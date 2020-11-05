Ticaret savaşının gölgesindeki küresel ekonomi için en iyi başkan kim: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanlık seçimini değerlendiren Arda Tunca'ya göre Trump'lı bir dünyada kutuplaşma ve restleşmeler sürecek. Biden'ın başkanlığında ise ABD'nin dünya ile daha iş birlikçi ve uzlaşmacı bir politika izlemesi mümkün. Tunca, Türkiye ve Ortadoğu politikalarında ise durumun daha karmaşık olabileceği görüşünde.

ABD'de başkanlık yarışının kazananı henüz netleşmedi. Donald Trump ve Joe Biden’ın başkanlık yarışında belirsizlik sürüyor. Demokratların adayı Joe Biden delege sayısı ile önde giderken, Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 'hile' iddiasında. Trump'ın seçim sonucunu Yüksek Mahkemeye taşıma ihtimali var.

ABD’deki seçim tüm dünyada hem politik yol haritaları hem de küresel ekonomi için büyük önem arz ediyor. Özellikle son dönemde Türkiye ile ABD arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve yaptırım tehditleri, ilişkilerin yeni dönemde nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Ekonomist Arda Tunca, ABD'de başkanlık koltuğuna Trump ya da Biden'ın oturması durumunda dünyanın karşı karşıya kalabileceği tabloyu değerlendirdi.

‘Kutuplaşma yaratan Trump döneminde ticaret savaşları devam eder’

Arda Tunca'ya göre Amerika, Donald Trump'la birlikte toplumda kutuplaşmaların yaşandığı, siyahi nüfusun uzun zaman sonra itiraz seslerinin yükseldiği, hükümet kanadının daha otoriter olduğu bir havaya büründü.

"Bütün dünyada da hiç uzlaşmacı olmayan, aklına estiği gibi davranan bir ABD var karşımızda" diyen Tunca, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde bu sürecin devam edeceği görüşünde:

"Öncelikle Trump'ın seçilmesi halinde ticaret savaşlarının devam ettiği bir dünyanın içinde olacağız. Bu küresel ekonomi için, büyüme olanakları, dış ticaret imkanlarının geliştirilmesi açısından olumlu bir durum ortaya koymuyor. Diğer taraftan örneğin ABD, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası Paris Anlaşması'ndan geçtiğimiz gün resmen çıktı. Dünyanın en fazla karbon salan ülkesi konumundaki ABD'nin bu anlaşmadan çıkmasıyla zaten bir nevi anlaşma çökmüş oluyor. Yani Trump yönetimi kendi başına kararlar alıyor ve adımlar atıyor. Donald Trump'ın başkanlığa devam etmesi bize böyle bir dünya sunacak."

‘Biden, birleştirici ve iş birlikçi politikalar izleyebilir’

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ilişkilere de getirdiği çok sert bir siyasi hava olduğuna vurgu yapan Arda Tunca, Amerika'nın tartışma, el sıkışma ve mutabakat kültürünün hem kendi içlerinde hem de küresel boyutta zayıfladığını söyledi.

"Trump'ın dünyası sert ve kutuplaştırıcı" yorumunu yapan Tunca'ya göre Joe Biden ise daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor.

Ekonomist Arda Tunca, Biden'ın daha yumuşak, uzlaşmacı, toparlayıcı, hem kendi toplumunu hem de dünyayı daha birleştirici bir politika izleyecek gibi göründüğünü söyledi.

Bunun yanından özellikle Joe Biden'ın Türkiye ve Orta Doğu politikalarını ayrı bir yerde tutan Arda Tunca, ülke bazında birtakım problemlerin olabileceğini dışlamadı ancak Demokratların genel tavrının daha iş birlikçi olduğunu ifade etti.

Tunca, "Obama dönemini hatırlayalım, bir demokrat olması özelliği ile, demokratların daha yumuşak daha iş birliklerine, el sıkışmaya, masada konuşmaya hazır, global olarak dünyayı kavramayı amaçlayan tavırları var" diye konuştu.