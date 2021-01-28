Kayıt
16:54 28 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ekonomi raporu

    Merkez, enflasyon tahminini revize etmedi: Para politikasında sıkı duruş sürecek

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/51/1041485114_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_e3ca14011408a99009e4e6a38ee38532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202101281043682255-merkez-enflasyon-tahminini-revize-etmedi-para-politikasinda-siki-durus-surecek/

    Maliyet etkilerinin henüz enflasyona tam olarak yansımadığını belirten Erkan, tepe nokta olarak yüzde 15'in üzerini işaret ederken, 2021'in çift haneli enflasyonda tamamlanabileceğini öngördü. Erkan'a göre TCMB'nin sıkı duruş planına sadık kalması, reformlarla ekonomiye olan güvenin artırılması, enflasyonda ve dövizde düşüşü beraberinde getirecek.

    Yılın ilk Enflasyon Raporu'nu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, kamuoyu ile paylaştı.

    Daha önceki beklentiyi revize etmeyen TCMB, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

    Merkez Bankası Başkanı Ağbal, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

    Peki yüzde 9.4 oranındaki yıl sonu enflasyon hedefi gerçekçi mi, yoksa iyimser bir tahmin mi? Merkez Bankası, yakın dönemde faiz indiriminde başlar mı? TCMB kredibilitesini ve Türk Lirası'na olan güveni nasıl ve ne zaman kazanır?

    Ekonomist Enver Erkan, enflasyon beklentilerini ve para politikası mesajlarını RS FM'de değerlendirdi.

    ‘Enflasyonda yüzde 15'in üzerinde tepe nokta görülecek’

    Enflasyonda genel eğilimin yukarı yönlü olmayı sürdürdüğünü belirten Enver Erkan, döviz kurlarındaki artışın henüz fiyatlara tam olarak yansımaması ve ÜFE-TÜFE makasındaki açığa dikkati çekerek, "Geçmiş maliyet etkileri fiyatlar üzerinde önümüzdeki kısa dönem içerisinde etkili olmayı sürdürecek. Belli bir dönem yüzde 15'in üzerinde enflasyon izleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

    Yılın ikinci yarısı için ise dezenflasyon sürecine işaret eden Erkan, enflasyonda tepe noktasından aşağıya doğru düşüşe karşın bunun çift hanelerde olacağı öngörüsünde bulundu; piyasa beklentisinin yıl sonu enflasyonu için yüzde 10-11 aralığında olduğunu hatırlattı.

    ‘Enflasyonla mücadele TCMB'nin tekelinde değil, mali politika desteği ve reform şart’

    Tera Yatırım ekonomistlerinden Enver Erkan, enflasyonda düşüşü sağlamanın sadece merkez bankasının tekelinde olmadığını hatırlatarak, mali politikalarla desteklenmesi ve topyekûn bir toplumsal mücadele haline gelmesi gerektiğini söyledi:

    "Belli oranda mali disiplinin, kamu tasarrufunun sağlanması gerekiyor. Sanayiye, tarıma yönelik spesifik uygulamalar, ciddi bir yerlileşme hamlesinin gelmesi çok önemli. Yatırımcı güvenini artırıcı, geniş alanda uygulanacak reformların etkisi oldukça önemli. Her şey aslında ekonomiye olan güveni artırıcı politikalardan, iyi bir eğitim ve adalet sisteminden, demokratikleşmeden geçiyor. Bunlar ne kadar uygulanır seviyede olursa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu an yapmaya çalıştığı şeye yardımcı bir etki yaratır. İşte o zaman enflasyonun hayatımıza dokunur şekilde aşağıya doğru gittiğini, dövizin düştüğünü, cari açığın azaldığını ve sürdürülebilir büyümenin sağlandığını görürüz."

    ‘Merkez Bankası’nın kredibilitesini 2-3 aya geri kazanması beklenemez’

    Yeni yönetimle birlikte TCMB'ye olan güven artışına da değinen Enver Erkan, merkez bankasının ilk planına sadık kalması, söylemlerini kuvvetlendirmesi ve bunu eylemleriyle desteklemesiyle, politikalarına olan güvenilirliğin daha da artacağını belirtti.

    Erkan, "Birkaç yılda kaybolmuş o kredibilitenin 2-3 ayda geri gelmesini bekleyemezdik, bu bir süreç olacaktır" dedi.

    ‘Yılın ikinci yarısında faiz indirimi başlasa da faiz, enflasyonun üzerinde olmaya devam edecek’

    TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 'faiz indirimini konuşmak için erken' mesajını da değerlendiren ekonomist Enver Erkan'a göre banka, 2021'in ikinci yarısında faizleri yavaş yavaş indirmeye başlamadan önce bir kez daha faizi yükseltebilir.

    Enflasyonda düşüş sürdükçe faizlerin aşağı çekileceğini belirten Erkan, "Faizler şu anki seviyeden daha düşük olsa bile dezenflasyona katkı vermeye devam edecek bir yükseklikte olmayı sürdürecek" diye konuştu.

    Etiketler:
    reform, Enflasyon, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Enver Erkan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi.
    Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet