Kayıt
16:35 16 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi raporu

    Kayıp yıl 2020: Koronavirüs sonrası dönemde turizmde neler değişecek?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (59)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/51/1041485114_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_e3ca14011408a99009e4e6a38ee38532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202004161041845139-kayip-yil-2020-koronavirus-sonrasi-donemde-turizmde-neler-degisecek/

    Virüs sonrası dönemi yorumlayan turizm temsilcisi Cem Polatoğlu, yeni dönemde her şey dahil sistemi de dahil birçok konseptin revize edileceğini söyledi. Turizmcinin planlarını 2021 sezonu üzerine kurduğunu belirten Polatoğlu'na göre değişen tatil konseptleri ile ulaşım ve konaklama fiyatları iki kat artabilir.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerinden en çok etkilenecek sektör turizm. Geçmiş yıllarda nisan ayının yarılandığı şu günlerde yerli turist tatil planlarını yapmış, güneş yüzünü gösterir göstermez hafta sonları soluğu sahil kesimlerde almak için hazırlığa başlamış olurdu. Yabancı turist de tatil için rotasını Türkiye'ye çevirmişti. Bugüne gelindiğinde ise henüz salgın tüm dünyada kontrol altına alınmaya çalışılıyor, bir belirsizlik dönemindeyiz.

    Peki turizmci önünü görebiliyor mu? Sezon başlangıcı için öngörü nedir? 2020 yazına dair umutlar ve gelecek beklentileri neler? Bu soruları Tur operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, RS FM'de yanıtladı.

    Seyahat acenteleri ve tur operatörleri planlarını 2021 üzerine yapıyor

    Turizm
    © AA /
    ‘Turizm endüstrisi ağustosa doğru yeniden çalışmaya başlamayı umuyor’
    Cem Polatoğlu'nun aktarımına göre hem yurt içindeki hem uluslararası düzeyde birçok sektör temsilcisi 2020'nin kaybedildiği görüşünde. Polatoğlu, her ne kadar umutlu konuşmalar yapılsa da seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin planlarını 2021 üzerine kurduğunu belirtti.

    Virüsün -bir başka tür ya da isimle- tekrarlanabilir olduğunun düşünüldüğünün altını çizen Cem Polatoğlu, yeni dönemde tatil anlayışı ve hizmetinde konsept değişiklikleri olacağını söyledi.

    "Örneğin artık öyle bacaklarımızın bile sığmadığı, tıkış tıkış uçakları unutalım. 50-55 kişilik otobüsleri unutalım. Arada mutlaka birer koltuk boşluk olacak. 5 saatlik uçuşlarda hijyen gözetilerek, yiyecek-içecek servisi de kalkacak."

    Her şey dahil sistemi rafa mı kalkıyor?

    Tur operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu'nun sözünü ettiği değişikliklerden en dikkat çekeni ise her şey dahil sistemi. Polatoğlu, her şey dahil sisteminin baştan aşağı revize olacağını, hatta yavaş yavaş azalacağını belki de yok olacağını ifade etti.

    "Artık kimse bin kişinin olduğu otellerde, tıklım tıklım yemek kuyruklarında bir tatil düşünmüyor" diyen turizmci, 500-1000 kişilik otellerde de konseptin değişeceğini daha butik mutfaklar ve alakart sistemine geçileceğini söyledi.

    Polatoğlu, tıklım tıklım plajların da tarihe karışacağı düşüncesinde.

    '2 metrekareye 1' kuralı ile artık bu aralıklarda şezlong koyulabileceğini belirten Polatoğlu, "Belki de plajlara da, restoranlara da saatle gireceğiz" ifadelerini kullandı.

    Değişen ulaşım ve konaklama modelleri fiyatlara nasıl yansıyacak?

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Rus Büyükelçi: Rusya ve Türkiye turizm sektörünün en kısa zamanda yeniden canlanmasına ilgi duyuyor
    Cem Polatoğlu, değişen konseptler ve artan maliyetlerle birlikte gerek ulaşım gerekse konaklama hizmetlerinin, dolayısıyla tur fiyatlarının artacağını da sözlerine ekledi.

    Gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Havayolunda fiyatlar artacak, çünkü sizin uçağınızın maliyeti değişmiyor, aldığınız mazotun maliyeti değişmiyor, personel masraflarında ne kadar indirime gidebilirsiniz. Sonuçta maliyet aynı, fakat siz bunu 183 yolcuya bölmek yerine 90-100 yolcuya böleceksiniz. Bu, fiyatlar yaklaşık iki katı artacak anlamına geliyor."

    Kongre turizmi ve fuarların akıbeti ne?

    Uluslararası tur operatörü Cem Polatoğlu, yeni dönemde kongre turizmi ve fuarların da konseptinin değişeceğini söyledi. Günümüzde de örnekleri görüldüğü gibi artık kongrelerin online yapılacağını belirten Polatoğlu, fuarların da uzun dönemde online olabileceği görüşünde.

    Polatoğlu'na göre virüs salgını sonrası yeni dönemde gemi turları da popülerliğini kaybedecek.

    "Salgın döneminde gördük, 5 bin kişilik gemilerde, bir kişi bir sürü insanı enfekte etti, gemiler günlerce karantinada tutuldu. Artık birçok yolcu gemisinin yük gemisine dönüştürüleceğini düşünüyoruz."

    Deniz-kum-güneş yerine spesifik tatil seçenekleri öne çıkacak

    Yeni süreçte insanların bakış açısının da değişeceğini belirten Tur operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 'deniz-kum-güneş'ten öte daha spesifik tatil seçeneklerine önem verileceğini kaydetti.

    Antalya Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
    © AA /
    Türkiye'de turizmin başkenti Antalya tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
    Polatoğlu, "Alternatif turlara kayacaklar, belki dağ turizmine, yürüyüş ya da kültür turlarına, daha tenha diyebileceğim turlara ağırlık vermeye başlayacaklarını tahmin ediyorum" dedi.

    Türk turizmcisi yönünü yakın komşularına çevirecek

    Cem Polatoğlu, yeni dönemde insanların tatil ulaşımlarını özel araçları ile gerçekleştirmeye yöneleceklerini öngörerek, bu doğrultuda Türkiye turizmcisinin de komşularına ağırlık vermeye başlayacağını söyledi.

    Polatoğlu, "Yunanistan'a bakacağız, Romanya, Bulgaristan, Balkan'a. Rahat gelebilecek olan Gürcistan, Rusya'ya bağlı Soçi ve o bölgelere. Bunun aynında İran, ilişkimizi düzeltirsek Suriye, Irak ve belki de Arap ülkelerinden arabayla gelişler artacak. Biraz yönümüzü onlara doğru çevireceğiz açıkçası" değerlendirmesini yaptı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (59)
    Etiketler:
    Ulaşım, Konaklama, Tatil, Turizm, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    COVID-19
     
    Vaka sayısı
     
    İyileşen sayısı
     
    Vefat sayısı
    Detaylar
    JHU CSSE
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki dünyaca ünlü Notre-Dame Katedrali'nde büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, 8,5 saat sonra söndürüldü.
    Koronavirüs salgınından bir yıl önce bugün dünyada neler oldu?
    Karikatür
    Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet