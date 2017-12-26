2046 yılında Rusya’da yaşam nasıl olacak?

MXD üyeleri sanat ve pop kültürünü sürrealizm ile birleştirerek insanların ilgisini çekebilen, bazen düşündüren bazen de hayrete düşüren fotoğraf kolajları yaratıyor.
Sputnik, MXD’nin ‘2046 yılında Rusya’ projesinden çalışmaları derledi.
MXD isimli sanat grubu, 2046 yılında Rusya’da yaşamın nasıl olabileceği sorusundan yola çıkarak yeni bir fotoğraf projesine imza attı.
MXD üyeleri sanat ve pop kültürünü sürrealizm ile birleştirerek insanların ilgisini çekebilen, bazen düşündüren bazen de hayrete düşüren fotoğraf kolajları yaratıyor.
Sputnik, MXD’nin ‘2046 yılında Rusya’ projesinden çalışmaları derledi.
George Clooney’den Mark Zuckerberg’e, Irina Shayk’ten Serena Williams’a dünyadan pek çok ünlü 2017 yılında bebeklerine kavuştu.
İstanbul Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge, gündüz saatlerinde görüntülendi.
Binlerce Perulu, insanlığa karşı suç işlediği için 25 yıl hapse mahkum edilen eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin affedilmesini protesto etti.
Diyarbakır’ın aktif olan son kilisesi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde Noel Bayramı kutlandı. Ermeni ve Keldani cemaati üyeleri, kiliseleri Sur’un yasaklı mahallelerinde olması ve tahrip edilmesi nedeniyle Süryani kilisesindeki ayine katıldı. Düzenlenen ayinde dualar okunarak tüm dünyaya barış ve kardeşlik dileklerinde bulunuldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)