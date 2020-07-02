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    Ekonomi raporu

    AB, tam üyelik için aday Türkiye'ye turizmde kapıları neden açmadı?

    Ekonomi Raporu
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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (352)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202007021042374054-ab-tam-uyelik-icin-aday-turkiyeye-turizmde-kapilari-neden-acmadi/

    Prof. Faruk Şen'e göre AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırmama kararı, demokrasi açısından eleştirdiği Ankara yönetimini cezalandırma politikasının bir parçası. Salgın konusunda başarılı bir sınav veren Türkiye'nin dışlanmasının doğru olmadığını belirten Şen, kısıtlamaların turizmde korkunç bir kayıp yaratabileceğini söyledi.

    Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapattığı dış sınırlarını bazı ülkelere açtı. Listede 14 ülke var ancak bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

    © AA /
    Dışişleri Sözcüsü Aksoy: AB'nin Türkiye için seyahat kısıtlamasını kaldırmamasından hayal kırıklığı duyuyoruz
    AB'nin tavsiye niteliğinde bu karar Ankara'da tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, listede Türkiye'nin bulunmamasından duyulan hayal kırıklığını dile getirilerek, bu durumun düzeltilmesinin beklendiği bildirildi.

    Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler ve başarısının ortada olduğu vurgulanan açıklamada, "Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi" ifadeleri kullanıldı.

    Peki Avrupa Birliği'nin turizm amaçlı seyahatler için Türkiye'ye yönelik sınırlamaları kaldırmamasının nedenleri arasında öne çıkan ne? Türkiye, bundan sonra kapıların açılması için hangi adımları atabilir? Bu kararın Doğu Akdeniz'de ve Libya konusunda Türkiye ve AB arasındaki görüş farklılıklarının etkisi var mı?

    RS FM'de konuşan Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, AB'nin turizm sektörünü yakından ilgilendiren kararı değerlendirdi.

    ‘AB'nin kararı, Ankara yönetimini cezalandırma politikası’

    © AA /
    Ersoy: Avrupalılar Türkleri kabul ediyor ama ‘Türkiye'ye gidebilirsiniz' demiyor, tamamen ekonomik bir tavır
    TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen'e göre birliğin turizm konusunda aldığı karar kendi çıkarları doğrultusunda tutarlı ancak 'çarpık' bir karar.

    AB'nin salgından ekonomik açıdan çok daha fazla olumsuz etkilenen güney Avrupa ülkeleri ile Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a turizm konusunda destek sağlamayı amaçladığını aktaran Şen, "Geçtiğimiz yıl sadece Almanya'dan Türkiye'ye 6 milyon turist geldi. AB'den gelen turist sayısı ise 11 milyondu. Bu kararla, turisti içeride tutarak, ekonomik katkıları yara alan bu ülkelere yönlendirecekler" diye konuştu.

    Buna karşın hala tam üyelik görüşmelerini yapan ve salgın konusunda çok başarılı bir sınav veren Türkiye'nin dışlanmasının doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Şen, AB'nin kararında, demokrasi açısından eleştirdiği Ankara yönetimini cezalandırma politikası olduğunu savundu.

    ‘Doğu Akdeniz geriliminin AB'nin seyahat kısıtlaması kararına etkisi olmamalı’

    Peki Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması kararında, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve görüş farklılıklarının etkisi var mı?

    © AA /
    Çavuşoğlu: Gemilerimizin Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir, Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir
    Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, bu konunun turizme yönelik kararda bir etkisinin olmadığı görüşünde.

    AB'nin lokomotif gücü ve Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkesi olan Almanya'nın, Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Ankara'ya daha sıcak baktığının altını çizen Şen, Merkel'in Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa'nın politikasını tasvip eden bir tutuma girmediğini söyledi.

    ‘Türkiye atağa geçmeli; Almanya'yı ikna için Steinmeier, Merkel ve Brüksel'le görüşülmeli’

    Öte yandan Türkiye'nin en büyük turizm pazarlarından olan Almanya da Türkiye'yi seyahat açısından riskli 130 ülke arasında göstermişti. Türkiye, Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması için hızlı bir diplomasi trafiği içerisinde. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin'de resmi temaslarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirler ve yasal düzenlemeler anlatılırken, turizm bölgelerinin güvenliği teyit edildi.

    TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Ankara'nın Almanya'ya yönelik ikna turunu da değerlendirdi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel Bundestag'da milletvekillerinin sorularını yanıtlarken
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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    Türkiye karşıtı Alman Bakan Maas ile yapılacak görüşmenin istenen sonucu vermeyeceğini savunan Prof. Dr. Faruk Şen'e göre Türkiye'nin ataklarını değiştirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi gerekiyor.

    Şen, Erdoğan'ın Alman mevkidaşı, Başbakan Angela Merkel ve Brükselli yöneticilerle görüşmesinin turizm yasağı konusundaki kararın kaldırılmasında çok daha hızlı ve etkili sonuçlar verebileceğini söyledi.

    Faruk Şen, Türkiye'nin AB'nin kısıtlamaları nedeniyle turizmde bu yıl korkunç bir kayba uğrayabileceğini belirterek, "Bu ülke bunları hak etmiyor" dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (352)
    Etiketler:
    Seyahat kısıtlaması, politika, cezalandırma, Turizm, Koronavirüs, Avrupa Birliği
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