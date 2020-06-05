Maliyet artışıyla yükselen enflasyon, yıl sonunda çift haneyi görür mü?

Mayıs ayı enflasyonu için 'zor bir denklem' nitelemesi yapan Tunca, yıl sonunda çift hanenin görülebileceği düşüncesinde.

Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı.

Enflasyon aylık bazda yüzde 1,36 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11,39 seviyesine yükseldi. Nisanda yıllık enflasyon 10.94 olmuştu.

Peki enflasyondaki beklenmedik artışın sebepleri neler? Bu veri ve alt başlıklar bize ne mesaj veriyor? Yılın geri kalanına ilişkin enflasyon tahminleri revize mi edilecek?

Ekonomist Arda Tunca, bu soruları RS FM'de yanıtladı.

Talep değil maliyet artışı kaynaklı enflasyon, karışık sinyaller veriyor

Mayıs ayı enflasyonu için 'zor bir denklem' nitelemesi yapan Arda Tunca'ya göre yüzde 11,39'luk bir yıllık enflasyon analiz yapmaya pek müsait olmaya ve biraz kafa karıştırıcı bir veri.

Tunca, talep tarafında aşağı yönlü bir hareket beklendiğini buna karşın maliyet artışlı bir enflasyonla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu artışta kur etkisi olduğunun altını çizen ekonomist Arda Tunca, "Talep kaynaklı değil maliyet artışı kaynaklı bir enflasyon karşımıza geldi. Bununla birlikte fiyatlama davranışlarında da bir kafa karışıklığının olduğu, nasıl bir fiyatlama yapılacağının da pek bilinemediği bir dönemden de geçtik. O nedenle bu verinin çok bize sağlıklı sinyaller verdiğini söylemek pek mümkün değil" diye konuştu.

Merkez'in enflasyon beklentisi iyimser kaldı

Ekonomist Arda Tunca, maliyet kaynaklı bir enflasyon artışının yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın yüzde 7.4'lük yıl sonu beklentisini işaret eden ve bu tahmini iyimser bulan Tunca'ya göre banka yılın üçüncü enflasyon raporunda tahminlerini revize etmek zorunda kalabilir:

"Şu andaki gelişmeler, maliyet artışlarının bir miktar daha devam edeceğini gösteriyor. Bu artışların, enflasyonun talep yetersizliğine rağmen çift hane olabileceğine dair soru işaretleri oluşturduğu bir noktadayız. Çift haneyi, yüzde 10'u zorlayan bir enflasyonla da karşılaşabiliriz."