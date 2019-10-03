Kayıt
17:16 03 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi raporu

    Yüzde 5'lik büyümenin Türkiye ekonomisine maliyeti ne?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Ekonomide yeni yol haritasını değerlendiren Arda Tunca'ya göre programda maliyetler tarafı biraz göz ardı edilmiş. "Ekonomi aslında bir denge oyunu" diyen Tunca, mevcut ekonomik koşullarda, enflasyonu düşürmekten daha çok iç talepte canlanmayı sağlamanın önde tutulması gerektiği görüşünde.

    Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yıllık yol haritası açıklandı.

    2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nın ana teması 'Değişim Başlıyor' olarak belirlendi. Programdaki en temel hedef, enflasyonun yüzde 5'in altına düşürülmesi.

    2019 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 0.5'e çekilirken, sonraki 3 yıl için ise yüzde 5 olarak hedeflendi. İşsizlik oranının ise 2022'de yüzde 10'un altına düşürülmesi amaçlanıyor. Program emeklilik ve vergi sisteminde reformların yanı sıra kritik sektörlerin canlandırılması ve bankacılık sektörüne ilişkin planları da içeriyor.

    Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak: Enflasyon rakamları birçok kesimi üzdü
    3 yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanmasının ardından programdaki makro hedefler tartışılmaya başlandı. Hedefleri gerçekçi ve destekleyici bulanların yanı sıra 'temenniler içeren bir paket' nitelemesi yapanlar da oldu.

    Ekonomist Arda Tunca da yeni programı, RS FM için değerlendirdi.

    ‘YENİ PROGRAMDA BÜYÜMENİN MALİYET TARAFI GÖZ ARDI EDİLMİŞ’

    Yüzde 5'lik büyüme hedefini işaret eden Arda Tunca, Türkiye'nin en çok büyüme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    Buna karşın büyümenin ekonomiye getirdiği bir takım maliyetler olduğunu belirten Tunca'ya göre programda maliyetler tarafı biraz göz ardı edilmiş:

    "Belli bir oranda büyüyoruz ama bu Türkiye ekonomisinin kendi içindeki dinamiklerin zayıfladığı bir büyüme performansı. Bir denge oyunu aslında ekonomi. Herhangi bir noktayı düzeltmek yönünde bir adım attığınız zaman başka bir tarafta mutlaka bir maliyet yaratıyorsunuz. Yüzde 5 büyümek istediğiniz zaman, Türkiye ekonomisi koşulları içerisinde, sizin biraz cari açık vermeniz gerekiyor. Bunların arasındaki uyumda, terazinin denge noktasında, kaçan taraflar var. Programda, cari açık gibi, bütçe dengeleri gibi maliyet taraflarında yeteri kadar maliyetlendirme yapılmadığını gördüm."

    ‘TÜRKİYE, KURA BAĞIMLI OLMAYAN BİR ÜRETİM YAPISI OLUŞTURMALI’

    2022 yılında yüzde 5'in altına düşürülmesi planlanan enflasyon hedeflerini de değerlendiren Ekonomist Arda Tunca, kurun enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekerken, üretimdeki gücün katkısını işaret etti.

    "Türkiye'de enflasyonun önemli tetikleyicisinin kur olduğu konusunda herhalde artık herkes hemfikir" diyen Tunca, kur tarafını kontrol etmenin yolunun da Türkiye'nin yabancı sermaye çekebilmesine bağlı olduğunu ifade etti:

    "Burada aslında denklem son derece basit. Kurdaki dengelenme bir türlü gelemediği için enflasyon tarafında bir artış yaşandı. Kura bu kadar bağımlı olmayacağımız bir üretim yapısını oluşturmalıyız. Kendimizi kur etkisinden ve dolayısıyla kurun dolaylı olarak enflasyonu etkileyen gücünden ancak bu şekilde arındırmamız mümkün olabilecek."

    © REUTERS / Mehmet Acar
    Albayrak: Yeni hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine ilerlemek
    ‘KURDA STABİLİTE VE YABANCI SERMAYE GİRİŞİ ÖNEMLİ’

    Arda Tunca, enflasyonda kalıcı iyileşme için ibrenin dönüp dolaşıp yapısal reformları işaret ettiğini kaydetti.

    Tunca, "Öncelikle yabancı sermayenin girişi, kurda stabilitenin olması gerekiyor. Para girişi başladığı zaman iç talep de canlanacaktır. Bunun arkasından hemen yapısal reformlarla birlikte, bu uzun soluklu bir iş, üretim yapısının başka bir noktaya evrilmesi gerekiyor" diye konuştu.

    ‘İÇ TALEP TARAFI BİR AN ÖNCE AYAĞA KALDIRILMALI’

    Ekonomist Arda Tunca, enflasyonda düşüş ve büyümenin çok önemli olduğunu kaydederken, buna karşın mevcut ekonomik koşullarda politika tercihini iç talepte canlanmayı sağlamaktan yana kullanacağını söyledi.

    İç talep tarafının bir an önce ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Tunca, "Yıl sonu enflasyonun 12-13 ya da 14 olması şu aşamada çokta önemli değil açıkçası. Evet işsizlik, büyüme, enflasyon tabii ki öncelik ama özellikle seçim dönemi, tekrarlanan seçim, yaz aylarının getirdiği rehavet, Türkiye'ye 2019 yılında iç talepte istediğini bulamadığı bir süreç yaşattı. Bunun tersine çevrilmesi lazım bir an önce. Ondan sonra enflasyon tarafında gereken doğru hamleler atılır, o taraf bir şekilde kontrol edilebilir" değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Yeni Ekonomi Programı, Arda Tunca, Enflasyon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler
    Karikatür
    Trump azil soruşturmasını 'darbeye' benzetti
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet