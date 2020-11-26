Avrupalı liderler Türkiye'ye yaptırıma 'Evet ' diyecek mi, kaybeden kim olur?

Aralık ayındaki AB liderler zirvesinden Türkiye'ye yaptırım çıkmayacağını öngören Prof. Dr. Faruk Şen'e göre, böylesi bir karar Avrupa Birliği'nin kendi bindiği dalı kesmesi olur.

Avrupa'nın Türkiye'yi dışlayarak Kafkasya ve Ortadoğu'da elini zayıflatacağını söyleyen Şen, savunma alanına da dikkat çekti; "Batı'da İngiltere ile ayrılan Avrupa Birliği, doğuda da Türkiye ile ayrılırsa kaybeden kendi olacak" dedi.

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri yürüten ve Kuzey Kıbrıs’ta haklarını müdafaa eden Türkiye, bir kez daha Avrupa'nın yaptırım tehdidi ile karşı karşıya.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecekleri zirvede Türkiye başlığını görüşecek.

AB yöneticileri Türkiye ile ilişkilerde kritik bir döneme girildiği mesajını verirken, zirvesi öncesinde Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerden Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

Kararın bağlayıcılığı bulunmasa da Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından Kapalı Maraş'ın sivil kullanıma açılmasının da ilişkilerde gerilimi tırmandırdığı bir dönemde bu tavsiye kararı ile AB liderlerinin yaptırıma vize verip vermeyeceği merak konusu.

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, AB-Türkiye ilişkilerinde gelinen nokta ve olası yaptırım kararı ile ekonomilere yansımalarını RS FM'de değerlendirdi.

‘Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım kararı alırsa kendi bindiği dalı keser’

TAVAK Başkanı Prof.Dr. Faruk Şen'e göre 10 Aralık'taki AB zirvesinden Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkmaz.

Hırvatistan ile birlikte tam üyelik görüşmelerine geçen iki ülkeden biri olan Türkiye'nin şimdi karşı düşman resminin bir parçası olduğuna dikkati çeken Şen, "Avrupa Birliği, tam üyelik sürecindeki Türkiye'ye Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa, Avusturya ve Lüksemburg'un yaptırım kararı alırsa kendi bindiği dalı keser" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın Türkiye'yi dışlayarak jeopolitik açıdan yanlış yaptığını ifade eden Prof. Dr. Faruk Şen, "Eğer AB sınırlarını Yunanistan'da keserse, ne Kafkas ülkelerine ne Ortadoğu'ya ne de İran'a karşı herhangi bir eylem yapamaz. O nedenle 10 Aralık'ta AB'nin Türkiye'ye bir yaptırım kararı almayacağını düşünüyorum" dedi.

‘AB, yaptırım kapsamında Türkiye ile ticareti kısıtlayamaz’

Ekonomist Prof.Dr. Faruk Şen, Avrupa'nın olası bir yaptırım kozunu hangi alanda kullanabileceğini de yorumladı.

Türkiye pazarının Avrupalı ürünlerin önemli bir ihracat yeri haline geldiğini ifade eden Faruk Şen, AB'nin Türkiye ile ticareti kısıtlama şansı olmadığı görüşünde.

Türkiye'de hane halklarının satın alma gücünün son dönemde düştüğü ve ihracatta da istenen rakamların yakalanamadığına vurgu yapan Prof. Dr. Şen, bu nedenle ekonomik olarak AB'nin Türkiye'nin boşluğunu başka ülkelerle doldurabileceğini belirtti.

"Ancak Türkiye'nin ekonomisi hep böyle devam edecek değil" diyen Faruk Şen, pandemiden sonra kendi ciddi büyüme hızını gerçekleştirebilecek Türkiye'nin bu açıdan ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

‘Türkiye, AB'nin göçmen karakolu değil’

Prof. Dr. Faruk Şen, sığınmacıların da iki taraf için de bir koz olarak masada olamayacağı görüşünde.

Türkiye'nin AB'nin göçmen karakolu olmadığını ifade eden Şen, AB'nin sığınmacılar için yaptığı mali yardımı ise, "Gelen ekonomik yardımlar zaten devede kulak şeklinde. Bunlar gelmese de Türkiye'nin büyük bir kaybı olmaz" sözleriyle değerlendirdi.

‘Batı'da İngiltere ile ayrılan Avrupa Birliği, doğuda da Türkiye ile ayrılırsa kaybeder’

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Türkiye'nin savunma alanında da Avrupa tarafından kaybedilmemesi gerektiği görüşünde.

Türkiye'nin artık savunma sanayiinde kendine de yeter ülke durumuna geldiğini belirten Prof. Dr. Şen, "Bu alanda Rusya ve Çin ile daha ciddi bir iş birliğine girilmesiyle, savunma anlamında Türkiye kaybedilir. Eğer bugün Azerbaycan Dağlık Karabağ kurtarmışsa Türk İHA ve SİHA'ların katkısıyla olmuştur. Avrupa da bunu görüyor. Batı'da İngiltere ile ayrılan Avrupa Birliği, doğuda da Türkiye ile ayrılırsa kaybeden kendi olacak" değerlendirmesini yaptı.