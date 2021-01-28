Merkez, enflasyon tahminini revize etmedi: Para politikasında sıkı duruş sürecek

Maliyet etkilerinin henüz enflasyona tam olarak yansımadığını belirten Erkan, tepe nokta olarak yüzde 15'in üzerini işaret ederken, 2021'in çift haneli enflasyonda tamamlanabileceğini öngördü. Erkan'a göre TCMB'nin sıkı duruş planına sadık kalması, reformlarla ekonomiye olan güvenin artırılması, enflasyonda ve dövizde düşüşü beraberinde getirecek.

Yılın ilk Enflasyon Raporu'nu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, kamuoyu ile paylaştı.

Daha önceki beklentiyi revize etmeyen TCMB, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Peki yüzde 9.4 oranındaki yıl sonu enflasyon hedefi gerçekçi mi, yoksa iyimser bir tahmin mi? Merkez Bankası, yakın dönemde faiz indiriminde başlar mı? TCMB kredibilitesini ve Türk Lirası'na olan güveni nasıl ve ne zaman kazanır?

Ekonomist Enver Erkan, enflasyon beklentilerini ve para politikası mesajlarını RS FM'de değerlendirdi.

‘Enflasyonda yüzde 15'in üzerinde tepe nokta görülecek’

Enflasyonda genel eğilimin yukarı yönlü olmayı sürdürdüğünü belirten Enver Erkan, döviz kurlarındaki artışın henüz fiyatlara tam olarak yansımaması ve ÜFE-TÜFE makasındaki açığa dikkati çekerek, "Geçmiş maliyet etkileri fiyatlar üzerinde önümüzdeki kısa dönem içerisinde etkili olmayı sürdürecek. Belli bir dönem yüzde 15'in üzerinde enflasyon izleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yılın ikinci yarısı için ise dezenflasyon sürecine işaret eden Erkan, enflasyonda tepe noktasından aşağıya doğru düşüşe karşın bunun çift hanelerde olacağı öngörüsünde bulundu; piyasa beklentisinin yıl sonu enflasyonu için yüzde 10-11 aralığında olduğunu hatırlattı.

‘Enflasyonla mücadele TCMB'nin tekelinde değil, mali politika desteği ve reform şart’

Tera Yatırım ekonomistlerinden Enver Erkan, enflasyonda düşüşü sağlamanın sadece merkez bankasının tekelinde olmadığını hatırlatarak, mali politikalarla desteklenmesi ve topyekûn bir toplumsal mücadele haline gelmesi gerektiğini söyledi:

"Belli oranda mali disiplinin, kamu tasarrufunun sağlanması gerekiyor. Sanayiye, tarıma yönelik spesifik uygulamalar, ciddi bir yerlileşme hamlesinin gelmesi çok önemli. Yatırımcı güvenini artırıcı, geniş alanda uygulanacak reformların etkisi oldukça önemli. Her şey aslında ekonomiye olan güveni artırıcı politikalardan, iyi bir eğitim ve adalet sisteminden, demokratikleşmeden geçiyor. Bunlar ne kadar uygulanır seviyede olursa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu an yapmaya çalıştığı şeye yardımcı bir etki yaratır. İşte o zaman enflasyonun hayatımıza dokunur şekilde aşağıya doğru gittiğini, dövizin düştüğünü, cari açığın azaldığını ve sürdürülebilir büyümenin sağlandığını görürüz."

‘Merkez Bankası’nın kredibilitesini 2-3 aya geri kazanması beklenemez’

Yeni yönetimle birlikte TCMB'ye olan güven artışına da değinen Enver Erkan, merkez bankasının ilk planına sadık kalması, söylemlerini kuvvetlendirmesi ve bunu eylemleriyle desteklemesiyle, politikalarına olan güvenilirliğin daha da artacağını belirtti.

Erkan, "Birkaç yılda kaybolmuş o kredibilitenin 2-3 ayda geri gelmesini bekleyemezdik, bu bir süreç olacaktır" dedi.

‘Yılın ikinci yarısında faiz indirimi başlasa da faiz, enflasyonun üzerinde olmaya devam edecek’

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 'faiz indirimini konuşmak için erken' mesajını da değerlendiren ekonomist Enver Erkan'a göre banka, 2021'in ikinci yarısında faizleri yavaş yavaş indirmeye başlamadan önce bir kez daha faizi yükseltebilir.

Enflasyonda düşüş sürdükçe faizlerin aşağı çekileceğini belirten Erkan, "Faizler şu anki seviyeden daha düşük olsa bile dezenflasyona katkı vermeye devam edecek bir yükseklikte olmayı sürdürecek" diye konuştu.