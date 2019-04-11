Kayıt
16:15 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi raporu

    Yeni ekonomi programı ne getiriyor?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Derya Yaşar
    0 01

    Yeni ekonomi paketini değerlendiren Prof. Dr. Selva Demiralp, kamu bankalarını güçlendirmek ve sorunlu kredilerin riskini ortadan kaldırmanın önemine vurgu yaptı. Demiralp, enflasyonla mücadelede gıda dışı sebeplere, tasarrufların artırılması noktasında ise kişi başına düşen milli gelirde artış gerekliliğini işaret etti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir beklenen yeni ekonomi paketini açıkladı. Paket, ekonomide en temel sorunlara çözüm sağlayacak, 2019'da tamamlanması hedeflenen ilk aşamayı içeriyor.

    Finansal sektöre yönelik adımların başı çektiği pakette, emeklilik sisteminin reforme edilmesi, kıdem tazminatının Bireysel Emeklilik Sistemine entegresi, gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında tarımda milli birlik projesi, bütçe disiplini ve sıkı maliye politikası ile vergi alanında atılacak adımlar öne çıkıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp, yeni ekonomi paketinin içeriğini, belirlenen hedefleri ve yeni yol haritasının beklentileri ne denli karşıladığını RS FM'de yorumladı.

    Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
    Commerzbank'tan TL uyarısı
    ‘KAMU BANKALARINA YÖNELİK ADIM OLUMLU’

    İktisatçı Selva Demiralp, yeni paketin kısa vadeli, ülkenin şu anda içinde bulunduğu finansal sektör-reel sektör borç krizi sorunlarını aşmaya yönelik bir paket olduğunu belirtirken, yapısal reformlara odaklanmadığının altını çizdi. Demiralp, "Hükümet reform paketi sinyali vermemişti, piyasa kendisi bunu reform paketi olarak düşündü, beklentileri karşılanmayınca da hayal kırıklığı oluştu" dedi.

    Prof. Dr. Demiralp'a göre Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı pakette en dikkat çekici olan bankacılık sektörüne ilişkin.  Geçtiğimiz dönemde ekonomiyi canlandırmak adına kamu bankalarının düşük faizli, riskli krediler vererek motor görevi üstlendiğini anımsatan Selva Demiralp, "Eğer ekonomi önümüzdeki dönemde bir toparlanma sürecine giremezse bu kredilerin de tekrar kötü krediye dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla bu şartlarda kamu bankaları özelinde bir sermayelendirmeye gidilmesi olumlu" diye konuştu.

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
    TÜSİAD'dan Berat Albayrak açıklaması: Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz
    ‘KÖTÜ KREDİLER, PİYASA MEKANİZMASINDAN SAPMADAN TEMİZLENMELİ’

    Prof. Dr. Selva Demiralp'in dikkat çektiği bir diğer başlık da inşaat ve enerji gibi özellikle sorunlu kredilerin yoğunlaştığı alanlardaki kredilerin özel fonlara aktarılması planı.

    Bankaların kötü kredilerinin ne karşılığında ve nasıl bu fonlara aktarılacağına ilişkin detayların henüz net olmadığının altını çizen Demiralp, yaklaşık 100- 150 milyar liralık sorunlu krediden söz edildiğini belirtti.

    Uygulama aşamasında piyasa mekanizmasından sapmamak gerektiğini ifade eden Demiralp, "Eğer eğer bu iş layıkıyla yapılabilir ve banka bilançoları kötü kredilerden temizlenirse, sistemde önemli bir tıkanıklık giderilmiş olur" dedi. 

    ‘YÜKSEK ENFLASYONDA GÜNAH KEÇİSİ GIDA ENFLASYONU OLMAMALI’

    TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp, yeni paketteki enflasyonla mücadeleye yönelik adımları da değerlendirdi.

    Pakette daha çok tarım politikalarına ve gıda enflasyonunun ne şekilde düşürülebileceğine odaklanıldığını belirten Demiralp, çekirdek enflasyonun düşürülmesine yönelik bir mesajın ise verilmediğine dikkat çekti. Türkiye'deki yüzde 20'lik enflasyonda gıdanın payının 6-7 puan olduğuna vurgu yapan Selva Demiralp, gıdayı günah keçisi ilan etmenin doğru olmayacağını söyledi, gıda dışı sebepleri işaret etti:

    "Gıdanın enflasyon, TÜFE paketindeki ağırlığı yaklaşık yüzde 20-25 civarında. Gıda enflasyonunun kendisi de yüzde 30'lar civarında. Dolayısıyla manşet enflasyon üzerinde gıdadan gelen pay en fazla 6-7 puan. Geriye kalan 13-14 puan aslında gıda dışı sebeplerden gelen bir enflasyon. Yani gıda enflasyonun tamamen sıfırlasak bile şu anda enflasyonu yine yüzde 15 -16'larda görmemiz olası."

    Veli Ağbaba
    © Fotoğraf : DHA
    Ağbaba'dan yeni reform paketine tepki: Kıdem tazminatının gaspı bir kez daha gündeme getirildi
    ‘BES OLUMLU ANCAK, KALICI TASARRUF İÇİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR ARTIRILMALI’

    Prof. Dr. Selva Demiralp, yeni pakette hedeflenen tasarrufların artırılması konusuna da değindi. Türkiye'nin kronik cari açığının, tasarrufların yatırımlardan düşük olduğu anlamına geldiğini anımsatan Demiralp, bunun altında yatan sebeplerin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Finansal okuryazarlığın yüksek olmamasının tasarrufların düşük olmasında kısmi bir sebep olabileceğini kaydeden Demiralp'e göre asıl sebep ise Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin düşük olması:

    "Buna gelir dağılımındaki bozuklukları da eklersek toplumun önemli bir kısmı zaten tasarruf yapabilecek kadar bir gelire sahip değil. Yani kişi başına düşen milli geliri artıracağız ki tasarruflar da artsın. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşünürsek, örneğin kadın nüfusun iş gücüne katılması, daha fazla üretim ve gelir, tasarrufu da artıracak. Yani burada önemli olan uygun iş imkanlarının yaratılması. Zaten bu noktada yapısal reformlardan bahsediyoruz. Bir takım sorunlar, çarpıklıklar giderilsin ve potansiyel büyümemiz artırılabilsin. Ancak o noktada biz kişi başına milli geliri ve tasarrufları kalıcı şekilde artırabiliriz."

    Etiketler:
    Enflasyon, Selva Demiralp, BES
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    ‘BM, Venezüella’ya saldırılar için kullanılmamalı’
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet