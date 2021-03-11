Kayıt
16:44 11 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ekonomi raporu

    Enflasyonda artış sürüyor: Gözler 18 Mart PPK'da

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/51/1041485114_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_e3ca14011408a99009e4e6a38ee38532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202103111044008821-enflasyonda-artis-suruyor-gozler-18-mart-ppkda/

    Şubat ayında beklentileri aşan enflasyonu değerlendiren Enver Erkan, önümüzdeki 2 ayda enflasyonda tepe noktanın görülebileceğini belirterek, 18 Mart'ta yeni bir faiz artırımı yapılabileceğini söyledi. "Merkez Bankası faiz artırımında proaktif, faiz indiriminde ise ihtiyatlı davranmalı" diyen Erkan'a göre ilk faiz indirimi eylül ayında gelebilir.

    Türkiye, ekonomi cephesinde hareketli bir ay geçiriyor. Önce enflasyon ardından büyüme verisi ve reform paketleri piyasaların odağına yerleşti.

    Şubat ayında enflasyon beklentileri aştı ve yüzde 15.61'e yükseldi. 2020'nin büyüme performansı yüzde 1.8 oldu. Yatırımların önünü de açması hedeflenen, yargı reformu kapsamında hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı.

    Yapısal reformlar ve özellikle fiyat istikrarı gibi kırılganlıklara odaklanacak ekonomik reform paketi de uzun süredir bekleniyor.

    Enflasyonla mücadele, bir süredir ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında.

    Bu noktada tüketici fiyatlarındaki artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın takibinde.

    Gözler 18 Mart'taki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

    Tera Yatırım ekonomistlerinden Enver Erkan, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede önündeki zorlu patikayı ve 18 Mart toplantısına ilişkin beklentileri RS FM'de anlattı.

    ‘Enflasyon, önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde tepe noktaya ulaşacak’

    Ekonomist Enver Erkan, enflasyonda, hedeflemelere yönelik risklerin yukarı yönlü arttığını belirterek, önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde tepe nokta olarak yüzde 16.5 seviyesinin görülebileceğini söyledi.

    Yılın ikinci yarısına dair dezenflasyon sürecine dair yukarı yönlü riskler de olduğunun altını çizen Erkan, "Piyasa beklentileri, resmi beklenti olan yüzde 9.4'ün hala üzerinde" dedi.

    ‘18 Mart'ta faiz artırımı muhtemel’

    TCMB'nin uzun bir süre tercihini büyüme değil enflasyondan yana kullanmak durumunda olduğu yorumunu yapan Enver Erkan, piyasada 18 Mart'taki PPK'ya yönelik faiz artırımı beklentilerinin arttığını ifade etti.

    Erkan, "Merkez Bankası şu an uyguladığı politikaların nihai amacına erişmesini istiyorsa eğer, kendi yönlendirmesinde olduğu gibi, faizi hep dezenflasyon sağlayacak seviyede tutmalı. Bu da ortalama enflasyonun iki puan üzerinde bir faiz uygulamasını işaret eder. TCMB, Türk Lirası’ndaki zayıf eğilimi sonlandırmak istiyorsa proaktif davranmak durumunda. Bu noktada da merkez bankasının 18 Mart toplantısında yeniden önden yüklemeli faiz artırımına gitmesi muhtemel görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

    ‘Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi eylülden önce gelmez’

    Ekonomist Enver Erkan, enflasyon hedeflerini hatırlatarak, faiz indirimi için ise yılın üçüncü çeyreğini işaret etti.

    Merkez Bankası’nın faiz artırımı noktasında proaktif, faiz indirimi noktasında ise ihtiyatlı davranması gerektiğini ifade eden Erkan, "Muhtemelen üçüncü çeyreğin sonlarına doğru, eylül ayında faiz artırımı yapılabilir. Sonraki toplantılarda zaten dezenflasyon izin verdiği ölçüde faiz indirimleri gelebilir" dedi.

    Etiketler:
    Eylül, Merkez Bankası, Enver Erkan, Enflasyon, Faiz indirimi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Depremin 10. yıl dönümünde başkent Tokyo’daki Japonya Ulusal Tiyatro’da bir anma töreni düzenlendi. Törene İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako, Başbakan Suga Yoşihide ve kabinesi, devlet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, afetzedeler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Tören, depremin meydana geldiği 14.46’da bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
    Japonya'da Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet