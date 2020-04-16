Kayıp yıl 2020: Koronavirüs sonrası dönemde turizmde neler değişecek?

Virüs sonrası dönemi yorumlayan turizm temsilcisi Cem Polatoğlu, yeni dönemde her şey dahil sistemi de dahil birçok konseptin revize edileceğini söyledi. Turizmcinin planlarını 2021 sezonu üzerine kurduğunu belirten Polatoğlu'na göre değişen tatil konseptleri ile ulaşım ve konaklama fiyatları iki kat artabilir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerinden en çok etkilenecek sektör turizm. Geçmiş yıllarda nisan ayının yarılandığı şu günlerde yerli turist tatil planlarını yapmış, güneş yüzünü gösterir göstermez hafta sonları soluğu sahil kesimlerde almak için hazırlığa başlamış olurdu. Yabancı turist de tatil için rotasını Türkiye'ye çevirmişti. Bugüne gelindiğinde ise henüz salgın tüm dünyada kontrol altına alınmaya çalışılıyor, bir belirsizlik dönemindeyiz.

Peki turizmci önünü görebiliyor mu? Sezon başlangıcı için öngörü nedir? 2020 yazına dair umutlar ve gelecek beklentileri neler? Bu soruları Tur operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, RS FM'de yanıtladı.

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri planlarını 2021 üzerine yapıyor

Cem Polatoğlu'nun aktarımına göre hem yurt içindeki hem uluslararası düzeyde birçok sektör temsilcisi 2020'nin kaybedildiği görüşünde. Polatoğlu, her ne kadar umutlu konuşmalar yapılsa da seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin planlarını 2021 üzerine kurduğunu belirtti.

Virüsün -bir başka tür ya da isimle- tekrarlanabilir olduğunun düşünüldüğünün altını çizen Cem Polatoğlu, yeni dönemde tatil anlayışı ve hizmetinde konsept değişiklikleri olacağını söyledi.

"Örneğin artık öyle bacaklarımızın bile sığmadığı, tıkış tıkış uçakları unutalım. 50-55 kişilik otobüsleri unutalım. Arada mutlaka birer koltuk boşluk olacak. 5 saatlik uçuşlarda hijyen gözetilerek, yiyecek-içecek servisi de kalkacak."

Her şey dahil sistemi rafa mı kalkıyor?

Tur operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu'nun sözünü ettiği değişikliklerden en dikkat çekeni ise her şey dahil sistemi. Polatoğlu, her şey dahil sisteminin baştan aşağı revize olacağını, hatta yavaş yavaş azalacağını belki de yok olacağını ifade etti.

"Artık kimse bin kişinin olduğu otellerde, tıklım tıklım yemek kuyruklarında bir tatil düşünmüyor" diyen turizmci, 500-1000 kişilik otellerde de konseptin değişeceğini daha butik mutfaklar ve alakart sistemine geçileceğini söyledi.

Polatoğlu, tıklım tıklım plajların da tarihe karışacağı düşüncesinde.

'2 metrekareye 1' kuralı ile artık bu aralıklarda şezlong koyulabileceğini belirten Polatoğlu, "Belki de plajlara da, restoranlara da saatle gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Değişen ulaşım ve konaklama modelleri fiyatlara nasıl yansıyacak?

Cem Polatoğlu, değişen konseptler ve artan maliyetlerle birlikte gerek ulaşım gerekse konaklama hizmetlerinin, dolayısıyla tur fiyatlarının artacağını da sözlerine ekledi.

Gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Havayolunda fiyatlar artacak, çünkü sizin uçağınızın maliyeti değişmiyor, aldığınız mazotun maliyeti değişmiyor, personel masraflarında ne kadar indirime gidebilirsiniz. Sonuçta maliyet aynı, fakat siz bunu 183 yolcuya bölmek yerine 90-100 yolcuya böleceksiniz. Bu, fiyatlar yaklaşık iki katı artacak anlamına geliyor."

Kongre turizmi ve fuarların akıbeti ne?

Uluslararası tur operatörü Cem Polatoğlu, yeni dönemde kongre turizmi ve fuarların da konseptinin değişeceğini söyledi. Günümüzde de örnekleri görüldüğü gibi artık kongrelerin online yapılacağını belirten Polatoğlu, fuarların da uzun dönemde online olabileceği görüşünde.

Polatoğlu'na göre virüs salgını sonrası yeni dönemde gemi turları da popülerliğini kaybedecek.

"Salgın döneminde gördük, 5 bin kişilik gemilerde, bir kişi bir sürü insanı enfekte etti, gemiler günlerce karantinada tutuldu. Artık birçok yolcu gemisinin yük gemisine dönüştürüleceğini düşünüyoruz."

Deniz-kum-güneş yerine spesifik tatil seçenekleri öne çıkacak

Yeni süreçte insanların bakış açısının da değişeceğini belirten Tur operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 'deniz-kum-güneş'ten öte daha spesifik tatil seçeneklerine önem verileceğini kaydetti.

Türk turizmcisi yönünü yakın komşularına çevirecek

Polatoğlu, "Alternatif turlara kayacaklar, belki dağ turizmine, yürüyüş ya da kültür turlarına, daha tenha diyebileceğim turlara ağırlık vermeye başlayacaklarını tahmin ediyorum" dedi.

Cem Polatoğlu, yeni dönemde insanların tatil ulaşımlarını özel araçları ile gerçekleştirmeye yöneleceklerini öngörerek, bu doğrultuda Türkiye turizmcisinin de komşularına ağırlık vermeye başlayacağını söyledi.

Polatoğlu, "Yunanistan'a bakacağız, Romanya, Bulgaristan, Balkan'a. Rahat gelebilecek olan Gürcistan, Rusya'ya bağlı Soçi ve o bölgelere. Bunun aynında İran, ilişkimizi düzeltirsek Suriye, Irak ve belki de Arap ülkelerinden arabayla gelişler artacak. Biraz yönümüzü onlara doğru çevireceğiz açıkçası" değerlendirmesini yaptı.