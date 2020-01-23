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13:08 24 Ocak 2020
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    Ekonomi raporu

    ABD Merkez Bankası ocakta 'tamam mı devam mı' diyecek?

    Ekonomi Raporu
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202001231041242031-abd-merkez-bankasi-ocakta-tamam-mi-devam-mi-diyecek/

    Özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, küresel ekonomide yön belirleyici Fed'in politika adımları için Trump'ı ve Kasım 2020'deki seçimleri işaret etti. Baştürk, ABD Başkanı'nın zafer kazanana kadar Fed'e karşı Çin kozunu kullanacağı görüşünde.

    Küresel piyasalara yılın ilk günlerinde tırmanan ABD-İran gerilimi damgasını vururken, kısa süre önce ABD-Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ile endişeli hava dağılmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), Florida Eyaleti West Palm Beach şehrindeki Palm Beach County Kongre merkezinde düzenlenen Turning Point USA 'Student Action' zirvesine katıldı. Trump, burada bir konuşma yaptı.
    © AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl
    Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu
    Ekonomide yine jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin öne çıktığı ocak ayında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısında vereceği faiz kararında. 28-29 Ocak'ta gerçekleştirecek politika toplantısında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin yanı sıra frene basarak 'bekle-gör' aşamasına geçme olasılığı da tahminler arasında.

    Kasım 2020'de yapılacak ABD Başkanlık seçimleri ve bunun yanında Çin ile ticaret anlaşmasında ilk imzalarından başlayan ikinci faz görüşmelerin Fed'in kararlarına nasıl yansıyacağı merak konusu.

    Özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, başkanlık seçimi ışığında ABD'de olası para politikası hamleleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik baskılarının sonuçlarını RS FM'de değerlendirdi.

    ‘Fed, yılın ilk yarısında aksiyon almaz’

    Rıdvan Baştürk, ABD Merkez Bankası'nın ocak ve mart aylarında politika konusunda yeni bir aksiyon almasını beklemiyor.

    Fed'in yeteri kadar faiz indirimi yaptığını düşünen Baştürk'e göre banka yılın ilk çeyreğinde piyasayı izleyecek ve kendi iç dinamiklerine odaklanacak:

    "Fed'in para politikası ve sözlü yönlendirme anlamında herhangi bir aksiyon alacağını düşünmüyorum. Yılın ilk çeyreğinden sonra ABD- Çin ticaret savaşı başta olmak üzere Amerika'nın iç aksiyonlarına bakılarak harekete geçilebilir. Başkan Trump varken Fed'in şu an faiz artıracak bir alanı ya da kozu olduğunu düşünmüyorum."

    ‘Trump, Çin kozunu Fed'e karşı kullanıyor’

    Özel fon yöneticisi Baştürk, ticaret savaşını da 'danışıklı dövüş' olarak niteliyor.

    ABD'nin Çin'e uyguladığı vergilerin hiçbirini kaldırmadığına ve başkanlık seçimleri sonrasına ötelediğine vurgu yapan Baştürk, Trump'ın bunu Fed'in hamlelerine karşı koz olarak kullanmayı sürdüreceği değerlendirmesini yaptı:

    "Önce ticaret anlaşması dediler, daha sonra bunu fazlara böldüler. Birinci faz anlaşmasına rağmen Çin'e karşı uygulanan vergilerin hiçbiri tamamen kaldırılmadı. Trump bunu kasım ayı seçimlerine kadar çok ciddi bir koz olarak kullanacaktır. Ne zaman ABD Merkez Bankası 'şahin' yani faiz artırma yönünde söylemde bulunsa ertesi gün Trump hemen Çin kozunu ileri sürerek piyasalarda bir kargaşa yarattı. Böylece Fed'in faiz artırmasının ve yönlendirme yapmasının önüne geçti. Bu durumu bu sene de yaşayabiliriz."

    ‘Fed, ABD başkanlık seçimlerinin ardından faiz artırma sürecine girebilir’

    Washington-Pekin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ile normal koşullarda ABD Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağını belirten Rıdvan Baştürk, buna karşın para politikasında genişlemeden sıkılaşmaya geçiş için yılsonunu işaret etti:

    "Birinci faz anlaşma sağlandı ve piyasalarda biraz rahatlama oldu. Bu durum normal şartlarda Fed'e genişleme politikasından ziyade biraz da sıkılaşma politikasına doğru adım atmasına izin verecektir ama Trump'ın buna izin vereceğini düşünmüyorum. Donald Trump, başkanlık seçimlerine kadar istediğini alır. Trump, seçildikten sonraki süreçte ise -anketlerde tekrar seçilme ihtimali yüksek görünüyor- bence mevcut politikalarının tam tersi bir politika izleyecektir. O zaman da Fed faiz artırma sürecine girecektir diye düşünüyorum."

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    Etiketler:
    ABD - Çin Ticaret Savaşı, 2020, Donald Trump, ABD, Çin, Fed, Rıdvan Baştürk
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