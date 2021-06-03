Türkiye, Rus turistleri Akdenizli rakiplerine mi kaptıracak?

TÜRSAB Akdeniz Bölgesi temsilcisi Ferit Turgut, turizmcinin, uçuş yasağı nedeniyle Rus turistin başka destinasyonlara kayabileceği uyarısını yaptı. "Her geçen gün, Akdeniz'deki rakiplerimize kendi payımızı sunuyoruz" diyen Turgut, Türkiye'nin 3 büyük turist pazarı olan Rusya, Almanya ve İngiltere ile engelleri aşaması gerektiğini söyledi.

Turizmde gözlerin çevrildiği Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzatması kararı sektörde umutsuzluğa neden oldu, mali kayıp da oldukça büyük.

Rus turistin vazgeçemediği turizmin başkenti Antalya, Kovid-19 salgını öncesinde, yılın ilk 5 ayında özel programlar kapsamında Rusya'dan ziyaretçi ağırlarken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde herhangi bir hareketlilik olmadı.

Şimdi 21 Haziran bekleniyor ancak yasağın kalkıp kalkmayacağına ilişkin belirsizlik endişe veriyor.

Bir de üzerine Türkiye'nin turizmdeki rakiplerinin, Rus turisti ülkelerine çekmek için kolaylaştırıcı bazı hamleler yapması Türk turizmciyi kaygılandırıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Akdeniz bölgesi turizmcilerinin endişe ve beklentilerini RS FM'e anlattı.

‘Rus turistten, 2021'in ilk altı ayındaki kayıp 2 milyar dolara yakın’

Akdeniz temsilcisi Ferit Turgut, Rus turistin, Antalya'nın turizm kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirterek, yaşanan kaybın büyüklüğüne dikkat çekti.

Salgın öncesi dönemle 2021 sezonunu karşılaştıran Turgut, artan vakalar ve bunun sonucunda uygulanan uçuş yasağının Türk turizmciye yaşattığı kaybın 2 milyar dolara ulaştığını söyledi:

"Salgından önce ocak-şubat-mart aylarında bazı özel gruplar, spor grupları vb. Rusya için bir akış söz konusuydu, ama bu, yüzde 40 dediğimiz oran içinde çok büyük bir rakam değildi. Nisanın son haftasıyla da hareketlilik artardı. 2019'da Rusya'dan Türkiye'ye ciddi bir uçak akışı varken, 2021 nisan ve mayısta hiçbir akış olmadı. Bir tarafta birkaç milyonlu rakamlar varken, bir tarafta da sıfırlı rakamlar söz konusu. Dolayısıyla bu yıla, haziran ayını da dahil ettiğimizde 2 milyar dolara yakın bir kayıp var."

‘Rus turist başka destinasyonlara kayabilir’

Ferit Turgut, Antalya turizmcilerinin en önemli kaygılarından birinin de 'Rus turistin başka destinasyonlara kayması riski ve Rusları kaybetmek' olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'deki rakip turizm ülkeleri olan Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın Rus turist için harekete geçtiğini hatırlatan Ferit Turgut, 21 Haziran sonrasındaki herhangi bir olumsuzlukta Rusların başka destinasyonlara kayacağı uyarısını yaptı:

"Biz eğer 21 Haziran'dan sonrasında 3-5 milyon turistin bizi tercih etmesiyle ilgili ortada kalırsak, o Rus turist muhtemelen biraz daha cazip ya da kendini daha cazip gösteren ülkelere rezervasyon yapmaya başlayacak. Dolayısıyla bizim her geçen günümüz, Akdeniz'deki rakiplerimize avantaj sağlıyor. Yunanistan, İspanya, İtalya gibi şu anda harekete geçmiş rakiplerimize kendi payımızı sunuyoruz."

‘Alternatif pazarlar, yüzde 40'lık Rus turist potansiyelinden kaynaklı farkı kapatamaz’

Akdeniz Bölgesi turizm temsilcisi Ferit Turgut, Rus turiste alternatif bir pazar olmadığının da altını çizdi.

Geçtiğimiz yıllarda, Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi de dahil, yaşanan sorunlar sonrasında sektörün alternatif pazar sorununu geride bıraktığını ifade eden Turgut, ancak bu ülkelerdeki turist potansiyelinin Rus turistin yerini dolduramayacağını söyledi.

Rusların favori kenti olan Antalya'da 16 milyondan 3.5-4 milyona düşen turizm potansiyelindeki eksikliği doldurmaya çalıştıklarını kaydeden Ferit Turgut, Balkanlar ve Orta Doğu'dan örnek vererek, "Bu iki marketten Türkiye'ye gelebilecek yabancı turist birkaç yüz bin kişi fazla olabilir ama birkaç milyondan fazla olamaz. Yani yüzde 40'lık Rus turist potansiyelinden kaynaklı o büyük farkı kapatamaz. 3 büyük pazarımız olan Rusya, Almanya ve İngiltere ile turizm konusunda engelleri aşamadıktan sonra ciddi bir turizmden bahsetmek de mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.