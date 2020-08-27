Pandeminin en ağır yaşandığı ikinci çeyrekte, Türkiye ekonomisi ne kadar daraldı?

Ekonomist Arda Tunca, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 15 daralacağını öngörürken, sıkılaştırıcı para politikalarına dikkat çekti, "2020 de küçülme ile kapatılabilir" dedi. Tunca'ya göre vakaların yeniden kritik seviyeye ulaşması durumunda ekonomide yeniden kapatmalar yerine önlemlerin sertleştirilmesi yolu kullanılacak.

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesi 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyümüştü. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi, ekonomide çarkların neredeyse durduğu nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte ciddi bir daralma bekleniyor.

Dünyadan gelen ikinci çeyrek verileri pek iç açıcı değil. İngiltere’de yüzde 20'nin üzerinde bir küçülme görülürken, ABD'de ikinci çeyrekte daralma yüzde 9.5 oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da oran eksi 9.7 seviyesindeyken, başlangıçta salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya’da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12.4 daralma yaşandı.

‘İkinci çeyrekte yüzde 15 daralma yaşanır’

Ekonomist Arda Tunca, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek performansına ilişkin öngörüsü ve sıkılaşan para politikası ışığında önümüzdeki çeyreğe ilişkin beklentileri anlattı.

RS FM'e konuk olan Arda Tunca, Türkiye'nin enflasyonla uyumlu olmayan bir faiz politikası yürütülmesinin olumsuz sonuçlarını yaşarken bir de salgın hastalığın getirdiği ekonomik koşullara maruz kaldığına vurgu yaptı.

Bu dönemde ekonomiye katkı için kredi mekanizmasının devreye alındığını hatırlatan Tunca, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci çeyrekte daralma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İkinci çeyrekte yüzde 15 civarı daralma beklediğini açıklayan Arda Tunca'ya göre yıl sonu büyümesi de eksi gelebilir.

‘Faizin artırıldığı değil bol ve ucuz para döneminde olmalıydık’

Ekonomist Arda Tunca, üçüncü çeyrek ve yıl sonu ekonomi performansına ilişkin değerlendirmesinde ise 'sıkılaştırıcı' önlemlere işaret etti.

‘Salgında yeni bir dalgada, ekonomik aktiviteler durdurulmaz, sert tedbirler devreye alınır’

Merkez Bankası’nın faiz oranını yukarı çektiği ve likiditeyi sınırladığını ifade eden Arda Tunca, "Bütün dünya bol ve çok ucuz para ortamındayken, biz niye faiz artıran bir noktaya geldik. Aslında faizin hiç artmaması gereken bir zamandayız. Tam tersini yapıyor olmamız gerekiyordu. Büyüme bekliyoruz ancak krediyi geri çektik, peki üçüncü çeyrekte büyümeyi nasıl bekleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Arda Tunca'ya göre vakaların yeniden tırmanışa geçmesi durumunda ekonominin yeniden durdurulması söz konusu olamaz.

Yeni kapatmalar ya da sınırlamaların gelmesini beklemediğini belirten Tunca, bunun yanında önlemlerin sertleştirilebileceğini ifade etti.

Tunca, ikinci bir dalgada ekonomi tarafındaki olumsuz etkilerin, maliye politikaları tarafıyla yönetilmesi, o cepheden birtakım hamlelerin yapılması gerektiğini söyledi.