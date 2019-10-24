Kayıt
19:05 24 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi raporu

    Konutta yabancı talebi artıyor, stoklar eriyor: Fiyatlarda artış kapıda mı? 

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Emlak analisti Tebernüş Kireçci, İstanbul'da satılık ve kiralık konutlara ilişkin fiyat artışı uyarısı yaptı. Maliyet artışlarını işaret eden Kireçci'ye göre önümüzdeki dönemde stokların erimesiyle konut fiyatları ciddi oranda artacak. Kiralık konut bulmak ve yüksek kiralar da İstanbul'un en büyük sıkıntılardan biri olacak.

    CHP'li Karasu: Asıl ‘beka sorunu’ Varlık Fonu’dur
    Twitter
    CHP’li vekilden konut mağdurları için araştırma komisyonu teklifi
    Konut sektörü bir süredir zor zamanlar geçiriyor. Konut stokunun eritilmesi ve sektöre destek konusunda zaman zaman devlet eliyle zaman zaman öncü kuruluşlar bünyesinde cazip kampanyalar yapıldı. Yüksek kredi faizleri vatandaşı yeni alımlardan uzak tutarken, son aylarda tekrar geri gelen düşük faizlerle birlikte sektörde bir canlanma yaşanmaya başlandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye genelinde eylül ayında 146.903 konut satıldı. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 oranında bir artışı işaret ediyor. Söz konusu dönemde ilk defa satılan konutlarda düşüş görülürken, ikinci el konut satışları arttı. Satışlarda İstanbul yüzde 15.8 ile en yüksek paya sahip kent. Satış sayılarında İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 azalarak 4.177 oldu. En fazla konut satın alınan kentler sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova. Ülke uyruklarına bakıldığında ise Irak, İran, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları en çok konut  alanlar.

    Peki inşaat/konut sektöründe zor günler geride kaldı mı? 2019'da işler nasıl gitti, 2020'de sektörü neler bekliyor?

    Emlak analisti Tebernüş Kireçci, bu sorulara RS FM'de yanıt verdi.

    'YABANCI TALEBİNİN OLDUĞU LOKASYONLARDA TALEP FAZLASI KALMADI'

    İstanbul
    © AFP 2019 / Ozan KOSE
    İstanbul'da 2018'de yaklaşık 121 milyar liralık konut satıldı
    Tebernüş Kireçci, sektörü 'arz fazlası olan şehirler ve arz açığı olan şehirler' olarak ikiye ayırmak gerektiğini belirtirken, bu bağlamda İstanbul, Ankara gibi şehirlerin -inşaat sektöründe kurumsallaşma fazla olduğu için daha fazla ticari krediyle- arz fazlası oluşan yerler olduğunu söyledi.

    Kireçci'ye göre yoğun nüfusu ve ekonomik katkısıyla öne çıkan İstanbul'u da kendi içerisinde ikiye ayırmak gerekiyor: yabancı talebinin olduğu lokasyonlar ve yabancı talebinin olmadığı lokasyonlar:

    "Yabancı talebinin olduğu lokasyonlar Basın Ekspres Yolu, Güneşli, Halkalı, Kayaşehir, Başakşehir ile Esenyurt ve merkezi lokasyonlardan da Kağıthane. Özellikle Basın Ekspres Yolu çevresinde, binaların boş olduğuna ya da  inşaatların ilerlediğine bakmayın, ciddi bir arz kalmadı. Bütün İstanbul genelinde ise en çok arz fazlasının olduğu yerler Anadolu Yakası ve civarı."

    'MALİYETLER DE EKLENİNCE FİYATLARDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ YAŞANACAK'

    Son 2-3 yılda özellikle İstanbul'da konutların maliyetin altına, zararına satıldığını kaydeden Emlak analisti Tebernüş Kireçci, yeni maliyetlerin fiyatlara eklenemediğini söyledi.

    Kireçci'ye göre önümüzdeki dönemde konut stoklarının yavaş yavaş erimesiyle birlikte fiyatlarda ciddi bir yükseliş dalgası yaşanacak:

    "Zaten İstanbul değer bazında son beş yıldır biraz geride kalmıştı. 2-3 yıl içerisinde İstanbul, minimum TL bazında ikiyle çarpılır. Bunun iki nedeni var: birincisi son 1-1.5 yılda yüksek enflasyon sonucu maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıtılmadı, ikincisi de talep yıldan yıla güçlenerek artıyor."

    'FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞLE BİR KESİM ALIMA GEÇTİ'

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı
    Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayında başladığı faiz indirimleri sonrasında banka kredisi faizlerindeki düşüş ve kamu bankalarının yüzde 0.99 faizli, uzun vadeli konut kredisi kampanyası sektöre hareketlilik getirdi mi?

    Tebernüş Kireçci, son üç ayda kredisi faizlerinin düşmesiyle beraber, özellikle konutu yatırım değil de oturmak amacıyla alan kesimin alıma geçtiğini belirtirken, buna karşın 'dolar 7, 8, 12 lira olacak' gibi bir beklentide olan ve alıma geçmeyen ciddi bir kitle olduğunu söyledi.

    'KONUT KİRALARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ BİZİ BEKLİYOR'

    Emlak analisti Tebernüş Kireçci, konut fiyatlarının yanı sıra kiralık konutlara ilişkin de tespitlerde bulundu.

    İstanbul genelinde kiralık ev bulmanın zorluğuna değinen ve "Önümüzdeki dönem en büyük sıkıntılardan biri bu olacak" diyen Kireçci, konut kiralarında ciddi yükselişler olacağını öngördü.

    Tebernüş Kireçci, sektördeki batık krediler ya da zor durumdaki şirketlere ilişkin ise "Kurtarmayla bu işler olmaz. Bu yük bankaların üzerine biner ve uzun vadede çokta sağlıklı sonuçlar getirmez. Batan şirketler batacak, ondan sonra ayakta kalanlarla daha sağlıklı bir yapı kurulacak. Dünyada bu işi çok başarılı uygulayan ülkeler var. Bundan sonraki süreçte, bizim onları baz alıp yeni bir 'konut edinme sistemi', yeni bir 'inşaat sistemi' kurmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Tebernüş Kireçci, Maliyet, Konut satışı, Emlak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Namibya mevkidaşı Hage Geingob.
    Afrika kıtasını Soçi’de bir araya getiren Rusya-Afrika Zirvesi’nden kareler
    Karikatür
    Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet