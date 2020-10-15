İşsizlik verileri pandeminin etkilerini yansıtıyor mu?

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Özlem D. Şengül'e göre istihdam cephesinde net resim kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma gibi desteklerin sona ermesiyle görülecek. Sektörel bazda iyileşme hareketlerinin başladığını ve ekonomik olarak en kötünün geride kaldığını ifade eden Şengül, hükümetin topyekûn bir ekonomik kapanmadan kaçınacağı görüşünde.

Türkiye genelinde işsiz sayısı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0.5 puan azaldı ve yüzde 13.4 olarak gerçekleşti.

Küresel salgının etkisi ile Mart-Nisan aylarında kapanan işletmeler sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçti. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği teşviki ve işten çıkarma yasağı gibi devlet destekleri halen sürüyor. Uzmanlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınının istihdam üzerindeki net yansımasının teşvik ve desteklerin kalkmasıyla görülebileceğini söylüyor.

Ekonomist Özlem Derici Şengül, salgının istihdam tarafına yansımasını, toparlanma sürecini ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini RS FM'de anlattı.

‘Toplam iş gücünün dörtte biri işsiz’

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlik verilerinde baz aldığı 'işsiz' tanımını işaret eden Özlem Derici Şengül, verileri sadece manşetler üzerinden okumamak gerektiğini, burada bir takım tanımsal nüanslar olduğunu söyledi.

TÜİK'in tanımına göre 4 milyon 227 bin işsiz olduğunu hatırlatan Şengül, bunun yanında bir de istatistiki tanıma dahil edilmeyen, 4 milyonun üzerinde 'işbaşı yapmaya hazır ancak iş aramayan' diye sınıflandırılan bir kesim olduğunu ifade etti.

‘Tarım dışı istihdamda hareketlenme başladı, şimdilik en kötü geride kaldı’

Bu ayrımla birlikte hesaplamayı dikkate sunan Özlem Derici Şengül, "İşsizlik oranı yüzde 13.4 açıklandı ama geniş tanımlı değimiz kesim de eklendiği zaman işsizlik %23.6 temmuz ayı itibarıyla. Düşünün ki toplam iş gücü olarak tanımladığımız kesimin dörtte biri işsiz. Rakamlar, istihdam piyasasında çok ciddi bir hasara işaret ediyor" dedi.

İstihdamda sektörel değişikliklerin yakından izlendiğini belirten ekonomist Özlem Derici Şengül, verilerin, temmuz ayında iyileşmenin hafif hafif başladığını işaret ettiğini söyledi.

Özellikle tarım dışı sektörlerde istihdam artışları görüldüğünü ifade eden Şengül, "Sanayi tarafı daha zayıf gidiyor ama hizmetler ve inşaat tarafından artış var. Kasımda, tekrar uzatılmazsa, işten çıkarma yasağı kalkıyor. Asıl resim tabii ki o zaman çıkacak, çünkü dayanmakta zorlanan işletmeler var hala. Düzeltilmiş işsizlik yüzde 23.6, hala korkunç yüksek bir oran ama şimdilik en kötünün geride kaldığını, sektörler bazında biraz biraz düzelme başladığını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

‘Tedbirler genişletilir, ekonomide topyekûn bir kapanma olmaz’

Birçok uzman gibi ekonomide, vakalardaki artışa karşın çarkların dönmeye devam edeceğini düşünen Özlem Derici Şengül, salgının ekonomik maliyetinin büyüklüğünün görüldüğünü söyledi.

Şengül, mart-nisan aylarındaki gibi ekonomik faaliyetin durduğu, istihdam kullanılamaz hale geldiği bir döngüye girilmeyeceği görüşünü dile getirerek, "Hükümetler sağlığı ne kadar ön plana alırlarsa alsınlar, önlemleri genişletip topyekûn bir kapanmadan kaçınacaklar" dedi.

Ekonomist Özlem Derici Şengül'e göre ekonomide V tipi değil 'W' denilen kesikli kesikli bir toparlanma görülecek.

Verilerde dalgalanma olacağını ve şartların Türkiye ekonomisini V'nin aşağı bacağına doğru getirebileceğini belirten Şengül, "O kadar ciddi bir daralma şeklinde değilse bile büyümenin önü kesilip daha aşağılara gelebiliriz. Ama ben yine de ekonomik anlamda en kötünün geride kaldığını tahmin ediyorum" diye konuştu.