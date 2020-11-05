Kayıt
13:51 06 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ekonomi raporu

    Ticaret savaşının gölgesindeki küresel ekonomi için en iyi başkan kim: Trump mı, Biden mı?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/51/1041485114_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_e3ca14011408a99009e4e6a38ee38532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202011051043172512-ticaret-savasinin-golgesindeki-kuresel-ekonomi-icin-en-iyi-baskan-kim-trump-mi-biden-mi/

    ABD başkanlık seçimini değerlendiren Arda Tunca'ya göre Trump'lı bir dünyada kutuplaşma ve restleşmeler sürecek. Biden'ın başkanlığında ise ABD'nin dünya ile daha iş birlikçi ve uzlaşmacı bir politika izlemesi mümkün. Tunca, Türkiye ve Ortadoğu politikalarında ise durumun daha karmaşık olabileceği görüşünde.

    ABD'de başkanlık yarışının kazananı henüz netleşmedi. Donald Trump ve Joe Biden’ın başkanlık yarışında belirsizlik sürüyor. Demokratların adayı Joe Biden delege sayısı ile önde giderken, Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 'hile' iddiasında. Trump'ın seçim sonucunu Yüksek Mahkemeye taşıma ihtimali var.

    ABD’deki seçim tüm dünyada hem politik yol haritaları hem de küresel ekonomi için büyük önem arz ediyor. Özellikle son dönemde Türkiye ile ABD arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve yaptırım tehditleri, ilişkilerin yeni dönemde nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

    Ekonomist Arda Tunca, ABD'de başkanlık koltuğuna Trump ya da Biden'ın oturması durumunda dünyanın karşı karşıya kalabileceği tabloyu değerlendirdi.

    ‘Kutuplaşma yaratan Trump döneminde ticaret savaşları devam eder’

    Arda Tunca'ya göre Amerika, Donald Trump'la birlikte toplumda kutuplaşmaların yaşandığı, siyahi nüfusun uzun zaman sonra itiraz seslerinin yükseldiği, hükümet kanadının daha otoriter olduğu bir havaya büründü.

    "Bütün dünyada da hiç uzlaşmacı olmayan, aklına estiği gibi davranan bir ABD var karşımızda" diyen Tunca, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde bu sürecin devam edeceği görüşünde:

    "Öncelikle Trump'ın seçilmesi halinde ticaret savaşlarının devam ettiği bir dünyanın içinde olacağız. Bu küresel ekonomi için, büyüme olanakları, dış ticaret imkanlarının geliştirilmesi açısından olumlu bir durum ortaya koymuyor. Diğer taraftan örneğin ABD, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası Paris Anlaşması'ndan geçtiğimiz gün resmen çıktı. Dünyanın en fazla karbon salan ülkesi konumundaki ABD'nin bu anlaşmadan çıkmasıyla zaten bir nevi anlaşma çökmüş oluyor. Yani Trump yönetimi kendi başına kararlar alıyor ve adımlar atıyor. Donald Trump'ın başkanlığa devam etmesi bize böyle bir dünya sunacak."

    ‘Biden, birleştirici ve iş birlikçi politikalar izleyebilir’

    ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ilişkilere de getirdiği çok sert bir siyasi hava olduğuna vurgu yapan Arda Tunca, Amerika'nın tartışma, el sıkışma ve mutabakat kültürünün hem kendi içlerinde hem de küresel boyutta zayıfladığını söyledi.

    "Trump'ın dünyası sert ve kutuplaştırıcı" yorumunu yapan Tunca'ya göre Joe Biden ise daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor.

    Ekonomist Arda Tunca, Biden'ın daha yumuşak, uzlaşmacı, toparlayıcı, hem kendi toplumunu hem de dünyayı daha birleştirici bir politika izleyecek gibi göründüğünü söyledi.

    Bunun yanından özellikle Joe Biden'ın Türkiye ve Orta Doğu politikalarını ayrı bir yerde tutan Arda Tunca, ülke bazında birtakım problemlerin olabileceğini dışlamadı ancak Demokratların genel tavrının daha iş birlikçi olduğunu ifade etti.

    Tunca, "Obama dönemini hatırlayalım, bir demokrat olması özelliği ile, demokratların daha yumuşak daha iş birliklerine, el sıkışmaya, masada konuşmaya hazır, global olarak dünyayı kavramayı amaçlayan tavırları var" diye konuştu.

    Etiketler:
    Ortadoğu, ABD Başkanlık Seçimleri, kutuplaştırma, Joe Biden, Arda Tunca, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.
    'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler
    Karikatür
    'Seçimdeki belirsizlik nedeniyle ABD'de 'patlama tehlikesi içeren bir durum' oluştu'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet