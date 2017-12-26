2017’de bebek sahibi olan ünlüler

ABD'li oyuncu 56 yaşındaki George Clooney ve 39 yaşındaki eşi Amal Alamuddin bu yıl anne baba olan ünlü kervanının başında geliyor. Ünlü çiftin haziranda ikiz bebekleri dünyaya geldi. Clooney'nin menejeri Stan Rosenfield, esprili açıklamasında "Ella, Alexander ve Amal sağlıklı, mutlu ve her şey yolunda. George'a da sakinleştirici verdik, herhalde birkaç güne kendine gelir" demişti.