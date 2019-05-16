‘Seçim yorgunu Türkiye'ye üst üste seçim ekonomik açıdan iyi gelmiyor’

Ekonomiye ilişkin uluslararası kurumların tahminlerini yorumlayan Arda Tunca'ya göre Türkiye bir resesyon sürecinin içine girmiş görünüyor. Dolar/TL'deki dalgalı seyri de işaret eden Tunca, fiyatlardaki 'en dip seviyenin bile çok yüksek' olduğunu söyledi. Finansal istikrardan sorumlu Merkez Bankası’nın ise yumruğunu masaya vurması gerektiğini ifade etti.

© AA / Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley, bu yıl için yüzde 0.7 olarak açıkladığı büyüme beklentisini, yüzde 1.8 küçülme olarak güncelledi. Goldman Sachs ise büyüme tahminini bir puan azaltarak, eksi yüzde 2.5'e düşürdü. Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini de 1 puan artırarak, yüzde 15.4’e revize etti. Banka ayrıca yıl sonu sonu Dolar/TL kuru tahminini de 6.75 seviyesine çekti.Ekonomist Arda Tunca, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerindeki değişikliğin nedenlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin büyüme, enflasyon ve Dolar/TL beklentilerini değerlendirdi.

‘TÜRKİYE, RESESYON SÜRECİNE GİRMİŞ GÖRÜNÜYOR’

RS FM'e konuk olan Arda Tunca'ya göre büyümedeki aşağı yönlü revizyonlarda en temel sebep ekonomide oluşan belirsizlik havası. İstanbul seçimlerinin yenilenmesini kararını işaret eden Tunca, siyasi tarafta ortaya çıkan hiç beklenmedik bu belirsizliğin beklentileri olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin 2018'in son çeyreğini daralma ile tamamladığını ve yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentinin de bu yönde olduğunu anımsatan Ekonomist Tunca, "İki çeyrek üst üste eksi büyüme yani daralma, resesyon anlamına geliyor, tanımlaması böyle. Türkiye bir resesyon sürecinin içine girmiş gibi gözüküyor" dedi.

‘SEÇİM YORGUNU ÜLKEDE HERKES 'BEKLE-GÖR' HAVASINDA’

Türkiye'nin seçim yorgunu olduğuna vurgu yapan Arda Tunca, uzun süre seçim konuşulmayacağı beklentisinin de olumlu katkısıyla toparlanmanın başladığı dönemde 23 Haziran'ı işaret eden gelişmenin yaşandığını söyledi.

© Sputnik / Mihail Kutusov Dolar/TL güne artışla başladı

"Üst üste seçim, Türkiye'ye ekonomik açıdan iyi gelmiyor" diyen Tunca, meydana gelen belirsizliğin herkeste bir 'bekle-gör' havası geliştirdiğini belirtti: "Kimsenin hareket etmediği bir ekonomide karşımıza çıkan sonuç durgunluk. Tüketim azalıyor, üretici yatırımları durduruyor, satışlar düşüyor. Yılın yarısını kaybetmiş görünüyoruz."

‘DOLAR/TL'DE EN DİP DENEN SEVİYE BİLE ÇOK YÜKSEK’

Ekonomist Arda Tunca, Dolar/TL'de 6.75'e ulaşan tahminleri ve mevcuttaki dalgalı seyri de değerlendirdi.

2017 sonlarında 3.70-80 seviyelerinde olan kurun, 6'lı seviyelere geldiğini anımsatan Tunca, "Dolar, çok geniş bir bantta hareket ediyor. Bu aralığın 'dip' dediğimiz yeri bile çok yüksek. Piyasalarda '5.80 seviyelerine düşer mi, düşmez mi' diye konuştuğumuz nokta bile çok yüksek bir seviye" diye konuştu.

‘İHRACATÇI EL ÜSTÜNDE TUTULMALI’

Arda Tunca, içerideki siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının olumsuz katkısına da işaret etti. Tunca, "Dünya sürekli Başkan Trump'ın tweetleriyle anlık yönlenmeler yaşıyor. Kimsenin, ekonomik anlamda, çok rahat ettiği ve huzur bulabildiği bir dünya yok karşımızda. Dövizle ilgili bu kadar sıkıntılar yaşayan bir Türkiye'de ihracatla ülkeye döviz getirenlerin el üstünde tutulması gereken bir noktadayız" değerlendirmesini yaptı.

© AA / Bütçe verileri açıklandı: 4 aylık açık 54.5 milyar lira

Ekonomist Arda Tunca, son dönemde piyasalarda, finansal istikrarda başrol oyuncusu Merkez Bankasına ilişkin artan söylentilere de değindi. Son Para Politikası toplantısında karar metninden çıkarılan ifadeyle birlikte 'faiz indirimi mi olacak' beklentisinin fiyatlandığını, rezervler gibi birçok konudaki haberi hatırlatan Tunca'ya göre Merkez, doğru iletişim kurmuyor.

Piyasada bu kadar şey olurken Merkez Bankası’nın açıklama yapmamasını eleştiren Arda Tunca, "Masaya yumruğunu vurarak 'ben buradayım" demeli. Piyasada dedikodu şeklinde, kulaktan kulağa yayılan-ama gerçek ama gerçek dışı- yorumların önüne kesmesi gerekiyor. Kendi duruşunu net olarak ortaya koyan bir iletişim mekanizması kurmalı" diye konuştu.