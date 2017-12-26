Kayıt
04:04 26 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Diyarbakır’ın son aktif kilisesinde Noel ayini

    URL'yi kısaltın
    0 10

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    • Diyarbakır'da Noel kutlaması
    © Sputnik/ Sertaç Kayar
    Diyarbakır’ın aktif olan son kilisesi Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen kutlamalar ayin ile başladı. Düzenlenen ayine çocuklar ile birlikte yaklaşık 20 kişi katıldı.

    Diyarbakır’ın aktif olan son kilisesi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde Noel Bayramı kutlandı. Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri, kiliseleri Sur’un yasaklı mahallelerinde olması ve tahrip edilmesi nedeniyle Süryani kilisesindeki ayine katıldı. Düzenlenen ayinde dualar okunarak tüm dünyaya barış ve kardeşlik dileklerinde bulunuldu.

    Diyarbakır'da sayıları gittikçe azalan Süryani, Ermeni ve Keldaniler Hz. İsa'nın doğum günü olan Noel Bayramı'nı kutladı. Bin 700 yıllık tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde yapılan ayine, kiliseleri Sur'un sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallelerinde kalan ve tahrip olan Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri de katıldı.

    İzmir Noel ayini
    © AA/
    Türkiye'den Noel manzaraları
    8
    Diyarbakır'ın aktif olan son kilisesi Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen kutlamalar ayin ile başladı. Düzenlenen ayine çocuklar ile birlikte yaklaşık 20 kişi katıldı. Süryani Papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayin 2.5 saat kadar sürdü. Mumlar yakan Süryani cemaati ayin boyunca Süryanice ve Türkçe dualar okudu.

    KENDİ KİLİSELERİNDE KUTLAYAMADILAR

    Noel coşkusunu yaşayan Süryaniler tören sonrası kiliseye komşu olan Müslümanlar ile bayramlaştı. Diyarbakır'daki Ermeni ve Keldani kiliselerinin yasaklı mahallelerde olması ve tahrip olmasından kaynaklı Keldaniler ve Ermeniler Noel Bayramı'nı kendi kiliselerinde kutlayamadı. Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri burada Noel Bayramı'nı kutladı. Kutlamaların ardından ikramlarda bulunuldu.

    'BARIŞ VE KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN'

    Sputnik'e konuşan Meryem Ana Süryani Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, Noel Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Bugün Hz İsa'nın doğum günüdür ve tüm Hristiyan alemi için önemli kutsal bir gündür. Dünyanın her yerinde kutlanıyor. Bu bayramda küskünler barışır, kavga, gürültü sona erer, herkes bir araya gelir ve barış, kardeşlik olur. Ben de bu Noel Bayramı'nın tüm dünya için barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Ermeni ve Keldani kardeşlerimiz de kiliseleri kapalı olduğu için onlar da ayine katıldı. Hepimiz kardeşiz ve hep bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşarız."

    Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi
    © Fotoğraf: Antalya Müzesi
    Noel Baba'nın kemikleri yüzyıllardır Türkiye'de mi?
    Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı da tüm dünyanın Noel Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Bugün İsa Mesih'in doğum günüdür. Kutsal bir gündür. Biz de ayine katılarak Noel Bayramı'nı kutladık. Bugünün tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Maalesef bizim kilisemiz kapalı ve harap durumdadır. Umarım kısa sürede açılır ve biz de ayinlerimizi, bayramlarımızı orada kutlarız ve tüm halkımız da bize eşlik eder."

    Etiketler:
    Noel, Ermeni, Süryaniler, Diyarbakır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümfotoğraflar

    Önerilenler

    Multimedya

    Diyarbakır'da Noel kutlaması
    Diyarbakır’ın son aktif kilisesinde Noel ayini
    Karikatür
    Trump yönetiminden Rus 'kötü adamlar' listesi
    İnfografik
    Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam