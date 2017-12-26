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    2017’de bebek sahibi olan ünlüler

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    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    • 2017’de bebek sahibi olan ünlüler
    © AP Photo/ Invision/Joel Ryan
    ABD'li oyuncu 56 yaşındaki George Clooney ve 39 yaşındaki eşi Amal Alamuddin bu yıl anne baba olan ünlü kervanının başında geliyor. Ünlü çiftin haziranda ikiz bebekleri dünyaya geldi. Clooney'nin menejeri Stan Rosenfield, esprili açıklamasında "Ella, Alexander ve Amal sağlıklı, mutlu ve her şey yolunda. George'a da sakinleştirici verdik, herhalde birkaç güne kendine gelir" demişti.

    George Clooney’den Mark Zuckerberg’e, Irina Shayk’ten Serena Williams’a dünyadan pek çok ünlü 2017 yılında bebeklerine kavuştu.

    Bu yıl anne baba olan sinema, spor ve şov dünyası yıldızları Sputnik’in fotoğraf galerisinde.

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    Etiketler:
    ünlülerin bebekleri
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