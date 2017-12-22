Rus ordusunun düzenlediği S-400'lü tatbikattan görüntüler

Kamenka, Simferopol kentinin yoğunlukla Kırım Tatarlarının yaşadığı ilçesi. İlk Kırım Tatarca eğitim veren okul da burada açıldı. Sovyet şair ve edebiyat uzmanı Eşref Şemi-zade’nin adını taşıyan okulda Kırım Tatarları dışında diğer etnik gruplardan da öğrenciler eğitim görüyor.