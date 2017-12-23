Saint Petersburg'da Ice Fantasy 2018 Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor

Festival kapsamında sergilenen buzdan heykeller, Sputnik'in galerisinde.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde buzdan yapılan heykeller, bugün başlayan geleneksel Ice Fantasy 2018 Festival'i kapsamında Peter and Paul kalesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Festival kapsamında sergilenen buzdan heykeller, Sputnik'in galerisinde.
Amerikan National Interest (NI) dergisi, 2018 yılında 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği 5 yeri listeledi. Analizde Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumun yanı sıra Türkiye'nin sınırlarındaki muhtemel gelişmeler de savaş riskini tetikleyebilecek unsurlar olarak görüldü.
Kamenka, Simferopol kentinin yoğunlukla Kırım Tatarlarının yaşadığı ilçesi. İlk Kırım Tatarca eğitim veren okul da burada açıldı. Sovyet şair ve edebiyat uzmanı Eşref Şemi-zade’nin adını taşıyan okulda Kırım Tatarları dışında diğer etnik gruplardan da öğrenciler eğitim görüyor.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne bağlı Zelenogorsk Füze Alayı askerleri, Leningrad bölgesindeki bir askeri alanda S-400 Triumf hava savunma sistemlerini kullanarak kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.
48 ülkeden 390 kenti kapsayan araştırmaya göre, İstanbul dünyada trafiğin en yoğun olduğu 6. şehir oldu.
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