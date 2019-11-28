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    Ekonomi raporu

    ‘Yeni vergiler bütçeye destek olacak’

    Ekonomi Raporu
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/201911281040718369-yeni-vergiler-butceye-destek-olacak/

    Vergi Konseyi üyesi Dr. Bumin Doğrusöz, yeni vergi düzenlemelerinin temelinde bütçe açığını azaltmak olduğunu söyledi. Doğrusöz, Dijital Hizmet Vergisi'yle bu alandaki eksikliğin kapatıldığını belirtirken, Değerli Konutlar Vergisi ve Konaklama Vergisi'nde ise daha adil bir düzenleme gerektiğini ifade etti.

    Yeni vergi düzenlemesi teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 2020 yılının ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Kanunla gelir vergisi tarifesinde çeşitli düzenlemeler yapıldı, oranlar artırıldı. Dijital Hizmet Vergisi ve Konaklama Vergisi adı altında iki yeni vergi kalemi oluşturuldu.

    Kanunla ayrıca değeri 5 milyon lira üzeri tespit edilen mülklerden alınacak Değerli Konut Vergisi de hayatımıza girdi.

    Vergi Konseyi üyesi Dr. Bumin Doğrusöz, yeni vergi düzenlemelerinin ayrıntılarını RS FM'de anlattı.

    ‘Dijital hizmetler vergisi bir eksiği dolduracak’

    Bütün vergi düzenlemelerinin temelinde kamu giderlerini karşılamak ve bütçe açıklarını kapatmak amacının yattığını belirten Bumin Doğrusöz, yeni kanun teklifinin gerekçesinin de bütçe açığını azaltmak olduğunu söyledi.

    Kamuoyunda çok konuşulan bazı vergi kalemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Doğrusöz, Dijital Hizmet Vergisini ise ayrı bir yerde tuttu.

    Bütün dünyanın dijital ekonomiyi vergilendirme yoluna gittiğini ve pek çok Avrupa Birliği ülkesinde 1 Ocak 2020'den itibaren bu kapsamda vergilerin yürürlüğe gireceğini hatırlatan Dr. Bumin Doğrusöz, Türk vergi sistemindeki bu eksikliğin giderilmesinin amaçlandığını söyledi.

    Doğrusöz, bunun yanında diğer iki yeni verginin ise biraz da vergi teorisini zorlayarak, tamamen kamu açıklarını kapatmak için getirildiğini ifade etti.

    ‘Dijital Hizmetler Vergisi'nin maliyeti yüzde 8.85 olacak’

    Vergi Konseyi üyesi Dr. Bumin Doğrusöz, Dijital Hizmetler Vergisi'ne ilişkin bir eleştiride de bulundu.

    AB ülkelerinde dijital vergi oranının ortalama yüzde 3 olduğunu belirten Doğrusöz, Türkiye'de ise yüzde 7.5 gibi yüksek bir oran öngörüldüğünü söyledi.

    Vergi uzmanı, bu verginin Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmadığının ise dikkatlerden kaçmaması gerektiğini söyledi.

    "Aslında dijital hizmetlere ödenecek verginin maliyeti yüzde 7.5 değil yüzde 8.85 olacak" diyen Bumin Doğrusöz, vergi oranını yüzde 1'e kadar indirme yetkisi olan Cumhurbaşkanı'nı işaret ederek, bu vergi oranının aşağı çekileceği tahmininde bulundu.

    ‘Değerli Konut Vergisi’nde gelir belediyeye değil, Hazine'ye gidecek’

    © AA /
    Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor
    Dr. Bumin Doğrusöz'ün değindiği bir yeni vergi de Değerli Konutlar Vergisi’ydi. Konutlar, iş yerleri yani taşınmazlar üzerinden alınan verginin mahalli idarelerin, yerel yönetimlerin vergisi olduğunun altını çizen Doğrusöz, buna karşılık Değerli Konutlar Vergisi'nin tamamen merkezi idare vergisi olarak, yani genel bütçeye gelir olacak şekilde karşımıza çıktığını söyledi.

    Doğrusöz, "Bu da bize, biraz da Hazine'nin açığını kapatmak gayesinin ağır bastığını gösteriyor" dedi.

    ‘Vergilendirmede konutların toplam değeri baz alınmalı’

    Vergi Konseyi Üyesi Bumin Doğrusöz'e göre Değerli Konutlar Vergisi'nde daha adil bir düzenleme yapılabilirdi.

    Konutların değerleri toplamı üzerinden vergilendirmenin daha adil olduğunu savunan Doğrusöz, "5 milyon liradan yukarı konutu olanlar binde 3, 7.5 milyondan yukarı değerli konutu olanlar binde 6'lık bir vergi ödeyecekler. Ama galiba biz bu düzenlemeyi pek başarılı yapamadık. Örneğin 10 tane 4 milyonluk dairesi olan mı zengindir, bir adet 5 milyon liralık dairesi olan kişi mi? Burada pek adaleti sağlayamadık gibi geliyor bana. Bu nedenle kişilerin konutlarının değerleri toplamı üzerinden hareket edilseydi daha adil olurdu" diye konuştu.

    ‘Sadece konaklama bedeli üzerinden vergilendirme daha doğru’

    Dr. Bumin Doğrusöz, hayatımıza yeni girecek olan Konaklama Vergisi'ne ilişkin de değerlendirme de bulundu.

    Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda 'şehir vergisi' adı altında bu tür vergiler uygulandığını hatırlattı, ancak söz konusu ülkelerde verginin sadece konaklama bedeli üzerinden ödendiğini söyledi.

    Buna karşın Türkiye'deki düzenlemede ise konaklamanın dışındaki her şeyin de vergi kapsamına alındığına vurgu yaptı.

    Doğrusöz, "Otelde yemeniz, içmeniz, havuza girmeniz vb. konaklamanın dışında diğer faaliyetler için ödediğiniz bedellerin hepsi vergi içerisine girdi ki bu konaklama kavramıyla da bağdaşmıyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi, Bütçe açığı, Bumin Doğrusöz
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