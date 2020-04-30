Salgın sonrası 'yeni normal' düzende online fuarların yeri ne olacak?

Online fuar hizmeti sunan Endless Fairs CEO'su Gökmen Özdemir, kısa vadede fiziki fuarların yok olacağını ya da önemini kaybedeceğini düşünmüyor. Online fuarların tamamlayıcı olduğunu belirten Özdemir'e göre 'yeni normal' dönemde Türkiye, dijitalleşmede dünyanın gerisinde kalmayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yansımalarından etkilenen sektörlerden biri de fuarcılık. Geride kalan yaklaşık 3 ayda önemli uluslararası fuarların da aralarında bulunduğu birçok fiziki fuar iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi, bazıları ise online olarak yani sanal ortamda gerçekleştirildi.

Salgın günlerinde artık liderler, bürokratlar ya da çalışanlar toplantılarını video konferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Yani yaşamın devamlılığına teknoloji eşlik ediyor. İşte fuarcılık sektöründe de fiziki olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı bu dönemde online fuarlar gözde oldu. Koronavirüs sonrası dönemde birçok şey gibi fuarcılık sektöründe de online faaliyetler artacağa benziyor.

‘Online fuar tamamlayıcı, yeni dönemde fiziki fuarlar önemini kaybetmez’

Fuar ve benzeri etkinlikleri dijital dünyaya taşıyan Endless Fairs, son 3-4 yıldır Türkiye'de bu konuda başarılı çalışmalar yürüten bir şirket. Online fuar konsepti sunan Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, COVİD-19 salgınının yaşamı kısıtladığı bu dönemde fuarcılık sektörünü, salgın sonrası dönemde online fuarın geleceğini ve Türkiye'nin dijitalleşmede durduğu yeri RS FM'de değerlendirdi.

Salgın sonrasında 'yeni normal' denilen bir döneme girileceğini belirten Gökmen Özdemir, yeni dönemde firmalar ve fuar sektörünün ya da insanların davranış biçimlerinin değişmeye başlayacağına vurgu yaptı.

Özdemir, fiziki fuarların yapılamadığı salgın sürecinde herkesin online fuarcılığı masaya yatırmak zorunda kaldığını ve koronavirüsten sonraki süreci planladıklarını söyledi.

Online fuarı, fiziki fuarı tamamlayıcı bir proje olarak oluşturduklarını ifade eden Gökmen Özdemir, kısa vadede fiziki fuarların yok olacağını ya da önemini kaybedeceğini düşünmüyor.

"Çünkü insan sosyal bir varlık" diyerek sosyalleşme ve fiziki yakınlık ihtiyacına vurgu yapan Özdemir, "Fiziki fuarların çok zarar görebileceğini ya da tamamen online fuara dönüş yapılacağını düşünmüyorum. Fiziki fuarların önümüzdeki dönemlerde de var olacağını ve önemini koruyacağını hatta seyahat kısıtlılığı durumu olması açısından bazı fiziki fuarların öneminin çok daha artacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

‘Türkiye teknolojiye ayak uyduran ve yoğun ilgi gösteren bir ülke’

Gökmen Özdemir, teknoloji kullanımı ve dijitalleşme konusunda Türkiye'nin çokta geride olmadığı görüşünde.

Geride kaldığı bazı ülkeler olsa da dünya geneline bakıldığında Türkiye'nin çok geride ve sıkıntılı olmadığını belirten Özdemir, "Kültürel olarak iş yapış biçimleri daha farklı olabiliyor ama teknolojiye, ayak uydurma aşamadan sonra, diğer ülkelere göre daha yoğun ilgi gösteren ve sürecin içinde olmak isteyen bir ülkeyiz" dedi.

‘Önümüzdeki yıllarda dijitalleşmeye yatırım ve imkanlar artacak’

Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, önümüzdeki dönemde teknoloji konusunda ilgili bakanlıkların çalışmalarının daha da yoğunlaşacağını ve imkanların artacağına vurgu yaptı.

Türkiye'de bu konuda çok ciddi yetenekler ve çalışma azmi olduğunu ifade eden Özdemir, çok ciddi başarılar elde edilebileceğini öngörürken, "Dünya genelinde ülke sıralaması anlamında çok geride kalmayacağımız bir dünya ya da bir 5 yıl yaşayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.