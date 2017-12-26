2046 yılında Rusya’da yaşam nasıl olacak?

Diyarbakır’ın aktif olan son kilisesi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde Noel Bayramı kutlandı. Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri, kiliseleri Sur’un yasaklı mahallelerinde olması ve tahrip edilmesi nedeniyle Süryani kilisesindeki ayine katıldı. Düzenlenen ayinde dualar okunarak tüm dünyaya barış ve kardeşlik dileklerinde bulunuldu.