Kayıt
13:19 16 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ekonomi raporu

    İşsizlik verileri pandeminin etkilerini yansıtıyor mu?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/51/1041485114_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_e3ca14011408a99009e4e6a38ee38532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202010151043040650-issizlik-verileri-pandeminin-etkilerini-yansitiyor-mu/

    İşsizlik rakamlarını değerlendiren Özlem D. Şengül'e göre istihdam cephesinde net resim kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma gibi desteklerin sona ermesiyle görülecek. Sektörel bazda iyileşme hareketlerinin başladığını ve ekonomik olarak en kötünün geride kaldığını ifade eden Şengül, hükümetin topyekûn bir ekonomik kapanmadan kaçınacağı görüşünde.

    Türkiye genelinde işsiz sayısı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0.5 puan azaldı ve yüzde 13.4 olarak gerçekleşti.

    Küresel salgının etkisi ile Mart-Nisan aylarında kapanan işletmeler sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçti. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği teşviki ve işten çıkarma yasağı gibi devlet destekleri halen sürüyor. Uzmanlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınının istihdam üzerindeki net yansımasının teşvik ve desteklerin kalkmasıyla görülebileceğini söylüyor.

    Ekonomist Özlem Derici Şengül, salgının istihdam tarafına yansımasını, toparlanma sürecini ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini RS FM'de anlattı.

    ‘Toplam iş gücünün dörtte biri işsiz’

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlik verilerinde baz aldığı 'işsiz' tanımını işaret eden Özlem Derici Şengül, verileri sadece manşetler üzerinden okumamak gerektiğini, burada bir takım tanımsal nüanslar olduğunu söyledi.

    TÜİK'in tanımına göre 4 milyon 227 bin işsiz olduğunu hatırlatan Şengül, bunun yanında bir de istatistiki tanıma dahil edilmeyen, 4 milyonun üzerinde 'işbaşı yapmaya hazır ancak iş aramayan' diye sınıflandırılan bir kesim olduğunu ifade etti.

    © AA
    İşsizlik Sigortası Fonu 2.5 milyar TL küçüldü
    Bu ayrımla birlikte hesaplamayı dikkate sunan Özlem Derici Şengül, "İşsizlik oranı yüzde 13.4 açıklandı ama geniş tanımlı değimiz kesim de eklendiği zaman işsizlik %23.6 temmuz ayı itibarıyla. Düşünün ki toplam iş gücü olarak tanımladığımız kesimin dörtte biri işsiz. Rakamlar, istihdam piyasasında çok ciddi bir hasara işaret ediyor" dedi.

    ‘Tarım dışı istihdamda hareketlenme başladı, şimdilik en kötü geride kaldı’

    İstihdamda sektörel değişikliklerin yakından izlendiğini belirten ekonomist Özlem Derici Şengül, verilerin, temmuz ayında iyileşmenin hafif hafif başladığını işaret ettiğini söyledi.

    Özellikle tarım dışı sektörlerde istihdam artışları görüldüğünü ifade eden Şengül, "Sanayi tarafı daha zayıf gidiyor ama hizmetler ve inşaat tarafından artış var. Kasımda, tekrar uzatılmazsa, işten çıkarma yasağı kalkıyor. Asıl resim tabii ki o zaman çıkacak, çünkü dayanmakta zorlanan işletmeler var hala. Düzeltilmiş işsizlik yüzde 23.6, hala korkunç yüksek bir oran ama şimdilik en kötünün geride kaldığını, sektörler bazında biraz biraz düzelme başladığını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘Tedbirler genişletilir, ekonomide topyekûn bir kapanma olmaz’

    Birçok uzman gibi ekonomide, vakalardaki artışa karşın çarkların dönmeye devam edeceğini düşünen Özlem Derici Şengül, salgının ekonomik maliyetinin büyüklüğünün görüldüğünü söyledi.

    Şengül, mart-nisan aylarındaki gibi ekonomik faaliyetin durduğu, istihdam kullanılamaz hale geldiği bir döngüye girilmeyeceği görüşünü dile getirerek, "Hükümetler sağlığı ne kadar ön plana alırlarsa alsınlar, önlemleri genişletip topyekûn bir kapanmadan kaçınacaklar" dedi.

    © AA
    Bütçe, eylülde 29.7 milyar lira açık verdi
    ‘Ekonomide V tipi değil W tipi toparlanma’

    Ekonomist Özlem Derici Şengül'e göre ekonomide V tipi değil 'W' denilen kesikli kesikli bir toparlanma görülecek.

    Verilerde dalgalanma olacağını ve şartların Türkiye ekonomisini V'nin aşağı bacağına doğru getirebileceğini belirten Şengül, "O kadar ciddi bir daralma şeklinde değilse bile büyümenin önü kesilip daha aşağılara gelebiliriz. Ama ben yine de ekonomik anlamda en kötünün geride kaldığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik, Kovid-19, Koronavirüs, Özlem Derici Şengül
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda üçüncülük kazanan ABD'li fotoğrafçı Dr. Igor Siwanowicz'in atlı su salyangozunun dili fotoğrafı
    2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet