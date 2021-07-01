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    Ekonomi raporu

    Bir yanda zamlar diğer yanda taksit düzenlemesi: Enflasyon nereye gidiyor?

    Ekonomi Raporu
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202107011044871698-bir-yanda-zamlar-diger-yanda-taksit-duzenlemesi-enflasyon-nereye-gidiyor/

    Elektrik ve doğal gaz zamlarının üretici fiyatlarını biraz daha yukarı çekeceğini belirten Tunca, yıl sonu için yüzde 20 patikasına uzanacak enflasyon rakamını işaret etti. Yüzde 16 bandını geçen TÜFE'nin kısıtlama dönemini yansıttığını hatırlatan Tunca, enflasyondaki gerçek seviyenin yasakların kalktığı Temmuz ayı verisinde görüleceğini söyledi.

    Bu hafta ekonomi gündemine enflasyonu yakından ilgilendiren önemli haberler damga vurdu. Bir tarafta enflasyonu artırıcı bir etki yapması beklenen yüzde 15'lik elektrik ve yüzde 20'ye ulaşan doğal gaz zammı, diğer tarafta talebi baskılamak amaçlı yapılan kredi kartı taksit düzenlemesi. Bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarını iki puan yükseltmesi kararı.

    Bu kararların önümüzdeki dönemde enflasyon oranına etkileri ve Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadelede bulunduğu patikayı RS FM'de ekonomist Arda Tunca değerlendirdi.

    ‘Elektrik ve doğal gaz zammı üretici maliyetlerini artıracak’

    Zamların, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kaldırıldığı ve normalleşme sürecinin başladığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Arda Tunca, bu zamların üretici maliyetlerini artıracağını hatırlattı.

    Tunca, ekonomik aktivitenin canlanma göstereceği bir dönemde yapılan fiyat artışlarının özellikle sanayi kesiminde maliyet artışlarına sebep olacağının altını çizerek, "Bu da önümüzdeki dönemde üretim enflasyonunu daha da yukarı çekecek. Yani kurda yaşadığımız etkiyle beraber bir de bu cepheden gelen etkilerle yukarı giden bir enflasyon olacak" diye konuştu.

    ‘BDDK, talep kaynaklı bir fiyat artışı yaşanmasını istemiyor’

    Ekonomist Arda Tunca, BDDK'nın bazı ürünlerde kredi kartı taksit ve taşıt kredilerinde vade sayısını düşürme kararını da değerlendirdi.

    Arda Tunca, BDDK'nın tüketim talebini baskılayan kararı ile 'talep kaynaklı bir fiyat artışı yaşamak istemiyorum' diyerek enflasyon karşısında önlem alan bir hamlede bulunduğunu söyledi.

    Merkez Bankası'nın yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklardaki yaptığı artış konusunda ise Tunca, "Bankalar mevduatın belli bir bölümünü TCMB'de tutmak zorundalar. Merkez, bankalara 'Ben bu tarafı sıkılaştırıyorum, yabancı para cinsinden maliyetlerinizi artırıyorum. Bir süre sonra yabancı paranın cazibesi kalmayacak' diyerek Türk Lirası'na yönlendirmek istiyor" yorumunu yaptı.

    ‘Taksit sınırlaması ya da zorunlu karşılık kararı bekleneni vermeyecek’

    Ne taksit sınırlamasının ne de Merkez Bankası'nın adımlarının işe yaramayacağı görüşünü savunan Arda Tunca'ya göre TCMB'nin Türk Lirası'nı cazip kılmak adına attığı bu adım, dolarizasyona çare olup tasarrufları TL'de tutma eğilimine neden olmayacak.

    Türkiye'nin yüzde 20'lere varacak yüksek enflasyon patikasında olduğunu öngören Tunca, "Son açıklanan mayıs ayı verisini dikkate almayalım çünkü o veri yoğun kısıtlamaların olduğu dönemi anlatıyor. Enflasyondaki artış haziranda da değil, esas ağustos başında alacağımız Temmuz verisine yansıyacak" diye konuştu.

    Etiketler:
    Doğalgaz, Arda Tunca, Taksit, Zam, Enflasyon
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