İş hayatındaki kadın Kovid-19'dan ekonomik olarak güçlenerek mi çıkacak?

Salgından en fazla yara alanın kadınlar olduğunu belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın girişimcilerin bu dönemden avantajlı çıkacağı görüşünde. "Kadınlar ekonomideki boşlukları fark edip kendini şekillendirebilir" diyen Erdem, salgın sonrasında bilim-teknoloji, bilişim, sağlık gibi sektörlerde kadının daha fazla yer alacağını öngördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkiledi. Salgın, birçok sektörde istihdam kaybına yol açtı, üretime ara verildi, destek ihtiyacı arttı. Tüm bu olumsuz gidişattan belki de en olumsuz etkilenenler ise kadınlar oldu.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) son çalışmasına göre salgın nedeniyle küresel çapta işçilerin yüzde 93’ünün işi etkilendi, iş saati, gelir gibi kayıplar yaşandı.

Krizden en ağır etkilenen sektörler içinde turizm, konaklama, satış gibi iş kollarının olduğu belirtilirken, dünya genelindeki çalışan kadınların yüzde 40’ının bu sektörlerde görev yaptığı aktarıldı. Bu tespitten de yola çıkarak, Kovid-19'un çalışma hayatındaki kadınlara daha fazla olumsuz yansıdığını söylemek mümkün.

Peki Türkiye'de tablo nasıl? Hem istihdam edilen kadınlar hem de girişimci kadınlar bu zorlu salgın sürecinden nasıl etkileniyor? Salgının kadınlara yansımasını, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, RS FM'de değerlendirdi.

‘Felaketlerde kazanımlarını ilk kaybedenler hep kadınlar’

KAGİDER Başkanı Erdem, ekonomik kriz, salgın ya da felaket anlarında ilk feda edilenin hep kadınlar ve kadınların kazanımları olduğunu söyledi.

Virüs salgını nedeniyle ağır darbe alan sektörler olarak turizm, konaklama, perakende, eğlence, eğitim, reklam-halkla ilişkiler gibi sektörleri sıralayan Erdem, bu sektörlerin ağırlıklı olarak kadın istihdam edilen ya da girişimci kadınların çalıştığı alanlar olduğunu belirtti.

Kovid-19'un ekonomik etkilerinin en fazla kadınları vurduğunu ifade eden KAGİDER Başkanı, "Dünyada özellikle kadın girişimcilerin, daha az kazanan, daha az tasarruf edilebilen, güvenli olmayan işlerde çalışmak zorunda kalan ya da yoksulluk sınırı diyebileceğimiz şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar hep kadınlar oluyor" değerlendirmesini yaptı.

‘Girişimci kadınlar, ekonomideki boşlukları avantaja çevirebilir’

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem, salgın sonrası dönem için kadın girişimciler adına ise umutlu bakıyor.

Kadınların bu ortamda çıkaracakları avantajlarla girişimci olmalarının önünün açılacağını öngören Erdem, "Ekonomideki boşlukları fark edip, kendini şekillendirebilir" dedi.

‘Kadınlar, teknoloji, ar-ge, sağlık gibi sektörlere yatırım yapabilir’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, salgının ekonomik etkileri ile küçülme yaşanacağını anımsatırken, bunun yanında bazı sektörlerin daha fazla önem kazanacağını söyledi.

Bu alanları 'bilim-teknoloji, bilişim, iletişim, sağlık, çevre ve ar-ge' olarak sıralayan Erdem, kadın-erkek ayrımı olmaksızın bu alanlarda yatırımların Kovid-19 sonrası artacağını, daha çok iş imkanı olacağını ve istihdam ihtiyacının artacağını ifade etti.

Bu sektörlere kadınların çokta yabancı olmadığının altını çizen Emine Erdem, "Kadınlarımızın bu sektörlere yapacakları yatırım ve iş talepleri karşılanacaktır ve yerini bulacaktır" dedi.