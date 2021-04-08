Piyasada belirsizlik hakim: Dolar/TL kuru, enflasyon ve faiz nereye gidiyor?

Arda Tunca'ya göre Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin belirsizlik hakim. Kur baskısının yaratacağı yeni enflasyon dalgasına işaret eden Tunca, TCMB'nin 15 Nisan toplantısında enflasyonu ciddi şekilde baskılayacak bir adım atması durumunda dahi kuru frenlemede ne kadar etkili olabileceğine yönelik soru işaretlerinin varlığına dikkat çekti.

Enflasyon, Mart ayında da yükselişini sürdürdü. Yıllık enflasyon yüzde 15.6'dan yüzde 16.2'ye yükseldi. Üretici enflasyonu ise yüzde 31'i aştı. Analistler, tüketici enflasyonunda da üretici fiyatlarında da tırmanışın önümüzdeki aylarda devam edeceği görüşünde.

Gözler, enflasyondaki seyri yakından izleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'da toplanacak Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizine ilişkin atacağı adımda.

Kısa süre önce TCMB başkanlık koltuğundaki değişim sonrasında da yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun ilk toplantıda piyasaya nasıl bir mesaj vereceği merak ediliyor.

Ekonomist Arda Tunca, Merkez'de üst üste yaşanan başkan değişiminin yansımalarını ve enflasyon-faiz beklentilerini RS FM'de değerlendirdi.

‘Ekonomide yönetsel bir sorun var, Merkez Bankası’nın kurumsal kimliği zarar gördü’

Arda Tunca, Türkiye'de faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiye dönük tartışmanın yönetsel bir sorun ortaya koyduğunu savunurken, art arda yaşanan koltuk ve yönetim değişikliklerinin Merkez Bankası'nın kurumsal kişiliğine ağır hasar verdiği görüşünde:

"Faizi kullanarak enflasyonun seviyesini belirlersiniz ve ikisi arasında ters bir ilişki vardır. Ancak biz 10-12 yıldır bunun tersini siyasi arenada tartışıyoruz. Dolayısıyla bunun TCMB'nin para politikasını yürütmesi noktasındaki etkileri de ekonomimizi maalesef ki yönetsel anlamda sorunlu bir ülke konumuna getirdi. Bütün siyasi gelişmeler Türkiye'nin lehine de çalışsa zaten bu kural yanlış çalıştırıldığı için ülke ekonomisini istediği şekilde yönetebilme şansı kalmıyor."

‘Politikadaki belirsizlik üretim ve tüketim planlarını, fiyatlama davranışlarını olumsuz etkiliyor’

Para politikasına ilişkin belirsiz bir dönem yaşandığını kaydeden ekonomist Arda Tunca'ya göre mevcut durumda Merkez Bankasında başkanın kim olduğunun pek önemi kalmadı.

Bankanın kurumsal kişiliği ve kurumsal niteliklerinin hasar aldığını savunan Tunca, şunları kaydetti:

"Yeni göreve gelen başkanın Naci Ağbal dönemiyle ilgili eleştirilerini okuyorsunuz, göreve geldiğinde ise Ağbal'ın dediklerini teyit eder şekilde açıklamalar görüyorsunuz. Bu çelişkiyi de nasıl açıklayacaksınız? Politikada önümüzdeki aylarda ne olacağını öngörememek, ekonomideki üretim planlarını, tüketim planlarını, fiyatlama davranışlarını olumsuz yönde etkiliyor. Böyle bir noktada artık önümüzdeki hafta siz faizi de artırsanız ya da enflasyonu ciddi şekilde baskılayacak bir hamle de yapsanız acaba ne kadar çözüm olabilir kuru frenlemede, bu da bir soru işareti."

‘Enflasyonda yüzde 20'ye doğru uzanan bir patikaya girdik’

15 Nisan toplantısına ilişkin tahminini de paylaşan Arda Tunca, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 'faizin enflasyonun üzerinde olacağı' yönündeki son açıklamaları dikkate alındığında gelecek PPK'da faiz değişikliğine gidilmeyeceğini söyledi.

Bunun yanında Tunca, enflasyonda ise 'üretici fiyatları ile kur' kaynaklı artışa dikkati çekti:

"Tüketicinin maruz kaldığı enflasyon yüzde 16'nın üzerinde ama üreticinin üstlendiği yüzde 31. Üretici, tedarik tarafından gördüğü zammı tüketiciye yansıtacak, henüz yansıtmadı. Ayrıca son haftalarda üstlenmiş olduğumuz yüzde 13'lük kur artışından gelen yeni bir enflasyon dalgası daha var. Dolayısıyla TÜFE'nin önümüzdeki aylarda yüzde 20'ye doğru bir patikaya girdiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.”