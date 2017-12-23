Saint Petersburg'da Ice Fantasy 2018 Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, Kanada ve Çin’de düzenlenen uluslararası sergi ve festivallerde çeşitli ödüller kazanan Rus profesyonel heykeltıraş ekibinin oluşturduğu buz heykellerinin yapımı için bu yıl yaklaşık 180 ton buz kullanıldı.