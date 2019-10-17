Ortak Paylaşım Forumu: 'Birlikte mümkünmüş Türkiye'

Türkiye'de ilk kez işçi, işveren, hükümet temsilcilerini bir araya getiren çalışma hayatının Davos'undan herkes memnun ayrıldı. 'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganı ile yola çıkılan ‘Ortak Paylaşım Forumu’nda kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlılara ilişkin sosyal projelere imza atıldı.

Çalışma hayatının Davos'u olarak nitelendirilen ve işçi, işveren, hükümet temsilcilerini bir araya getiren ‘Ortak Paylaşım Forumu’ gerçekleştirildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve bağlı sendikalar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri Antalya'da bir araya geldi. ‘Ortak Paylaşım Forumu’nda toplumsal hayatta önemli yer tutan; kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlılara ilişkin önemli kararlara imza atıldı.

'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganı ile yola çıkılan forumda, Uluslararası İşverenler Örgütü, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Ekonomi Forumu temsilcileri de yer aldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılan çalışma hayatının Davos'unda alınan kararları, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, RS FM'de anlattı.

‘İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ BU KEZ ZAM PAZARLIĞI İÇİN MASADA DEĞİLDİ’

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ailesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akansel Koç, Forum'da yaklaşık 400 kişiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Koç, ‘Ortak Paylaşım Forumu’nda konfederasyonlarla toplu sözleşme masasında görüşülen maddelerin dışında, toplum yararına yapılabilecekler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

‘HER ÇALIŞAN İÇİN BİR FİDAN DİKİLECEK’

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, forumun sonuç bildirgesinde yer alan kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlılarla ilgili konulan hedefleri anlattı.

"Çevre konusunda üye sendikalara bağlı işyerlerinde çalışan her işçimiz için bir ağaç dikilecek, yani her yıl iki milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Beş yılda da hedefimiz tüm ülke genelinde 10 milyon fidan. Çocuklara yönelik de ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi işbirliğiyle, madde bağımlılığı eğitimleri verilecek. Yaşlanmakta olan bireylere eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulacak. Bu, işçi, işveren sendikaları ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile yapılacak.”

‘ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN TEMSİLCİLERİN SAYISI ARTIRILACAK’

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren ‘Ortak Paylaşım Forumu’nda alınan kararlardan diğer iki ise engelli ve kadınlara yönelik.

Akansel Koç, 2020 yılı sonuna kadar 10.000 engelliye mesleki eğitim verilmesinin hedeflendiğini söyledi. Koç, mesleki eğitimlerin ardından bu engellilere istihdam yaratmak için de harekete geçileceğini ifade etti.

TİSK Genel Sekreteri Koç, Forum'da kadınlara ilişkin uzun zamandan beri gündemde olan şiddet başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.

Akansel Koç, bu kapsamda da 2023 yılına kadar başta konfederasyonlar olmak üzere sendika yönetim kademelerinde en az 1 kadın temsilcinin yer almasının hedeflendiğini söyledi. Mevcutta bir kadın temsilci olan yerlerde de ilave bir kadın daha görev alacak.

‘YOL HARİTASI İÇİN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK’

TİSK Genel Sekreteri Koç, 5 başlıkta belirlenen sosyal projelerin uygulanmaya konmasına ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı:

"Gerek TİSK gerek diğer konfederasyonlar ve bakanlıktan temsilcilerle, yol haritamızı belirleyecek bir çalışma grubu oluşturulacak. Onların belirlediği takvim çerçevesinde biz de süratlice çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmaları mutlak suretle raporlayacağız ve zaman zaman kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca konfederasyonlara da bilgi vereceğiz."