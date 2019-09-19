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    Ekonomi raporu

    ABD-Çin ticaret savaşında, ikinci kez başkanlık için yarışacak Trump'ın eli ne kadar güçlü?

    Ekonomi Raporu
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    Beste Naz Süllü'ye göre ticaret savaşında en zayıf halka ABD Başkanı Donald Trump. Süllü, Çin'le ticaret müzakerelerinde Trump'ın elinin zayıf olmasına ekonomideki düşen büyüme oranları, Kasım 2020'deki başkanlık seçimleri ve halkın günden güne gerileyen güvenini gerekçe gösterdi.

    © AFP 2019 / Thomas Peter
    Analist David Roche: Ticaret savaşını Çin kazanacak
    ABD Merkez Bankası (Fed), piyasalarda fiyatlandığı gibi eylül ayı toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, yeni faiz indirimleri gelebileceği mesajını verdi. Öte yandan ABD'de ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla Fed'in politikalarında da belirleyici olan ticaret savaşında taraflar bir kez daha masaya oturacak. ABD ve Çin ticaret heyetleri, Washington'da görüşmeleri sürdürürken, ekim ayı başında da üst düzey görüşmeler yapılacak.

    Peki, ticaret savaşında olası bir anlaşma ne kadar yakın? Fed, faiz indirim döngüsüne mi giriyor? Bu soruları Gedik Yatırım'dan Beste Naz Süllü'ye sorduk.

    ‘FED, PİYASALARI RESESYON FİYATLAMASINA SOKMAK İSTEMİYOR’

    RS FM'de Ekonomi Raporu'na konuk olan Beste Naz Süllü, 25 baz puanlık indirimin sürpriz olmadığını belirtirken, buna karşın Fed'in, veriler  ışığında bakıldığında, acilen bir faiz indirimi yapmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

    Özellikle yeniden başlayan Çin-ABD görüşmelerinin  izlenebileceğini kaydeden  Süllü, olası resesyon riski için ise "ABD'de resesyon yok, dünyanın hiçbir yerinde resesyon yok. Fed, 'resesyon yok' dedikçe faiz indirimine gidiyor. Dolayısıyla bir şekilde piyasaları korkutmadan, resesyon fiyatlamasına sokmadan bu işi faiz indirme  döngüsüne sokmak istiyorlar  diye düşünüyorum"  değerlendirmesini yaptı.

    ABD-Çin
    © AFP 2019 / Jason Lee
    ABD-Çin ticaret görüşmelerinin bir sonraki turu Washington'da yapılacak
    ‘FED FAİZ İNDİRME DÖNGÜSÜNE GİRİYOR’

    Piyasalarda 50 baz puanlık indirimin fiyatlanmaya  başladığını kaydeden Beste Naz Süllü, Fed'in bir sigortalama mahiyetinde değil de bu işi bir döngüye soktuğunun söylenebileceği görüşünde.

    Süllü, "Bu iş sürekli hale gelecek gibi duruyor, belki her toplantıda değil ama en azından 50 ya da 75 baz puanlık bir faiz indirimine doğru gitme ihtimali var" dedi.

    ‘2020'DE ÇİN LİDERİ Şİ DEĞİL ABD BAŞKANI TRUMP SEÇİME GİRECEK’

    ABD-Çin ticaret müzakerelerini de değerlendiren Gedik Yatırım'dan Beste Naz Süllü'ye göre Başkan Donald Trump ticaret görüşmelerinde en zayıf halka.

    Süllü bu tezinin gerekçelerini şöyle anlattı: "Geçtiğimiz yıl Çin'de başkanlık seçimleri yapıldı ve mevcut başkana olan güven  taçlandırıldı. Diğer taraftan Amerika'ya bakıyoruz; 2016'da her sene ekonominin yüzde 4 büyümesine söz veren bir Trump var, fakat geldiğimiz noktada büyüme rakamları yüzde 2.5'lara düşmüş durumda. Bunun yanında Kasım 2020'de ABD'de başkanlık seçimi var. Buna ek olarak bir de günden güne oy oranları düşüş gösteren bir Trump var. Bu bağlamda düşünecek olursak sanki anlaşmayı daha çok isteyen taraf Trump olmalı. ABD Başkanı'nın şimdilik burnunu dik tutup masaya oturduğunu düşünsek de bu işi en kısa sürede çözmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü seneye seçime girecek olan Çin Başkanı değil, ABD Başkanı."

    Etiketler:
    Ticaret, ABD, Çin, Donald Trump, Beste Naz Süllü
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