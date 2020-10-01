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    Ekonomi raporu

    Yeni Ekonomi Programı piyasalara ne mesaj verdi?

    Ekonomi Raporu
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202010011042941182-yeni-ekonomi-programi-piyasalara-ne-mesaj-verdi/

    Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Arda Tunca'ya göre 'kur ve faiz' belirsizliğine odaklanan piyasa, sorularına yanıt bulamadı. Ekonominin bundan sonra nasıl bir felsefe ile yönetileceğine ilişkin bir söyleme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tunca, "Piyasa, bunu duymadan rahatlamayacakmış gibi gözüküyor" dedi.

    Türkiye ekonomisinin yeni yol haritası açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı.

    Programın teması yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi olarak belirlendi. YEP ile, makroekonomik tahminler de ortaya kondu. Ekonomist Arda Tunca, yeni ekonomik haritayı RS FM'de değerlendirdi.

    © İHA /
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    ‘Piyasalar, kur ve faiz konusunda gerekli mesajı alamadı’

    Programın 'hiçbir şekilde kapanma olmayacağı' varsayımı ile hazırlandığına vurgu yapan Arda Tunca, özellikle enflasyon ve maliye politikaları tarafında ortaya konulacakların merak edildiğini ancak buna yanıt bulunamadığını söyledi.

    Piyasada şu anda konsantrasyonun daha çok kur ve faiz tarafından olduğunun altını çizen Tunca, "Küresel açıdan işler ters gittiği takdirde, biz bundan sonra ne yapacağız? Geçtiğimiz haftadan bu yana para politikası tarafında bu kadar önlem alındı, bu kadar adım atıldı ancak niye sakinleşemiyor piyasa, hala niye stres bu kadar yüksek? Piyasanın esas konsantrasyonu buradayken, bu ortama ilişkin başka şeyler duymak istedi. Bu cephelerdeki belirsizlikler bir yerde dururken, piyasa Yeni Ekonomi Programı'ndan gerekli mesajı alamadı ki kurda bir gelişme, bir güven göremedik. Programın piyasada önemli bir etki yapmadığına tanıklık ettik" değerlendirmesini yaptı.

    ‘Ekonominin hangi felsefeyle yönetileceğine ilişkin bir söyleme ve politikalara ihtiyaç var’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın Ataşehir'deki yerleşkesinde Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) katılarak 2021 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı: Temamız 'yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi'
    Ekonomist Arda Tunca, salgın ve jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde piyasanın, bahar aylarında yaşanan kredi genişlemesi ve sonrasında ağustos ortalarında başlayan daralma adımları, artan faizler ve yukarı yönlü kura ilişkin belirsizliklere odaklandığına vurgu yaptı.

    Tunca'ya göre ekonomi yönetiminin 'ekonomiyi şöyle bir felsefeyle, şöyle bir bakış açısıyla yöneteceğiz' gibi bir söyleme ihtiyacı var.

    Bu tür bir söylemin piyasa için ama finansal ama reel sektörde daha fazla anlam bulacağını düşündüğünü belirten Arda Tunca, bunu ortaya koyan politikaların ağırlık kazanması gerektiğini ifade ederek, "Bunu duymadan piyasa pek rahatlamayacakmış gibi gözüküyor" dedi.

    ‘Vakalar artsa da üretim ve ekonomi durmaz; dünya böyle bir ekonomik çöküşü kaldıramaz’

    © AA / Alp Eren Kaya/CHP
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    Arda Tunca'ya göre önümüzdeki dönemde ekonomi tarafında 'kapanma' tedbirleri de alınmayacak.

    "Çünkü dünyanın böyle bir duruşu, böyle bir ekonomik çöküşü kaldırabilmesi mümkün değil" diyen Tunca, Türkiye'de de vaka sayılarında artış yaşanması durumunda çok ufak ve marjinal kısıtlamaların alınabileceğini kaydetti.

    Tunca, "Vaka sayıları artsa da, ekonominin dışında kalmış unsurlara yani üretim yapmayan, 65 yaş üstü kişiler ya da gençlere yönelik, kısıtlamalar ve daha sert önlemler gelebilir" diye konuştu.

    Etiketler:
    Berat Albayrak, Piyasa, Faiz, Kur, Arda Tunca, Yeni Ekonomi Programı (YEP)
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