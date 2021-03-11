Enflasyonda artış sürüyor: Gözler 18 Mart PPK'da

Şubat ayında beklentileri aşan enflasyonu değerlendiren Enver Erkan, önümüzdeki 2 ayda enflasyonda tepe noktanın görülebileceğini belirterek, 18 Mart'ta yeni bir faiz artırımı yapılabileceğini söyledi. "Merkez Bankası faiz artırımında proaktif, faiz indiriminde ise ihtiyatlı davranmalı" diyen Erkan'a göre ilk faiz indirimi eylül ayında gelebilir.

Türkiye, ekonomi cephesinde hareketli bir ay geçiriyor. Önce enflasyon ardından büyüme verisi ve reform paketleri piyasaların odağına yerleşti.

Şubat ayında enflasyon beklentileri aştı ve yüzde 15.61'e yükseldi. 2020'nin büyüme performansı yüzde 1.8 oldu. Yatırımların önünü de açması hedeflenen, yargı reformu kapsamında hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı.

Yapısal reformlar ve özellikle fiyat istikrarı gibi kırılganlıklara odaklanacak ekonomik reform paketi de uzun süredir bekleniyor.

Enflasyonla mücadele, bir süredir ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında.

Bu noktada tüketici fiyatlarındaki artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın takibinde.

Gözler 18 Mart'taki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

Tera Yatırım ekonomistlerinden Enver Erkan, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede önündeki zorlu patikayı ve 18 Mart toplantısına ilişkin beklentileri RS FM'de anlattı.

‘Enflasyon, önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde tepe noktaya ulaşacak’

Ekonomist Enver Erkan, enflasyonda, hedeflemelere yönelik risklerin yukarı yönlü arttığını belirterek, önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde tepe nokta olarak yüzde 16.5 seviyesinin görülebileceğini söyledi.

Yılın ikinci yarısına dair dezenflasyon sürecine dair yukarı yönlü riskler de olduğunun altını çizen Erkan, "Piyasa beklentileri, resmi beklenti olan yüzde 9.4'ün hala üzerinde" dedi.

‘18 Mart'ta faiz artırımı muhtemel’

TCMB'nin uzun bir süre tercihini büyüme değil enflasyondan yana kullanmak durumunda olduğu yorumunu yapan Enver Erkan, piyasada 18 Mart'taki PPK'ya yönelik faiz artırımı beklentilerinin arttığını ifade etti.

Erkan, "Merkez Bankası şu an uyguladığı politikaların nihai amacına erişmesini istiyorsa eğer, kendi yönlendirmesinde olduğu gibi, faizi hep dezenflasyon sağlayacak seviyede tutmalı. Bu da ortalama enflasyonun iki puan üzerinde bir faiz uygulamasını işaret eder. TCMB, Türk Lirası’ndaki zayıf eğilimi sonlandırmak istiyorsa proaktif davranmak durumunda. Bu noktada da merkez bankasının 18 Mart toplantısında yeniden önden yüklemeli faiz artırımına gitmesi muhtemel görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

‘Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi eylülden önce gelmez’

Ekonomist Enver Erkan, enflasyon hedeflerini hatırlatarak, faiz indirimi için ise yılın üçüncü çeyreğini işaret etti.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı noktasında proaktif, faiz indirimi noktasında ise ihtiyatlı davranması gerektiğini ifade eden Erkan, "Muhtemelen üçüncü çeyreğin sonlarına doğru, eylül ayında faiz artırımı yapılabilir. Sonraki toplantılarda zaten dezenflasyon izin verdiği ölçüde faiz indirimleri gelebilir" dedi.