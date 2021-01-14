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    Ekonomi raporu

    AB-Türkiye ilişkileri ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın akıbeti ne olacak?

    Ekonomi Raporu
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    AB ile ilişkilerin geleceğini yorumlayan Prof. Dr. Faruk Şen, Gümrük Birliği Anlaşması’nın iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Hem Türkiye hem Avrupa Birliği'nin fayda sağlayacağı anlaşmanın, ticari ilişkilere katkı sağlayacağını belirten Şen'e göre vize serbestisi konusunda Türkiye'ye verilen sözler ise çoktan unutuldu.

    Son dönemde Avrupa Birliği (AB) ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin 'diyalog' vurgusunu sık sık yineleyen Türkiye, bu kez da Avrupa ile 'yeni bir başlangıç' yapmak istiyor.

    25 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye ile Yunanistan arasında 61. turu yapılacak olan istikşafi görüşmeler, ilişkilerin yumuşaması yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirilirken, 23-24 Mart’ta gerçekleşecek AB liderler zirvesi ilişkilerin geleceğine ilişkin büyük önem taşıyor. Portekiz'in dönem başkanlığında ilişkilerin nasıl evrileceği merak edilirken, Türkiye tam üyelik yolunda ilerlemek istediğini her seferinden teyit ediyor.

    Ankara'nın uzun süredir AB'den beklentisi ise Gümrük Birliği Anlaşması’nın iyileştirilmesi ve söz verildiği gibi vizelerin kaldırılması konusu. Türkiye'nin bu öncelikli iki beklentisi ve AB'nin olası tutumunu Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, RS FM'de değerlendirdi.

    ‘Anlaşmanın iyileştirilmesi AB'nin de Türkiye'nin de çıkarına’

    Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesi konusunda ümitli olduğunu ifade eden Şen, bu anlaşmanın hem Türkiye hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olduğunu söyledi.

    Avrupalı yatırımcının Türk firmalarına ilgisine dikkati çeken Ekonomist Faruk Şen, "AB'den en azından 14 bin yabancı firma Türkiye'de yatırım yapmış durumda. Son zamanlarda güç duruma düşen birçok Türk şirketi Avrupalı yatırımcı tarafından satın alındı. Bugün belirli alışveriş merkezlerinde ve marketlerde artık Türk ürününden çok, Alman-Fransız şirketinin aldığı çikolatadan tutun puding firmalarının ürünlerine kadar çeşit görmek mümkün" diye konuştu.

    ‘Avrupalı şirketler de Türkiye'de ihalelere katılabilir’

    Gümrük Birliği Anlaşması'nın iyileştirilmesinin hem Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye hem de Türkiye'ye kar sağlayacağının altını çizen TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini söyledi:

    "Gümrük Birliği’nin iyileştirilmesi Avrupalı şirketlerin de Türkiye'de belirli ihalelere katılmasını sağlayabilir. Bu, Türkiye'nin aleyhine olmaz. Anlaşmanın güncellenmesinin bugüne kadar Almanya tarafından önü kesiliyordu. Ben bunun da düzeleceğinden hareket ediyorum."

    ‘Gümrük Birliği Anlaşması'nda iyileştirme ile Türkiye, ABD-AB Ticaret Anlaşması’nda da kazanan olur’

    Prof. Dr. Faruk Şen, gümrük birliğindeki iyileştirmenin, AB-ABD arasındaki ticaret anlaşması sonrası Türkiye'ye yansımalarına da değindi.

    Şen, gümrük birliğinde iyileştirmeyle, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından AB ile yapılacak Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması'ndan Türkiye'nin de faydalanabileceğini söyledi:

    "AB ile gümrük birliğinde iyileştirme yapılmaması durumunda, transatlantik anlaşmasında kaybeden ülkelerin başında Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yanında Türkiye de gelir."
    ‘Avrupa, vize sözünü unuttu; Türkiye de artık unutmalı’

    TAVAK Başkanı Faruk Şen, AB ile vizelerin kaldırılmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

    Vizelerin kaldırılması konusunun gündemden düştüğünü ifade eden Şen, "16 Mart 2016'da Türkiye'ye verilen sözü artık Avrupa'da herkes unuttu. Galiba artık bizim de unutmamız lazım" yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    Joe Biden, Faruk Şen, Vize, Ticaret, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği
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