunu belirten Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, bu konuda ‘fiyat etiketi’ denetimlerini işaret etti. Tüketicilere fiyat mukayesesi yaparak alışverişi öneren Küçük, "Fahiş fiyatla satan işletmelere karşı tüketim gücünüzü kullanın, oradan alışveriş yapmayın" dedi.

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    Birçoğumuz günlük hayatımızda satın aldığımız ürün, mal ve hizmetlerde bazı sorunlarla karşılaşıyor ve mağduriyetler yaşıyoruz. Bunun yanında telefon, mesaj ya da elektronik ortamda dolandırıcılık da büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Yetkililer, tüm bunların önüne geçmek için çeşitli yasal düzenlemeler yapsa da dolandırıcılar her yeni gün başka bir yöntemle vatandaşı mağdur ediyor.

    RS FM'e konuk olan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, hem tüketiciyi mağdur eden durumları hem de mağduriyetler sonrası izlenebilecek yolları anlattı.

    ‘KABARIK FATURALARLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN KATMA DEĞERLİ NUMARALARA DİKKAT'

    Son yöntemlerden biri ‘kefilsiz-şartsız kredi veya hediye çeki kazandınız' gibi telefona gelen mesajlar. Kısaca, bu mesajla vatandaşlar bir hatta yönlendiriliyor, bu da sürpriz telefon faturası olarak geri dönüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 888/898'li katma değerli hizmet numaralarına ilişkin şikayetler üzerine, abonelerden 'onay' alınması yönünde bir karar aldı. Peki bu yöntem nasıl işliyor? BTK'nın uygulaması tüketiciyi koruyabilecek mi?

    Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşta merak uyandırılarak, araması sağlanan katma değerli hizmetler veren hatların, normal telefon tarifelerden çok daha pahalı ücretlendirildiğini belirtti. Bundan haberdar olmayan tüketicinin de bir sonraki ay yüksek telefon faturaları ile karşılaştığını kaydeden Küçük, vatandaşlara çağrıda bulundu.

    Levent Küçük, tüketicilerin böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştığında Cumhuriyet Savcılıklarına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ve kendi GSM operatörlerine başvurup, şikayetçi olmalarını istedi.

    ‘TELEFON OPERATÖRLERİ ABONELERİNİ KORUMALI'

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    Tüketiciler Derneği Genel Başkanı, telefon operatörlerinin de bu tür şirketlerle anlaşma yaparken kendi abonesini koruyucu tedbirler alması gerektiğini söyledi.

    Levet Küçük, "Karşı tarafın gerçekten bir hizmet verip vermediği, hizmetin içeriğinin ne olduğu gibi konulara dikkat ederek müşterilerini koruyucu davranması gerekir" dedi.

    ‘SATICI 'TÜKETİCİ ALIŞIR' MANTIĞIYLA BAKIYOR'

    Bu sıralar vatandaşın en fazla şikayetçi olduğu konulardan biri de fiyat artışları. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan dolardaki artış, üretici ve satıcıları fiyat artışlarına yönlendirmişti. Ancak kurdaki düşüş fiyatlara yansımadı.

    Bu konuda bir çok şikayet aldığını belirten Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, dövizdeki artışla panik havasına giren ve fiyatları artıran alıcının fiyatları aşağı çekmediğini, 'nasıl olsa tüketici alışır, benimser' mantığıyla davrandığını söyledi.

    ‘TÜKETİCİ, UYGUN FİYATTAN SATIŞ YAPAN İŞLETMELERİ KORUMALI'

    Tüketicilere bir ürünü almadan fiyat araştırması yapmalarını öneren Levent Küçük, en uygun fiyata satılan yerden alışveriş yapmayı tercih etmelerini istedi.

    Böylece o işletmelerin ödüllendirerek, korunmuş olacağına vurgu yapan Küçük, "Fahiş fiyatla satan işletmelere karşı da tüketim gücünüzü kullanın, oradan alışveriş yapmayın" dedi.

    'ÜRÜNÜN FİYATINDAKİ DEĞİŞİMLER, FİYAT ETİKETİYLE DENETLENMELİ'

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    © REUTERS / Murad Sezer/Arşiv
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    Levet Küçük, 'fiyat artışları ve indirim'ler konusunda ‘fiyat etiketi' denetimlerini işaret etti. Tüketicinin korunması, piyasada fiyat istikrarı ve tam rekabetin sağlanması için denetimlerin önemine vurgu yapan Küçük, uzun yıllar bunun ihmal edildiğini ancak zamlarla birlikte denetim mekanizmasının devreye girdiğini söyledi.

    Bakanlıklar ve belediyelerin zabıta birimlerinin denetim yaptıklarını hatırlatan Levent Küçük, ancak bunun fiyat etiketinde olması gereken bilgilere, usul ve esaslara ilişkin olduğunu, fiyat değişimi denetiminin yapılmadığını söyledi:

    "Bakıyorsunuz her mevsim, bu sene soğan pahalılanmış, yok patates, limon vs. diyoruz. Ancak biz 'ne kadar üretiyoruz, ne kadarı iç piyasada tüketiliyor, ne kadarı ihracata gidiyor, fiyatı artıran sebepler neler' buna ilişkin tespitler yapmıyoruz. Ülkemizde kimseye de gidip 'siz bu ürünü niçin bu fiyata satıyorsunuz' diyemiyoruz, böyle bir mekanizma da yok."

    Etiketler:
    enflasyon, zam, Levent Küçük
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