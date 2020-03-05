Fed'in ardından diğer merkez bankaları da yeni tip koronavirüse karşı harekete geçer mi?

Beste Naz Süllü'ye göre Fed'in olağanüstü toplantıda aldığı faiz indirimi kararı yatırımcı da 'beklediğimizden daha kötü bir ortam mı var' algısı yarattı. Diğer Merkez Bankalarının da Fed'i izleyeceğini öngören Süllü'nün 19 Mart'ta TCMB'den beklentisi de 50 ila 75 baz puanlık indirim.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde can kaybının 3 bini aştığı koronavirüs salgını küresel ekonomiye ilişkin endişe veriyor. Salgın hastalıkla mücadele için harekete geçen Dünya Bankası, 12 milyar dolarlık finansman paketi devreye sokacağını duyururken, Uluslararası Para Fonu (IMF) da düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını açıkladı. Yeni tip koronavirüsün ekonomilere etkilerini azaltmak için gözlerin çevrildiği merkez bankalarından da ilk hamle geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek olağan toplantısı öncesinde 'acil durum' efektiyle faiz indirimi yaptı. Banka, baz puan indirim yaparak, politika faizini yüzde 1.00-1.25 aralığına çekti. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen FED Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınının bir süre için ekonomi üzerinde baskı yaratacağının altını çizdi, "İnsanların bizim kararlarımızı siyasi değerlendirme olmadan aldığımızı anlamaları önemli. Diğer G7 merkez bankalarından da adım atmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Şimdi gözler Türkiye'nin de aralarında olduğu diğer ülke merkez bankalarında. Gedik Yatırım'dan Beste Naz Süllü, FED'in faiz indiriminin yanı sıra piyasalardaki koronavirüs algısı ve endişelere ilişkin RS FM'e konuştu.

‘Merkez bankaları, Fed'in genişlemeci adımını takip eder’

ABD Merkez Bankası'nın faiz hamlelerin diğer Merkez'ler tarafından da takip edildiğini anımsatan Beste Naz Süllü, mart ayındaki toplantılara dikkat çekti.

Fed'in ilk faiz indirimi sürecine başladığı zaman, koordineli şekilde diğer merkez bankalarının da indirim sürecine girdiğinin görüldüğünün altını çizen Süllü, "Şimdi önümüzde bir İngiltere Merkez Bankası bir de Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla onlardan da aynı şekilde genişlemeci adımları artırmaları beklenebilir" diye konuştu.

Fed'in hamlesi piyasaları endişelendirdi mi?

Gedik Yatırım'dan Beste Naz Süllü, Fed'den olağanüstü toplantıda gelen faiz hamlesiyle birlikte piyasalarda 'acaba bizim beklediğimizden daha kötü bir ortam mı var, veya yeterince önem vermediğimiz bir risk mi var?' algısı oluştuğuna dikkat çekti

Yatırımcıların bunun hesaplamasına girdiğini belirten Süllü, "50 baz puanlık indirim yanlış olmayabilir ama bunun çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü Fed, beklentiden önce davranarak aslında piyasaya yapacağı etkinin daha fazlasını yapmaya kalkıştı" dedi.

‘Nisan ayında aşı bulunsa bile başta Çin olmak üzere ekonomilere etkisi devam edecek’

Koronavirüse ilişkin olası senaryoları da değerlendiren Beste Naz Süllü, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçtiğimiz gün yaptığı '6 hafta içerisinde aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasını umut ediyoruz' açıklamasını işaret etti.

Daha önce Başkan Donald Trump'ın yaptığı açıklamayı da anımsatan Süllü, "Dolayısıyla insanlar Amerika'nın bir ve iki numaralı isimlerinden gelen mesajları önemsemeye hatta bunu fiyatlamaya başlıyor. Nisan ayı içerisinde 'ABD'de aşı bulundu' diye bir haber görürsek pek fazla şaşırmamak gerekiyor. Bu zaten fiyatlama içerisine de girdi" dedi.

‘Merkez, Fed'in indirim döngüsünü pas geçmez’

Bunun yanında KOVİD-19 adı verilen virüsün ekonomilere zarar verdiğini belirten Beste Naz Süllü, "Hem Çin ekonomisine -çünkü Çin dünyanın fabrikasıydı- hem de tedarik zincirinde yer alan diğer ülkelere çok ciddi zararlar verdi. O yüzden nisan ayında böyle bir aşı bulunsa bile bunun etkileri bir süre daha devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Gedik Yatırım'dan Beste Naz Süllü, 19 Mart'taki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkabilecek olası kararı da değerlendirdi.

Enflasyon cephesinden bakıldığında "Bizim beklenti enflasyonumuz yüzde 8,5 enflasyona göre şekilleniyor. Bu da şu an hala daha yerimiz var demek" diyen Süllü, Merkez'in Fed'in indirim döngüsüne girdiği bir dönemi kaçırmayacağı görüşünde.

Süllü, "Bu nedenle mart ayında 50 ya da 75 baz puanlık bir faiz indirimi daha gelebilir" dedi.