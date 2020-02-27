Van'daki turizmci, virüs sonrası İranlı turist yerine iç pazara yönelmeye hazırlanıyor

İran'da can alan koronavirüsü, Van'daki turizmciyi endişelendiriyor. Nevruz için 200 bin kadar İranlı turist bekleyen kentte hem turizmci hem esnaf bekleme sürecinde. TÜRSAB temsilcisi Cevdet Özgökçe, virüs kaynaklı olumsuzlukların artmasına karşı iç pazarda kültür turlarına yöneleceklerini söyledi.

Çin'den dünyaya yayılan ve şu ana kadar 50'nin üzerinde ülkede tespit edilen koronavirüs, Türkiye'nin de sınırlarına dayandı.

Dünya genelinde can kaybı 2 bin 800'ü aşarken, komşumuz İran'da şu ana kadar 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hükümet, ilk günden bu yana virüsün ülkeye girmesini önleyici tedbirler alırken, hastalığın İran'a da sıçraması sonrası Türkiye-İran sınır kapıları kapatıldı ve uçuşlar durduruldu. Sınırlara sahra hastaneleri kuruluyor. İran'dan karadan geçiş yapan herkes sağlık taramasından geçiriliyor ve şüpheli vakalar gözlem altına alınıyor.

Virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alınsa da hastalığın ekonomik etkileri endişe veriyor.

Özellikle turizm sektörü bu durumdan darbe alacak gibi görünüyor. Bunun son örneği Van'da yaşanıyor. Van, mart ayındaki Nevruz Bayramı kapsamındaki 15 günlük tatil döneminde Türkiye'yi tercih eden İranlı turistlerin giriş güzergahı. Sınırların kapatılması ve hastalığın seyrine ilişkin belirsizlik Van ve özellikle Doğu Anadolu'daki çevre illere önemli bir gelir kapısı olan İranlı turistlerin tatil iptallerini gündeme getirdi.

‘İran'dan 200-250 bin turist bekleniyordu’

Sınır kentlerden Van'daki son durumu ve beklentileri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe RS FM'de anlattı.

İran pazarının hem Van hem de Türkiye için ciddi bir pazar olduğuna vurgu yapan Turizmci Cevdet Özgökçe, geçmiş yıllarda sadece Van'da 1.5 milyona yakın İranlı misafirin ağırlandığını söyledi.

Nevruz Bayramı kapsamında 18 Mart-03 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 200-250 bin İranlı turistin gelmesinin beklendiğini ifade eden Özgökçe, iptal telefonları gelmeye başladığını ifade etti.

‘Koronavirüsü nedeniyle turizmci önünü göremiyor’

Nevruz dönemi için uçak, konaklama ve yeme-içme sektöründe tur paketleri hazırlandığını ve ön ödemelerin yapıldığını hatırlatan TÜRSAB temsilcisi Cevdet Özgökçe, 'İranlı konuklarımız isteseler bile gelemeyecekler" diyerek, mali kayıplara vurgu yaptı.

‘İranlı turistten doğan kayıpla iç pazar ile telafi edilecek’

"Yer hizmetleri ve hava yolu şirketleri ile görüşmeler yapıyoruz. Nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz? Bu mücbir sebeptir, bizim ödemelerimizi kesintisiz iade edecekler mi? Onlar da bilmiyor, onlar da önünü göremiyor. Sonunun nereye gideceğini kimse kestiremiyor, bir bekleme sürecindeyiz."

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İranlı turistlerin gelememe olasılığı ve virüs kaynaklı olumsuzlukların artmasına karşı iç pazara yöneleceklerini söyledi.

Bu kapsamda iç pazara, kültür turlarına ağırlık vermek istediklerini aktaran Özgökçe, TÜRSAB’ın desteği ile ilk etapta 5 ilden tur operatörleri ve acenteleri Van'a davet ederek bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

"Genel başkanımızla da konuştuk, kendilerinden destek istedik. İç pazarı canlandırmak için öncelikle Ankara, Adana, Antalya, İstanbul ve İzmir'den oluşan 5 ilden tur operatörlerini Van'a getirip, bilgilendirmede bulunacağız. Misafirlerini bölgeye göndermeleri için çalışmalar yapacağız."