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    Ekonomi raporu

    Motorlu araç satıcıları umutlu: 750 bin sıfır otomobil satışı ve 8 milyon ikinci el değişimi

    Ekonomi Raporu
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (207)
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    Otomobil satışlarında yılın ikinci yarısı için pozitif bir görüş var. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgına ilişkin olağanüstü bir şey olmaması halinde gerek sıfır satışlarında gerek ikinci el satışlarında iyi bir tablo olacağı düşüncesinde. Erkoç'a göre otomobil üretimi ve tedarik zincirinde sorun yaşanmazsa fiyatlarda da artış yaşanmaz.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi cephesine olumsuz yansımalarından biri de otomotiv sektöründe yaşandı.

    Avrupa ülkeleri ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeden üretim çarkları durdu. Halk evlere kapanınca otomobil satışları da düştü. Türkiye'de salgının etkisinin tam olarak hissedildiği ay olan nisanda satışlar yaklaşık yüzde 15 düştü. Otomobil pazarında bu oran yüzde 10.6, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 29.3 oldu. Pandemi ile otomotivde duran üretim, kademeli normalleşme süreciyle, mayıs ayı itibariyle yeniden başladı.

    © AA / CHP
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    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, KOVID-19'un sektöre etkilerini, üretim ve tedarik sürecinde yaşananları ve geleceğe ilişkin beklentileri RS FM'de anlattı.

    ‘Otomotivde tam randımanlı üretim haziranda’

    MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgın öncesi dönemde yani 2019'un son çeyreğinde otomotiv sektöründe yükselen kur ve banka faizleri nedeniyle yaşanan maliyet artışını hatırlattı, bu süreçte otomobil bayilerinin 'araçları satmayız' düşüncesiyle siparişlerini iptal ettiklerini belirtti.

    Erkoç, hükümetin attığı adımlar sonrası dolar-euro ve faizlerde düşüş yaşanması ile sıfır araca talebin arttığını ancak bu kez de müşterinin parasıyla araç bulamadığını söyledi.

    Aydın Erkoç, işte tam da böyle bir dönemin ardından etkili olan koronavirüs salgını ile dünya genelinde fabrikalarda üretimin durduğunu, montaj yapmak için araç parçası da bulamadığını kaydetti.

    Otomotivde nisan sonu itibariyle yeniden kontak açıldığını ifade eden Erkoç'a göre fabrikalarda, tam randımanlı denilen üretime ise haziran ayında geçilebilecek.

    İkinci el otomobil
    © İHA /
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    ‘Yılın ikinci yarısında olağanüstü bir durum olmazsa, satışlarda beklenti iyi’

    Türkiye'de salgının yayıldığı, geride kalan 2 ayda gerek sıfır gerek ikinci el araçlarda satışların düştüğünü belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılın ikinci yarısı için ise pozitif beklenti içerisinde.

    Yaz sezonunun otomotiv sektörünün en canlı olduğu sezon olduğunu işaret eden Erkoç, pandeminin ikinci döneminde Türkiye'de ve dünyada olağanüstü bir şey olmazsa otomotiv sektörünün gerek sıfır satışlarında gerek ikinci el satışlarında iyi bir tablo olacağı düşüncesinde.

    2020 yılında sıfır araç için yaklaşık 700-750 bin adet satış beklenirken, ikinci elde de yaklaşık 8-9 milyon aracın el değiştireceği tahmin ediliyor.

    ‘Üretim ve tedarikte sorun yaşanırsa ikinci el otomobillerde fiyat daha da artar’

    Araç fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, aynı koşulu yineledi.

    Erkoç, salgının yeniden yükselişe geçmesi ve araç tedarikinde sorun yaşanması gibi olağanüstü bir durumun ortaya çıkmaması durumunda fiyatlarda artış olmayacağını söyledi:

    "Benim düşüncem araç üretimi başlansın, yurt dışından ithal olan arabalar, Türkiye'de üretilen ve montajı yapılan araçlar üretilsin fiyatlarda bir artış olmaz, fiyatlar yerinde kalır. Ancak sıfır araçların tedarikinde ya da Türkiye'de üretiminde bir sıkıntı olursa ikinci elin fiyatları yükselir."

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (207)

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    Etiketler:
    Fiyat artışı, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, ikinci el, Üretim, Otomobil
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