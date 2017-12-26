Diyarbakır’ın son aktif kilisesinde Noel ayini

Diyarbakır'da sayıları gittikçe azalan Süryani, Ermeni ve Keldaniler Hz. İsa'nın doğum günü olan Noel Bayramı'nı kutladı. Bin 700 yıllık tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde yapılan ayine, kiliseleri Sur'un sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallelerinde kalan ve tahrip olan Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri de katıldı.
KENDİ KİLİSELERİNDE KUTLAYAMADILAR
Noel coşkusunu yaşayan Süryaniler tören sonrası kiliseye komşu olan Müslümanlar ile bayramlaştı. Diyarbakır'daki Ermeni ve Keldani kiliselerinin yasaklı mahallelerde olması ve tahrip olmasından kaynaklı Keldaniler ve Ermeniler Noel Bayramı'nı kendi kiliselerinde kutlayamadı. Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri burada Noel Bayramı'nı kutladı. Kutlamaların ardından ikramlarda bulunuldu.
'BARIŞ VE KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN'
Sputnik'e konuşan Meryem Ana Süryani Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, Noel Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Bugün Hz İsa'nın doğum günüdür ve tüm Hristiyan alemi için önemli kutsal bir gündür. Dünyanın her yerinde kutlanıyor. Bu bayramda küskünler barışır, kavga, gürültü sona erer, herkes bir araya gelir ve barış, kardeşlik olur. Ben de bu Noel Bayramı'nın tüm dünya için barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Ermeni ve Keldani kardeşlerimiz de kiliseleri kapalı olduğu için onlar da ayine katıldı. Hepimiz kardeşiz ve hep bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşarız."
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