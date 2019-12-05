Kalıcı istihdam ve kalıcı büyüme artışı için gözler yatırımlar tarafındaki toparlanmada

Büyüme oranını değerlendiren Ekonomist Özlem Derici Şengül, dördüncü çeyrekte daha iyi bir rakam görüleceğini ve 2020'de toparlanma eğiliminin devam edeceğini söyledi. Buna karşın yatırımlar tarafındaki zayıflığa vurgu yapan Şengül, "2020'de takip edeceğimiz en önemli şey yatırımların canlanıp canlanmadığı olacak" dedi.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Böylece arka arkaya üç çeyrek yaşanan daralma sona ermiş oldu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.3, ikinci çeyrekte ise yüzde 1.6 küçülme yaşanmıştı.

Ekonomist Özlem Derici Şengül, büyümedeki yükselişi, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulları ve 2020'ye ilişkin beklentileri RS FM'e değerlendirdi.

Uzun süren daralma döneminin ardından pozitife dönüşün beklendiğini anımsatan Özlem Derici Şengül, "Arındırılmamış normal Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın geçen senenin aynı oranına baktığımız zaman 2018'in son çeyreğinden itibaren yani üst üste üç çeyrektir daralma gösteriyordu. Buradan çıkıyor olmak önemli" dedi.

Şengül, büyümede kompozisyonunda tüketim ve yatırım harcamalarının önemine vurgu yaptı.

Tüketim tarafında kamunun çok kuvvetli bir katkısının olduğunun altını çizen Ekonomist, "Kamu harcamaları yüzde 7'lik bir büyüme gösterdi. Özel tüketim de yüzde 1.5'luk artışla pozitife döndü, uzunca süredir o da darama gösteriyordu. Özel tüketim tarafında henüz tam olarak toparlanma görmedik. Son çeyrek itibariyle biraz daha belirgin olmasını bekliyoruz. Ama hala kamu harcamalarının artışındaki hız gözle görülür düzeyde" diye konuştu.

‘Yatırımlar hala zayıf seyrediyor’

Ekonomist Özlem Derici Şengül, büyümede yatırım kaleminin önemine de işaret ederken, yatırımların halen zayıf seyretmeye devam ettiğini söyledi:

"Maalesef yüzde 12.6'lık bir daralma var, daha çok inşaattan gelen. Reel sektör aktivitesi açısından da yatırım tarafında daralmanın devam etmesi, sürdürülebilir büyüme açısından resmin hala sorunlu olduğunu gösteriyor bize."

‘Dördüncü çeyrekte iyileşme artacak, toparlanma eğilimi 2020'de sürecek’

Özlem Derici Şengül'e göre büyüme oranında dördüncü çeyrek itibariyle daha da iyileşme görülecek.

"Muhtemelen yüzde 5'in üzerinde bir büyüme oranı ile karşılaşacağız" diyen Şengül, 2020'de de bu toparlanma eğiliminin devam edeceği görüşünde. Beklentisi ise yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme:

"Her ne kadar dış talep büyümeden biraz yiyecek olsa da, iç talepte durum düzelmeye doğru devam edecek. Yüzde 5 çok iddialı gelecek gelecek sene için ama kademeli bir şekilde iyileşme göreceğiz. Ben yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme bekliyorum. Burada takip edeceğimiz çok önemli şey yine yatırım tarafı olacak. Kalıcı istihdam artışı, kalıcı kapasite artışı, kalıcı büyüme ve üretim artışı ancak yatırımlar tarafının toparlanması ile söz konusu olabilir. Önümüzdeki dönemin verilerinde en çok arayacağımız bilgi yatırımların canlanıp canlanmadığı olacak."